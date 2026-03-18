발효 알부민 복합물이 한 병에 3만2769mg… 간-신장 건강 도우미

주변 사람들로부터 “항상 피곤해 보인다”거나 “기운이 없어 보인다”는 말을 자주 듣는다면 단순한 휴식 부족이 아닌 간과 신장의 건강 상태를 점검해 볼 필요가 있다. 간과 신장은 우리 몸의 독소를 제거하고 체액의 균형을 유지하는 중추적인 역할을 담당하기 때문이다. 특히 간에서 생성되는 필수 단백질인 ‘알부민’은 간 기능이 손상될 경우 생성이 저하돼 체액 균형이 깨지고 혈관 밖 조직으로 수분이 빠져나가는 등의 문제를 유발할 수 있다. 또한 신장은 알부민이 소변으로 배출되지 않도록 유지하는 역할을 하기에 두 장기의 기능이 저하되면 외부에서 알부민 보충이 필요해진다.
‘국민 사위’ 남재현 원장이 직접 배합 설계한 ‘알부민 2090 울트라맥스’가 압도적인 함량으로 소비자 사이에서 큰 주목을 받고 있다.
이 제품의 가장 큰 특징은 기존 제품보다 한층 진화한 성분이다. 한 병(30㎖)당 발효 알부민 복합물 99.3%를 함유하고 있으며 무려 3만2769㎎이라는 최대 함량을 자랑한다. 현대인의 간 기능 개선과 피로 회복, 면역력 증진에 실질적인 도움을 주도록 설계된 결과다. 함량뿐만 아니라 안전성 면에서도 철저하다. GMP(우수건강기능식품제조기준) 인증을 받은 첨단 설비에서 생산되며 특히 바이러스 불활성화 공정을 통해 제품의 안전성과 효과를 극대화했다. 남 원장이 직접 엄선한 특허 원료들과 알부민을 최적의 비율로 배합해 남녀노소 누구나 안심하고 섭취할 수 있다.
㈜팜텍코리아는 알부민 2090 울트라맥스 출시를 기념해 500세트 한정 파격적인 할인 행사를 진행 중이다. 한 박스(30㎖X30병)가 12만9000원에 판매되고 있으며 2박스(25만8000원) 구매 시 1박스를 추가로 증정하는 ‘2+1 행사’를 함께 진행하고 있다. 선착순 500세트 한정으로 제공되므로 구매를 서두르는 것이 좋다. 제품 구매 및 문의는 고객센터를 통해 할 수 있다.
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