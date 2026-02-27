[스타트업-ing] 타이디비 “소상공인·스타트업 위한 AI 올인원 브랜딩 솔루션, 요비”

타이디비(Tidy-B)는 인공지능(AI) 기반 올인원 브랜딩 솔루션 ‘요비(Yo-B)’를 제공한다. 요비는 브랜드 전략 수립부터 디자인 생성, 콘텐츠 운영, 성과 분석까지 브랜딩에 필요한 전 과정을 하나의 플랫폼 내에서 제공한다. 브랜드 DNA를 일관성 있게 유지한다는 것 또한 요비의 특징이다. 이를 통해 비전문가도 전문가 수준의 브랜딩을 진행할 수 있다.
최근 타이디비는 AI 올인원 브랜딩 솔루션을 ‘타이디비’에서 ‘요비’로 리브랜딩했다. 솔루션의 정체성을 좀 더 명확히 담기 위함이다. 이를 기점으로 다양한 편의 기능도 추가했다. 타이디비는 요비 리브랜딩을 발판 삼아 국내 소상공인·스타트업 고객을 확보하고, 일본과 동남아시아로 사업 영역을 확장할 계획이다.
장종화 타이디비 대표를 만나 요비 리브랜딩과 신규 기능, 향후 전략에 대해 이야기를 나눴다.
소상공인 브랜딩 지원 위해 창업
IT동아: 안녕하세요, 장종화 대표님. 대표님과 타이디비에 대해 소개 부탁드립니다.
장종화 대표: 안녕하세요, 타이디비 장종화입니다. 저는 15년 이상 기업 브랜딩 관련 업무를 했습니다. 디지털 에이전시를 운영하며 100여 개 기업의 브랜딩을 컨설팅하고 디자인, 웹사이트 및 앱을 개발했습니다.
그 과정에서 소상공인과 스타트업 대부분이 브랜딩의 필요성은 느끼지만 정작 시작조차 못하고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 수백, 수천만 원에 달하는 비용이 진입장벽이었죠. 저는 이 장벽을 낮추기 위해 지난 2021년 타이디비를 창업했습니다. 지금은 ‘누구나 부담 없는 비용으로 전문가 수준의 브랜딩을 완성하도록 돕는다’라는 목표 아래 AI 올인원 브랜딩 솔루션 요비를 개발 및 운영하고 있습니다.
솔루션 정체성 재정의 위해 리브랜딩
IT동아: 요비는 기존에 타이디비라는 이름으로 서비스하다가 최근 리브랜딩했습니다. 리브랜딩한 이유는 무엇인가요?
장종화 대표: 리브랜딩을 결정한 이유는 3가지입니다. 첫째, 새로운 기능이 추가되면서 솔루션이 진화했고 이에 따라 정체성 재정의가 필요했습니다. 요비를 처음 선보인 2021년에는 온라인 브랜드 가이드라인 서비스에 불과했습니다. 하지만 지금은 브랜드 전략 수립부터 콘텐츠 생성, 자동 게시, 성과 분석까지 아우르는 AI 올인원 브랜딩 솔루션으로 발전했습니다. 이에 새로운 이름이 필요하다고 판단했습니다.
둘째는 브랜드 접근성을 높이기 위함입니다. 그동안 고객사로부터 이름이 직관적이지 않다는 이야기를 자주 들었습니다. 그래서 서비스 성격을 최대한 담으면서 직관적이고 친근한 이름을 고민하게 됐습니다.
셋째는 사용자와의 관계 재설정입니다. 타이디비가 ‘정리해 주는 도구’의 느낌이 강했다면 요비는 ‘당신의 브랜드를 함께 만들어가는 파트너’라는 능동적인 인식을 담고 있습니다. 브랜딩은 한 번 만들고 끝나는 것이 아니라 매일 운영하는 활동이기 때문에, 매일 함께하는 파트너로 인식되어야 한다고 생각했습니다.
이러한 이유로 올해 1월 요비로 이름을 바꿨습니다. 참고로 요비는 ‘유어 브랜드(Your Brand)’의 약자로, ‘당신의 브랜드’라는 저희 솔루션의 핵심 가치를 담고 있으면서 짧고 기억하기 쉬운 이름입니다. 우리나라는 물론 해외에서도 자연스럽게 발음할 수 있다는 것도 장점입니다.
IT동아: 리브랜딩을 통해 기대하는 점이 있다면 말씀 부탁드립니다.
