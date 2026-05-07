[스타트업-ing] 퓨잇, 한국수자원공사 손잡고 지역 플랫폼 ‘로컬바이브’ 구축

이재명 대통령은 4월 14일 국무회의에서 “국내 지역 관광의 최대 장애 요소는 일종의 생활 문화로, 바가지 씌우기나 외국인 경멸하기”라고 지적하며 지역 경제 활성화를 위해 관광 관련 문화를 개선하는 관광 새마을운동을 제안했다.
이날 이재명 대통령은 새마을운동 노래 가사를 직접 인용하며 관광 새마을운동 추진 의사를 밝혔다. 핵심은 관광객이 지역에 오게 만드는 것을 넘어 그 지역에서 머물고 소비하도록 이끄는 구조다.
관광 새마을운동 관련 논의가 한창인 가운데 전국 댐·호수 주변 지역에서는 이미 그 해답의 윤곽을 그리는 움직임이 이어지고 있다. 바로 한국수자원공사(K-water)와 스타트업 퓨잇(Fuit)의 협업이다.
지역 활성화 사업, 구조적 해법 필요
지방 중소도시 관광이나 지역 활성화 사업의 오랜 딜레마는 명확하다. 방문객 수는 늘어도 지역 경제로 좀처럼 연결되지 않는 것. 대부분의 방문객이 당일로만 관광을 즐기는 데다 지역의 관광 정보나 혜택을 몰라 그냥 지나치는 탓이다.
이재명 대통령이 이번에 짚은 문제도 이와 맞닿아 있다. 업계 전문가들은 “지역 관광이 실제 경제 효과로 이어지려면 방문 관광에서 체류 관광으로의 전환이 필수적”이라며 “숙박·식음·체험 등이 결합돼야 지역 상권이 살아날 수 있다”고 입을 모은다.
한국고용정보원에 따르면 2024년 3월 기준 전국 228개 시·군·구 가운데 절반이 넘는 130곳이 소멸 위험 지역으로 분류된다. 광역시인 부산마저 처음으로 소멸 위험 단계에 진입하는 등 지역 소멸의 속도는 예상보다 빠르게 확산되고 있다. 이에 정부와 지자체가 해마다 지역 활성화 명목의 예산을 늘리고 있지만 효과가 지속되지 않는 구조적 문제는 여전히 풀리지 않고 있다. 지속가능하지 않은 축제, 효용을 발휘하지 못하는 시설 투자 중심의 접근 방식은 이미 한계를 드러냈다.
특히 댐 주변 지역은 이 위기의 최전선이다. 한국수자원공사가 관할하는 37개 댐 주변 지자체 대부분이 인구 감소 지역으로 지정돼 있다. 지역 활성화를 위해 전국 지자체와 공공기관이 축제, 관광, 콘텐츠, 귀촌 지원 등 다양한 사업을 경쟁적으로 펼치고 있다. 하지만 이들 사업 역시 효과의 지속성을 담보하기 어렵다는 구조적 문제는 여전하다.
‘탐험하는 관광’으로, 댐·호수 주변서 시작된 움직임
이에 인구 감소 지역에 해당하는 댐·호수 주변은 다양한 지역 활성화와 관광 유도 정책을 실행 중이다. 대표적인 사례가 한국수자원공사와 전북 진안군이 용담댐에서 추진 중인 ‘트레저헌터 in 진안’이다. 오는 8월 말부터 열리는 이 행사는 참가자들이 지역 곳곳의 숨겨진 명소를 탐험하며 미션을 수행하는 방식으로, 자연스럽게 지역 식당과 상점을 거치도록 동선이 설계된다. ‘보는 관광’이 아니라 ‘탐험하는 관광’으로 전환하려는 시도가 엿보인다.
또 한국수자원공사를 중심으로 댐 주변에서 기획되는 울트라 레이크 트레일러닝, 런앤뮤직페스티벌 등과 같은 대규모 행사도 단순 이벤트에 머무르지 않는다. 관광객을 끌어들이는 마중물이자 지역 체류로 이어지는 첫 접점을 만드는 장치다.
한국수자원공사는 댐 인근을 지역 경제 회복과 생활인구 유입의 거점으로 전환할 목적으로 ‘댐 로컬 브랜딩’ 사업도 진행 중이다. 이 사업에 퓨잇이 힘을 보탠다. 데이터 기반 지역 생활·관광 플랫폼 ‘로컬바이브(Local Vibe)’의 베타 테스트를 ▲전북 진안군(용담댐) ▲경북 안동시(안동댐·임하댐) ▲강원 양구군(소양강댐) 등 3개 선도 거점에서 베타 테스트를 진행한다.
