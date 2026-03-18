발효 알부민 복합물이 한 병에 3만2769mg… 간-신장 건강 도우미

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알부민 2090 울트라맥스

남재현의 알부민 2090 울트라맥스.
남재현의 알부민 2090 울트라맥스.
주변 사람들로부터 “항상 피곤해 보인다”거나 “기운이 없어 보인다”는 말을 자주 듣는다면 단순한 휴식 부족이 아닌 간과 신장의 건강 상태를 점검해 볼 필요가 있다. 간과 신장은 우리 몸의 독소를 제거하고 체액의 균형을 유지하는 중추적인 역할을 담당하기 때문이다. 특히 간에서 생성되는 필수 단백질인 ‘알부민’은 간 기능이 손상될 경우 생성이 저하돼 체액 균형이 깨지고 혈관 밖 조직으로 수분이 빠져나가는 등의 문제를 유발할 수 있다. 또한 신장은 알부민이 소변으로 배출되지 않도록 유지하는 역할을 하기에 두 장기의 기능이 저하되면 외부에서 알부민 보충이 필요해진다.

‘국민 사위’ 남재현 원장이 직접 배합 설계한 ‘알부민 2090 울트라맥스’가 압도적인 함량으로 소비자 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

이 제품의 가장 큰 특징은 기존 제품보다 한층 진화한 성분이다. 한 병(30㎖)당 발효 알부민 복합물 99.3%를 함유하고 있으며 무려 3만2769㎎이라는 최대 함량을 자랑한다. 현대인의 간 기능 개선과 피로 회복, 면역력 증진에 실질적인 도움을 주도록 설계된 결과다. 함량뿐만 아니라 안전성 면에서도 철저하다. GMP(우수건강기능식품제조기준) 인증을 받은 첨단 설비에서 생산되며 특히 바이러스 불활성화 공정을 통해 제품의 안전성과 효과를 극대화했다. 남 원장이 직접 엄선한 특허 원료들과 알부민을 최적의 비율로 배합해 남녀노소 누구나 안심하고 섭취할 수 있다.

㈜팜텍코리아는 알부민 2090 울트라맥스 출시를 기념해 500세트 한정 파격적인 할인 행사를 진행 중이다. 한 박스(30㎖X30병)가 12만9000원에 판매되고 있으며 2박스(25만8000원) 구매 시 1박스를 추가로 증정하는 ‘2+1 행사’를 함께 진행하고 있다. 선착순 500세트 한정으로 제공되므로 구매를 서두르는 것이 좋다. 제품 구매 및 문의는 고객센터를 통해 할 수 있다.

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조선희 기자 hee3110@donga.com
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