[리뷰]샥즈, 오픈핏 프로 사용해보니… 소음 극복한 오픈형 이어폰의 혁신

형상기억합금과 신소재 실리콘의 조화… 부담없는 착용감
입체 음향 엔진이 빚어낸 ‘개방형 사운드’ 기술적 우위
업계 최초 외부 소음 제어 기술 탑재
경쟁사 대비 다소 큰 케이스 크기… 주머니 넣기에 부담될 수도
최대 50시간 재생 및 다중 기기 연결 지원
36만9000원 다소 높은 가격대… 타사 최상위 모델과 경쟁할 듯
최근 무선 이어폰 시장의 화두는 단연 ‘오픈형’이다. 귀 내부를 완전히 폐쇄하는 커널형 이어폰이 가져오는 외이도염 등 위생 문제와 주변 소리 차단으로 인한 안전사고 우려가 커지면서, 귀를 열어두는 디자인에 대한 수요가 급증하고 있기 때문이다. 골전도 기술로 인정받는 기업 샥즈(Shokz)가 지난달 31일 국내에 출시한 상위 모델 ‘오픈핏 프로(OpenFit Pro)’는 이러한 시장의 요구를 기술력으로 정면 돌파한 제품이다. 약 일주일간의 심층 테스트를 통해 제품의 완성도를 다각도로 분석해 보았다.
인체공학적 설계와 소재의 조화, ‘착용하지 않은 듯한’ 편안함
오픈형 이어폰에서 가장 중요한 기술적 과제는 장시간 착용 시의 안정성과 편안함이다. 오픈핏 프로는 이를 위해 초슬림 니켈-티타늄 합금 소재의 이어폰 후크(귀고리)를 채택했다. 이 소재는 복원력이 뛰어나면서도 매우 유연해, 다양한 귀 형태에 맞춰 자연스럽게 밀착된다. 특히 안경을 착용하는 사용자들의 경우 이어폰 후크와 안경다리가 겹치는 부분에서 오는 통증이 고질적인 문제였으나, 이번 모델에서는 후크의 두께를 최소화하여 간섭 현상을 획기적으로 줄였다.
피부와 닿는 면에는 새롭게 개발된 ‘울트라 소프트 실리콘 2.0’이 적용됐다고 한다. 이 소재는 부드러운 촉감일 뿐만 아니라, 땀이나 유분에도 잘 미끄러지지 않는 특성이 있다. 실제로 하루 평균 2시간 이상 업무와 운동 중에 착용해본 결과, 귀 연골에 가해지는 압박감이 거의 느껴지지 않아 피로도가 현저히 낮았다. 한쪽당 12.3g의 가벼운 무게 역시 이러한 편안함에 기여하는 핵심 요소다.
11x20mm 대형 드라이버가 선사하는 ‘오픈형 사운드’ 정점
그간 오픈형 이어폰의 고질적인 약점으로 지적되던 부분은 저음역대의 손실이었다. 샥즈는 이를 해결하기 위해 11x20mm 크기의 초대형 듀얼 다이어프램 드라이버를 탑재했다. 여기에 독자적인 저음 강화 알고리즘인 ‘슈퍼부스트(SuperBoost)’ 기술을 결합해, 오픈형임에도 불구하고 단단하고 깊이 있는 베이스를 구현해냈다.
실제로 청음 해 본 결과, 킥 드럼의 타격감이나 베이스 기타의 저음 선율이 뭉개지지 않고 선명하게 전달됐다. 이번 프로 모델에서 새롭게 지원하는 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 기능은 사운드의 공간감을 극대화한다.
고해상도 음원을 재생할 때 악기들의 위치가 입체적으로 그려지며, 헤드 트래킹 기능을 통해 사용자가 고개를 돌릴 때마다 소리의 방향이 실시간으로 보정되는 몰입감을 제공한다. 이는 단순히 음악 감상을 넘어 영상 콘텐츠 시청 시에도 영화관과 유사한 경험을 가능하게 한다.
세계 최초 ‘오픈 이어 노이즈 리덕션’ 기술의 도입
가장 혁신적인 기능은 단연 ‘오픈 이어 노이즈 리덕션(포커스 모드)’이다. 물리적으로 귀를 막지 않는 구조에서 외부 소음을 제어한다는 것은 기술적으로 매우 까다로운 영역으로 알려져 있다. 오픈핏 프로는 6개의 고성능 마이크와 정교한 알고리즘을 통해 주변의 불필요한 저주파 소음을 효과적으로 억제한다.
지하철이나 버스 등 소음이 심한 환경에서 이 기능을 활성화하면, 엔진음이나 에어컨 실외기 소리 등 규칙적인 소음이 체감될 정도로 감쇄된다. 물론 커널형의 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)처럼 모든 소리를 차단하는 것은 아니지만, 음악의 디테일을 살려주면서도 보행 중 차량 소리나 안내 방송 등 필수적인 외부 정보는 놓치지 않게 설계됐다. ‘다이렉트피치 3.0(DirectPitch 3.0)’ 기술이 적용되어, 소리가 외부로 누출되는 것을 방지함으로써 공공장소에서의 사생활 보호 성능도 강화했다고 한다.
비즈니스와 일상을 잇는 연결성과 긴 배터리 성능
업무 효율성을 높여주는 기능들도 눈에 띈다. 블루투스 6.1 버전을 채택해 통신 안정성을 높였으며, 두 대의 기기에 동시에 연결할 수 있는 멀티포인트 페어링을 지원한다. 노트북으로 화상 회의를 진행하다가 스마트폰으로 걸려 온 전화를 즉시 전환해 받는 과정이 매우 매끄러웠다. 통화 품질 또한 AI 노이즈 캔슬링 기술 덕분에 시끄러운 실외 환경에서도 목소리를 명확하게 전달할 수 있었다.
배터리 성능은 판매 중인 오픈형 이어폰 중 최상위 수준이다. 노이즈 리덕션 기능을 사용하지 않을 경우 최대 12시간, 케이스 포함 시 50시간까지 사용이 가능하다. 이는 일주일간의 출퇴근과 일상적인 사용을 충전 없이 소화할 수 있는 수준이다. 10분 충전으로 4시간 사용이 가능한 급속 충전 기능과 Qi 인증 무선 충전 지원은 바쁜 현대인들에게 큰 편의를 제공할 것으로 기대를 모은다. 다만 케이스 크기가 타사 무선 이어폰 대비 큰편이라 주머리에 넣어서 사용하기에는 불편할 수 있을 것으로 보인다.
총평 ‘기술적 완성도’로 증명한 오픈형의 미래
샥즈 오픈핏 프로는 36만9000원으로 가격대가 낮지 않다. 초기 구매 비용이 다소 높게 느껴질 수 있으나, 제품의 마감 처리와 최신 음향 기술의 집약체라는 점을 고려하면 감안할 수 있는 수준이다. 물론 가격을 더 낮췄다면 소비자 접근성이 더 높았을 것으로 보인다.
IP55 등급의 방진 및 방수 기능을 갖춰 야외 활동과 운동 시에도 안심하고 사용할 수 있다는 점도 강점이다. 결론적으로 이 제품은 소리에만 매몰돼 주변과 단절되는 기존 이어폰의 한계를 넘어, 고음질의 사운드를 즐기면서도 세상과 연결되기를 원하는 사용자들을 위한 좋은 대안이 될 것으로 보인다. 귀 건강을 중시하는 직장인부터 안전한 야외 활동을 지향하는 스포츠 애호가까지, 오픈핏 프로는 오픈형 무선 이어폰이 나아가야 할 새로운 기술력을 유감없이 보여주고 있다.
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