타우린-비타민B 가득… 피로 풀고 간 살리는 ‘바다 영양제’ [오늘의 먹거리]

키조개
봄에 살 통통하게 올라 깊은 단맛
바다에 사는 고단백 저지방 식품
풍미 살리려면 ‘겉바속촉’ 구이로
봄 바다의 풍미가 절정에 이르는 4월, 식탁 위에 오르는 해산물 가운데서도 키조개는 단연 눈에 띄는 제철 먹거리다. 부채를 펼친 듯한 큰 껍데기 모양에서 이름이 유래한 키조개는 주로 서해와 남해 연안에서 잡힌다. 이 시기에는 살이 통통하게 올라 가장 깊은 단맛과 쫄깃한 식감을 자랑한다. 특히 키조개의 핵심 부위인 ‘관자(패주)’는 부드러우면서도 탄력이 있어 회, 구이, 볶음 등 다양한 요리로 활용된다. 겨우내 움츠러들었던 입맛을 되살리고 봄철 피로를 덜어주는 영양 식재료로도 주목받는다.
키조개는 단백질이 풍부하면서도 지방 함량이 낮은 고단백 저지방 식품이다. 체내에서 합성되지 않아 반드시 음식으로 섭취해야 하는 필수아미노산이 고르게 들어 있어 근육 유지와 회복에 도움을 준다. 또한 타우린 함량이 높아 피로 해소와 간 기능 개선에 긍정적인 영향을 미친다. 타우린은 담즙산 분비를 촉진해 지방 소화를 돕고 간세포 보호에도 관여하는 것으로 알려져 있다. 봄철 나른함과 무기력감을 호소하는 사람에게 키조개가 권장되는 이유다.
비타민과 무기질도 다양하게 함유돼 있다. 비타민 B군은 에너지대사를 원활하게 해 신체 활력을 유지하는 데 이바지하고 아연과 철분은 면역 기능과 혈액 생성에 중요한 역할을 한다. 특히 철분은 체내 산소 운반을 돕기 때문에 쉽게 피로를 느끼는 사람이나 여성에게 유용하다. 셀레늄 역시 항산화 작용을 통해 세포 손상을 줄이고 노화를 늦추는 데 기여하는 미량원소로 키조개에 비교적 풍부하게 포함돼 있다.
키조개는 칼로리가 낮아 체중 관리가 필요한 사람에게도 부담이 적다. 같은 양의 육류에 비해 열량은 낮으면서도 포만감은 높아 다이어트 식단에 활용하기 좋다. 단백질과 미네랄이 균형 있게 들어 있어 영양 불균형을 최소화하면서 식단 조절을 할 수 있다는 점도 장점이다.
다만 조리 과정에서 버터나 기름을 많이 사용할 경우 열량이 높아질 수 있어 조리법 선택이 중요하다.
아무리 영양이 풍부한 식품이라도 섭취 시 주의할 점은 있다. 키조개를 포함한 패류는 체질에 따라 알레르기를 일으킬 수 있다. 두드러기나 가려움, 호흡곤란 등의 증상이 나타난다면 즉시 섭취를 중단하고 의료진의 진료를 받는 것이 바람직하다. 또한 패류는 해수 환경의 영향을 받기 때문에 신선도가 떨어지면 식중독 위험이 높아질 수 있다. 구입 시에는 껍데기가 깨지지 않고 단단하게 닫혀 있는지, 특유의 비린내가 아닌 신선한 바다 향이 나는지를 확인해야 한다.
키조개는 비교적 손질이 간단한 편이지만 정확한 방법을 알고 조리하면 맛을 한층 끌어올릴 수 있다. 우선 껍데기를 벌린 뒤 관자와 내장을 분리한다. 관자는 중앙의 둥근 근육 부위로 가장 식감이 뛰어나고 활용도가 높은 부분이다. 관자 주변의 얇은 막을 제거하고 흐르는 물에 가볍게 씻어주면 준비가 끝난다. 이때 지나치게 오래 물에 담가두면 맛과 영양 성분이 빠져나갈 수 있어 주의해야 한다.
가장 간단하면서도 키조개의 풍미를 살리는 방법은 구이다. 손질한 관자에 소금과 후추로 간을 한 뒤 센불에서 짧게 구워내면 겉은 살짝 익고 속은 촉촉한 상태를 유지할 수 있다. 여기에 버터를 약간 더하면 고소한 풍미가 배가된다. 다만 너무 오래 익히면 질겨질 수 있어 조리 시간이 중요하다. 관자의 단맛을 최대한 살리기 위해서는 과도한 양념을 피하는 것이 좋다.
보관 시에는 신선도를 유지하는 것이 가장 중요하다. 껍데기가 있는 상태라면 젖은 천이나 키친타월로 감싼 뒤 냉장 보관하는 것이 좋다. 손질한 관자는 밀폐 용기에 담아 냉장 보관하되 가능한 한 1∼2일 이내에 섭취하는 것이 바람직하다. 장기간 보관이 필요할 경우에는 소분해 냉동 보관할 수 있지만 해동 과정에서 식감이 떨어진다는 점을 고려해야 한다. 냉동한 키조개는 해동 후 바로 조리하는 것이 좋으며 재냉동은 피해야 한다.
키조개는 조리법에 따라 다양한 매력을 보여주는 식재료지만 결국 핵심은 ‘신선함’과 ‘적절한 조리’에 있다. 제철에 맞춰 제대로 손질하고 간단한 방식으로 조리하면 별다른 양념 없이도 깊은 풍미를 즐길 수 있다. 봄철 식탁에 키조개를 올리는 것은 단순히 계절의 맛을 즐기는 것을 넘어 몸의 균형을 되찾는 한 가지 방법이 될 수 있다.
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