장종화 대표: 시장 포지셔닝 명확화, 글로벌 시장에서의 인지도 구축, 내부 에너지 전환을 기대합니다. 기존에는 디자인 툴인지 브랜딩 컨설팅 솔루션인지 모호한 측면이 있었는데, 요비로 전환하면서 ‘AI 브랜딩 에이전트’라는 정체성을 명확히 설정했습니다. 이에 단순한 편집 도구나 게시 도구가 아니라, 브랜드 전략부터 성과 개선까지 전 과정을 자율적으로 연결하는 솔루션이라는 점을 고객에게 분명하게 전달할 것으로 예상합니다. 또한 올해부터 일본과 동남아시아 시장 진출을 본격화할 계획인데, 새로운 이름과 아이덴티티가 현지 파트너와 이용자에게 신선한 첫인상을 줄 것으로 기대합니다. 타이디비 내부적으로도 본격적인 스케일업 단계에 진입하는 전환점이라는 것을 체감하는 계기가 될 것입니다.
초보자도 쉽게 접근하는 브랜딩, AI 올인원 솔루션 요비
IT동아: 요비에 대해 설명 부탁드립니다.
장종화 대표: 요비는 브랜드 전략 수립부터 디자인 생성, 콘텐츠 운영, 성과 분석까지 전 과정을 하나의 플랫폼에서 처리하는 AI 올인원 브랜딩 솔루션입니다. 기존 브랜딩 툴은 기능이 분산되어 있습니다. 디자인 편집 도구는 브랜드 전략 수립이나 일관성 유지가 어렵고, 콘텐츠 게시 도구는 디자인 기능이 없습니다. 결국 소상공인이나 소규모 기업은 여러 도구를 오가며 작업해야 했고, 각 도구에 대한 전문 지식과 시간도 많이 필요했습니다. 브랜드 일관성 유지도 어려웠죠. 요비는 이렇게 파편화된 브랜딩 기능을 하나의 솔루션으로 통합 제공합니다.
구체적으로 살펴보면, AI가 이용자와 대화하면서 브랜드 목적, 비전, 핵심 가치 등 브랜드 전략(Brand Strategy)을 완성합니다. 그다음 해당 전략에 맞춰 로고, 컬러, 폰트 등 브랜드 디자인 가이드라인을 만들어 시각적 정체성(Visual Identity)을 수립합니다. 또한 SNS 콘텐츠, 디지털 광고, 오프라인 홍보물, 문서 등 브랜드 DNA에 맞는 콘텐츠를 자동 생성(Content Design)합니다. 마케팅 콘텐츠 자동화, 멀티 채널 자동 게재, 성과 수집 및 개선 등 브랜드 관리(Brand Management) 역시 요비가 담당합니다.
요비의 강점은 브랜딩 전 과정에 브랜드 DNA를 일관되게 유지한다는 점입니다. 자체 개발한 BCS(Brand Consistency Score) 엔진이 디자인 요소를 실시간 검수해 일관성을 확보합니다. 덕분에 비전문가도 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있습니다.
IT동아: 이번에 리브랜딩하면서 새로 추가하거나 개선한 기능이 있다고 들었습니다.
장종화 대표: 3가지 기능을 통해 자동화의 범위와 깊이를 한 단계 높였습니다. 우선 거대언어모델(LLM) 기반 브랜드 DNA 자동 추출 기능입니다. 이미 브랜드가 있는 이용자의 경우 웹사이트 URL만 입력하면 AI가 자동으로 정보를 수집하고 브랜드 DNA에 맞는 디자인 요소를 정밀하게 추출합니다. 이것이 이후 제작하는 모든 콘텐츠의 기준점이 됩니다.
이와 함께 BCS 엔진을 고도화했습니다. 콘텐츠를 생성할 때마다 색상 일치도, 폰트 적합도, 로고 규정 준수, 레이아웃 규칙, 톤 유사도를 자동 평가하고, 90점 이상이면 통과, 85~90점은 미세 수정, 85점 미만은 재생성하는 컷오프 정책을 적용해 브랜드 일관성을 체계적으로 유지합니다.
디자인 에디터도 전면 개편했습니다. 웹 기반 실시간 벡터 에디터로, 생성된 콘텐츠를 즉시 수정하고 JPG, PNG, PDF 등 다양한 포맷과 비율로 변환할 수 있습니다.
IT동아: 요비의 요금제는 어떻게 구성되어 있나요?
장종화 대표: 요비는 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공되며, 요금제는 ‘AI 구독’과 ‘프로 구독’ 방식으로 나뉩니다. AI 구독은 이용자가 직접 요비를 활용해 브랜딩을 진행하는 방식으로, 기능, 크레딧, 저장 용량 등에 따라 무료, 베이직, 플러스로 구성됩니다. 프로 구독은 요비와 전문가의 지원을 함께 제공하는 방식입니다. 전문가 지원을 통해 브랜딩 전략을 수립하고 웹사이트·앱, 홍보 부스, 영상, 공간 디자인, 브랜드 굿즈 등을 제작할 수 있습니다.
