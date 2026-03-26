[생활 속 IT] 벚꽃 명소·개화 시기 한눈에, 카카오맵 ‘벚꽃 지도’

※ 스마트폰과 PC, 모바일 앱과 서비스 등 다양한 IT 기술을 손쉽게 쓰도록 도와드립니다.
봄이 되면 벚꽃 명소를 찾아 나들이를 떠나는 분들이 많습니다. 그런데 지난해와 같은 시기에 벚꽃 명소를 찾아도 꽃이 아직 피지 않았거나 이미 지고 없는 경우가 생깁니다. 기온과 일조 시간에 따라 개화 시기가 달라지기 때문입니다. 그래서 해마다, 지역에 따라 개화 시기가 다릅니다. 게다가 만개 기간도 짧습니다. 만개한 벚꽃을 제대로 즐기려면 그 시기를 정확히 맞춰 방문해야 합니다.
카카오가 지도 앱 카카오맵에 ‘벚꽃 지도’ 서비스를 오픈했습니다. 벚꽃 지도 서비스는 서울숲, 진해군항제, 하동십리벚꽃길 등 전국 벚꽃 명소 100여 곳의 실시간 개화 정보를 지도 위에 제공하는 서비스입니다. 벚꽃 명소뿐 아니라 전국 각지의 벚꽃 축제 장소도 지도에서 함께 탐색할 수 있습니다.
벚꽃 지도 서비스는 각 명소의 위치 정보와 함께 개화 상태도 알려줍니다. 벚꽃 개화 상태를 ▲개화 전 ▲개화 시작 ▲만개 3단계로 구분하고 지도 위에 아이콘으로 표시합니다. 이를 통해 각 지역의 벚꽃 개화 상태를 직관적으로 파악할 수 있습니다.
카카오맵 벚꽃 지도를 보려면 카카오맵 앱을 이용해야 합니다. 해당 서비스는 모바일 앱 전용 서비스로, 최신 버전((6.17.0) 모바일 앱에서만 지원합니다.
카카오맵 앱에서 벚꽃 지도를 보는 방법은 크게 두 가지입니다. 우선 앱 상단에 있는 검색창을 이용하는 방법입니다. 카카오맵 앱을 실행하고 검색창에서 ‘벚꽃 지도’를 입력합니다. 검색 결과에서 벚꽃 지도를 선택하면 내 위치와 가까운 벚꽃 명소로 이동합니다.
두 번째 방법은 검색창 아래에 있는 ‘벚꽃 지도’ 버튼을 누르는 방법입니다. 별도 검색 과정 없이 바로 벚꽃 명소를 볼 수 있습니다. 이때 지도를 확대하거나 축소하면 전국 벚꽃 명소에 벚꽃 핀이 생긴 것을 확인할 수 있습니다. 벚꽃 핀의 경우 3가지 아이콘으로 표시됩니다. 개화 상태에 따라 다른 아이콘을 적용한 것이죠. 개화 전 상태는 봉우리 아이콘, 개화 시작은 아랫잎이 접힌 아이콘, 만개 상태는 모든 잎이 펴진 아이콘입니다.
원하는 벚꽃 명소의 벚꽃 핀을 선택하면 장소 상세 페이지에서 장소 이름, 위치, 개화 예상 시기를 확인할 수 있습니다. 상세 페이지에는 벚꽃잎이 흩날리는 효과를 적용해 시각적인 재미도 더했습니다.
지금까지 카카오맵 벚꽃 지도 서비스에 대해 살펴봤습니다. 벚꽃 지도는 전국 100여 곳의 실시간 개화 정보를 지도 위에 직관적으로 표시하는 서비스로, 봄나들이 계획을 세울 때 유용한 서비스입니다. 이번 봄 벚꽃 명소를 찾을 계획이라면 카카오맵 벚꽃 지도를 꼭 한 번 보시기 바랍니다.
참고로 벚꽃 만개 시기는 개화 이후 일주일 내외이고, 만개 직후부터 꽃이 지기 시작합니다. 벚꽃 명소 방문 계획을 세울 때는 개화, 만개 시기를 고려해 일정을 잡는 것이 좋습니다. 또한 정확한 개화 시기는 날씨나 기온 등 기상 조건에 따라 달라질 수 있으니 방문 전 다시 한번 확인하는 것이 좋습니다.
댓글 0