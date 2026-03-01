이통 3사, BTS 공연에 ‘AI 기술’ 총동원

‘광화문 26만명’ 트래픽 폭주 대비
전 세계의 이목이 쏠리는 방탄소년단(BTS)의 공연을 앞두고 이동통신 3사가 인공지능(AI)을 활용한 첨단 네트워크 기술을 총동원하고 나섰다. 경찰 추산 최대 26만 명의 인파가 몰리며 데이터 통신량(트래픽)이 폭주할 것에 대비해 선제적 망 설계와 자동 제어 시스템을 가동하는 등 만전을 기하는 모습이다.
SKT, 자체 개발 ‘에이원’ 첫 투입
KT, 기지국 과부하 감지 자동 조정
LGU+도 자율네트워크 체계 마련
SK텔레콤은 21일 서울 종로구 광화문 일대에서 열리는 공연에 자체 개발한 AI 기반 네트워크 운영 시스템 ‘에이원(A-One)’을 처음 투입한다고 15일 밝혔다. 에이원은 과거 데이터를 기반으로 트래픽을 예측하고 최적의 장비 위치를 제안해 사전에 통신망을 설계한다. 공연 당일에는 현장을 3개 구역으로 나눠 특화망을 운영하는 한편, 이동 기지국 추가 투입과 로밍 설비 확충으로 품질 저하에도 즉각 대응한다는 방침이다.
KT는 이동식 기지국 6대와 무선 기지국 79식을 신규 구축해 네트워크 용량을 미리 확충했다. 여기에 AI 기반 트래픽 자동 제어 솔루션 ‘W-SDN’을 적용해 기지국 과부하 징후를 사전에 감지하고, 1분 이내에 주파수와 출력을 자동 조정한다. 전 세계 생중계로 고화질·대용량 스트리밍 트래픽 증가에 대비해 백본망(대규모 연결망) 용량도 확대했다.
LG유플러스 또한 자율네트워크 기술 기반의 사전 대응 체계를 마련했다. 행사 전 트래픽 변동을 예측해 기지국 운영 조건을 설정하고, 트래픽이 몰리면 설정값을 자동 조정해 주변 기지국으로 분산시키는 방식이다. 광화문 일대 10여 곳에 이동기지국을 추가 배치하고, 마곡 네트워크 상황실과 현장을 연계한 비상 대응 체계를 가동해 실시간 품질 관리에 나선다.
김재형 기자 monami@donga.com
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