요금제는 기업 상황과 성장 단계에 따라 유연하게 선택할 수 있도록 구성했습니다. 처음에는 무료로 시작하면서 브랜딩을 경험하고 이후 필요에 따라 베이직, 플러스로 확장하다가 기업이 성장하면 프로 구독으로 전환하는 단계적 구조로 설계했습니다. 이를 통해 소상공인부터 성장 기업까지 각 단계에 맞는 브랜딩 파트너가 되겠다는 전략입니다.
IT동아: 지금까지의 성과도 말씀 부탁드립니다.
장종화 대표: 요비는 현재 약 1400명의 회원, 유료 고객사는 200곳 이상을 확보했습니다. 누적 매출은 10억 원 이상입니다. 기술 측면에서는 생성형 AI 기반 브랜딩 서비스, 브랜드 기반 디자인 템플릿 등 특허 2건을 출원했고, 한국소프트웨어시험인증연구소(TTA) 성능 인증도 2건 취득했습니다. 여러 지원 프로그램을 통해 대기업과의 협력도 확장하고 있습니다. 대기업 계열사 브랜딩 구축 및 디자인 자동화 솔루션 제공, 소상공인 창업 등을 지원하면서 요비의 활용 가능성을 입증하고 있습니다.
이용자 편의 기능 추가, 일본·동남아 시장 공략 예정
IT동아: 요비에 추가 예정인 기능이 있다면 소개 부탁드립니다.
장종화 대표: 지난해 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 프로그램에 선정되면서 여러 가지 기능을 개발하고 있습니다. 우선 ‘오늘의 디자인 자동 제안’ 기능을 개발 중입니다. AI가 지난 게시물 성과, 최신 트렌드, 날씨, 시즌 이슈 등을 종합 분석해 매일 아침에 오늘 게재하기 좋은 콘텐츠를 제공합니다. 이용자는 미리보기를 확인하고 승인 버튼만 누르면 바로 게재할 수 있습니다. 이를 통해 콘텐츠 기획, 제작에 대한 소상공인의 부담을 크게 줄일 것으로 기대합니다.
또한 멀티 채널 자동 맞춤 게시 기능도 선보일 예정입니다. 콘텐츠를 SNS, 블로그 등 여러 채널에 동시에 게재하는 기능으로, 이미지 비율, 글 길이, 해시태그 등 각 채널의 규격에 맞게 자동 변환하는 것이 특징입니다. 예약 게시도 처리할 수 있도록 개발하고 있습니다.
이와 함께 성과 자율 개선 모듈도 개발하고 있습니다. 콘텐츠의 클릭률, 고객 반응, 매출 전환 등의 성과를 AI가 실시간으로 분석해 개선점을 도출하고, 이를 이후 제작할 콘텐츠에 자동 반영합니다. 이 기능은 이용할수록 성능이 향상돼 자사 브랜드에 적합하도록 업그레이드되는 구조입니다. 이들 기능은 모두 올해 안에 선보일 예정입니다.
IT동아: 마지막으로 올해 계획과 향후 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
장종화 대표: 리브랜딩을 완료한 만큼 올해 본격적인 스케일업을 추진하고자 합니다. 우선 국내에서는 온라인 쇼핑몰을 운영하는 소상공인을 우선 공략할 계획입니다. 매일 콘텐츠를 만들어야 하지만 시간과 전문성이 부족한 소상공인에게 요비를 적극적으로 알려 고객사를 확보하려고 합니다.
이와 함께 일본, 동남아시아 등 글로벌 시장 확장도 계획하고 있습니다. 일본은 중소기업이 많고 고품질 서비스에 대한 선호도가 높으며, 베트남, 태국 등 동남아시아는 소셜커머스가 빠르게 성장하면서 브랜딩 콘텐츠 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 일본, 동남아시아 시장에서 파일럿으로 운영하면서 글로벌 시장 진출을 본격화할 예정입니다.
저희의 궁극적인 목표는 ‘모든 창업가의 꿈을 실현하는 AI 브랜딩 인프라’가 되는 것입니다. 글로벌 브랜딩 시장은 2033년 약 120조 원 규모로 성장할 전망입니다. 이 시장에서 요비가 최적의 솔루션으로 자리매김하도록 꾸준히 나아가겠습니다.
댓글 0