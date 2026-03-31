GC셀, 위암·췌장암 등 고형암 표적 ‘면역세포치료 CAR-NK’ 기술 특허 출원

GC셀 CAR-NK 플랫폼 기반 차세대 항암제 특허
암 표면 발현 ‘CLDN18.2’ 단백질 타깃 기전
지씨셀(GC셀)은 고형암 치료를 위한 면역세포치료 키메라 항원 수용체 자연살해 세포(CAR-NK) 관련 기술 특허를 출원했다고 31일 밝혔다.
이번 특허는 GC셀이 보유한 CAR-NK 플랫폼을 기반으로 한다. CAR-NK는 자연살해 세포(NK)에 암세포를 표적하는 키메라 항원 수용체(CAR)가 장착된 구조로 차세대 면역항암제로 꼽힌다. 기존 CAR-T 치료제보다 안전성이 높고 부작용이 없어 최근 많은 주목을 받는 치료 전략 중 하나다. GC셀 CAR-NK 특허 기술의 경우 위암과 췌장암 등 주요 고형암 세포 표면에서 발현되는 단백질인 CLDN18.2를 타깃하는 파이프라인이다. CLDN18.2는 최근 다양한 제약·바이오 기업들이 주요 치료 타깃으로 삼는 세포연접단단백질이기도 하다.
CAR-NK 치료제는 환자 본인 세포를 사용하는 CAR-T 치료제와 달리 건강한 공여자의 세포를 활용한다. 대량 생산이 가능한 범용(off-the-shelf) 치료제로 개발할 수 있는 것이 장점이다. 치료제 제조 및 공급 효율화를 통해 치료 비용 절감과 환자 접근성 향상에 이바지 할 수 있는 대안으로 평가받기도 한다. NK 세포 특유의 선천면역 특성으로 치료 시 안전성도 기대할 수 있는 것으로 전해진다. GC셀은 CAR-NK 기반 고형암 치료제를 개발 중인 국내 대표 기업으로 임상 1상 등 다양한 연구를 통해 긍정적인 성과를 도출하고 있다.
원성용 GC셀 대표는 “이번 특허는 CAR-NK 플랫폼 기반 고형암 파이프라인 연구개발의 연속적인 성과 중 하나”라며 “앞으로도 관련 연구개발을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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