로컬바이브는 지역 축제와 숙박, 식당과 상점, 체험 프로그램을 하나로 연결하는 역할을 한다. 이를 통해 관광객의 방문이 지역 소비로 이어지는 구조를 실험한다. 현재 퓨잇은 로컬바이브 사용자인 로컬 서포터즈 26명을 선발, 앱 UX·UI 안정성과 GPS 걷기 인증 정밀도 등을 검증 중이다. 이를 토대로 완성도를 높인 후 2027년 전국 70개 댐 주변 지역에 보급 예정이다.
로컬바이브, 지역 관광 지속 가능케 하는 플랫폼
관광 새마을운동의 골자는 지역 관광 문화 개선과 체류형 경제 전환이라고 할 수 있다. 한국수자원공사와 퓨잇이 댐 주변 지역에서 추진하는 로컬바이브 실험은 이를 현장에서 구현하는 새로운 민관 협력 모델로 거론되고 있다.
이번 실험은 공공기관이 지역 자원과 사업 기반을 만들고, 민간 스타트업이 디지털 기술로 관광객과 지역 상권을 연결하는 협력 모델이라는 점에서 의미가 있다. 한국수자원공사가 댐 주변 지역 로컬브랜딩의 방향성과 지역 협력 기반을 마련한다면, 퓨잇은 로컬바이브를 통해 관광객의 이동·체류·소비 데이터를 축적하고 이를 지역 경제 활성화로 연결하는 역할을 맡는다.
로컬바이브의 강점은 관광 콘텐츠 자체보다 연결 구조에 있다. 해당 플랫폼을 통해 관광객은 지역 축제, 숙박, 식당, 상점, 체험 프로그램 정보를 한번에 확인하고 예약도 할 수 있어서다. 지역이 인증한 숙소와 상점이 우선 노출되는 구조로, 관광객의 소비가 외부 대형 플랫폼이 아닌 지역 상권으로 흐르도록 유도한다.
김세호 퓨잇 대표는 “지역 관광이 지속 가능하려면 관광객과 지역 상권이 연결되는 플랫폼이 필요하다”면서 “로컬바이브는 관광객이 지역에서 머물고 소비하도록 돕는 디지털 인프라”라고 설명했다.
데이터 측면에서도 차별점이 있다. 관광객의 이동 동선, 체류 시간, 소비 패턴 등이 플랫폼 데이터로 축적되면 지자체와 사업자는 이를 바탕으로 정책을 설계하거나 콘텐츠를 발굴하고 개선할 수 있다. 직관이 아닌 데이터로 움직이는 지역 관광 행정이 가능해지는 셈이다.
단기 방문객에서 디지털 주민으로
로컬바이브가 단기 방문객 유치를 넘어 설정한 장기 목표 역시 주목할 만하다. 관광객이 해당 플랫폼의 멤버십을 통해 지역과 지속적인 관계를 맺도록 하는 이른바 ‘디지털 주민’ 개념이다.
한 번 다녀간 방문객이 플랫폼을 통해 해당 지역 정보를 계속 구독하고, 다음 방문을 예약하는 것은 물론 지역 콘텐츠에 반응하는 구조까지 만들어진다면 지역 관광은 일회성 이벤트가 아닌 반복적인 경제 활동의 기반이 될 수 있다.
관광 정책 업계에서는 “댐과 호수는 자연환경이 뛰어나지만 관광 활용이 제한적이었다”며 “체류형 관광 모델이 정착되면 지역 경제에 상당한 파급 효과가 있을 수 있다”고 평가한다. 이어 업계는 관광 새마을운동의 첫 걸음으로 ‘행정 제도의 틀’을 만들 것을 제안한다. 지역 주민과 지역 내 자영업자, 활동가 등이 한 방향으로 움직이도록 이끄는 것이다.
로컬바이브가 구성하는 플랫폼 생태계는 이 틀을 디지털로 구현하는 시도에 가깝다. 민관 관광협의회가 지역의 거버넌스 구조를 만든다면 로컬바이브와 같은 플랫폼은 그 구조 안에서 지역 상권과 실제 관광객을 연결하는 파이프라인 역할도 할 수 있다.
중앙 정부에서 ‘새벽종이 울렸네’를 외치는 동안 현장에서는 이미 디지털 종이 울리기 시작했다. 인구 감소 지역의 댐 주변에서 시작된 퓨잇의 시도가 관광 새마을운동과 같은 지방 관광 정책의 새로운 기준점이 될 가능성은 성공적인 검증 여부에 달려 있다.
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