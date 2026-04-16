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IT/의학
건강팩트체크
“눈 감고 15초 못 버티면 60대?”…억만장자가 말한 ‘신체나이 테스트’ [건강팩트체크]
동아닷컴
입력
2026-04-16 13:12
2026년 4월 16일 13시 12분
최현정 기자
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역노화 연구에 투자해온 기업가 브라이언 존슨이 ‘눈 감고 한 발 서기’ 테스트를 통해 신체 나이를 추정할 수 있다고 주장했다. Bloomberg·Getty Images
눈을 감고 한 발로 얼마나 오래 버틸 수 있을까. 단순한 균형 테스트처럼 보이지만, ‘역노화’에 투자해온 기업가 브라이언 존슨(Bryan Johnson)은 이 동작 하나로 생물학적 나이를 가늠할 수 있다고 주장한다.
미국의 결제 시스템 기업 브레인트리 창업자인 존슨은 젊어지기 위해 매년 30억 원 상당의 비용을 들여 신체 데이터를 관리하며, 가족 간 혈장 교환 실험 등 다양한 역노화 시도를 이어왔다.
14일(현지시간) 샌프란시스코에서 열린 비즈니스 인사이더 행사에서 존슨은 누구나 할 수 있는 ‘신체 나이 테스트’를 소개했다. 타이머를 켠 뒤 눈을 감고 한 발로 서서 버티는 시간을 측정하는 방식이다.
그는 0~7초는 60~80대, 7~15초는 40~60대, 15~30초는 20~40대 수준이라는 기준을 제시했다. 다만 이 수치는 존슨 개인이 제시한 기준으로, 의학적 표준으로 확립된 것은 아니다.
● ‘눈 감는 순간’ 난이도 급격히 상승
이 테스트의 핵심은 ‘눈을 감는 것’이다. 눈을 뜨고 있을 때는 시각 정보가 균형을 보정해주지만, 눈을 감는 순간 이러한 보조 기능이 사라지면서 신경계와 근육 감각만으로 자세를 유지해야 한다. 이때 신체 위치를 인식하는 ‘고유수용성 감각’과 균형을 담당하는 신경계 기능이 직접적으로 드러난다.
존슨은 나이가 들수록 뇌 기능이 저하되고 균형 감각이 약해진다는 점을 근거로 들었다. 실제로 균형 능력은 노화와 관련된 기능 지표 중 하나로 활용된다.
메이요 클리닉(Mayo Clinic)이 50세 이상 성인을 대상으로 진행한 연구에서도 한 발 서기 시간은 나이에 따른 변화를 비교적 민감하게 반영하는 지표로 나타났다. 연구진은 이를 ‘쇠약(frailty)과 독립적 생활 가능성을 가늠하는 척도’로 평가했다.
● 팩트체크: “정말 ‘수명’ 지표일까”
존슨이 제시한 수치는 흥미롭지만, 이를 ‘생물학적 나이 공식’으로 받아들이기에는 무리가 있다는 지적도 나온다.
같은 연구에서도 한 발 서기 능력은 나이에 따라 감소하는 경향이 확인됐다. 다만 변화 방식은 존슨이 제시한 ‘연령 구간’과는 다르다. 연구에 따르면 50세 이후에는 10년마다 균형 유지 시간이 약 2초씩 줄어드는 수준이다. 이는 나이가 들수록 균형 능력이 조금씩 떨어진다는 의미일 뿐, 특정 시간을 기준으로 나이를 단정하기는 어렵다.
균형 감각 자체도 단일 지표로 보기 어렵다. 클리블랜드 클리닉 연구에 따르면, 균형 능력이 시각, 전정기관, 고유수용성 감각 등 여러 신경계 요소가 함께 작용한 결과다. 이 중 하나라도 문제가 생기면 결과가 크게 달라질 수 있다. 예를 들어 하체 근력이 부족하거나 균형 훈련이 부족한 경우에도 측정 시간이 짧게 나올 수 있다.
이 때문에 한 발 서기 테스트는 ‘생물학적 나이’보다 신체 기능 상태를 보여주는 지표로 보는 것이 적절하다. 의료 현장에서도 낙상 위험이나 기능 저하를 가늠하는 참고 지표로 활용된다. 균형 감각 저하는 건강 상태를 반영할 수 있지만, 그 자체로 노화 수준을 단정하기는 어렵다.