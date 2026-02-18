용인세브란스병원, ‘디지털·AI’로 환자 안전 골든타임 사수한다

2020년 개원과 동시에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 거대한 벽에 직면했던 용인세브란스병원은 오히려 이 위기를 ‘디지털 혁신’의 증명 기회로 삼았다. 과거 환자의 기억이나 폐쇄회로(CC)TV에 의존하던 역학조사 방식을 탈피해, 국내 최초로 구축된 병원 내 5G 통신망과 실시간 위치 추적 시스템(RTLS)을 가동했다. 그 결과 확진자 동선 파악 시간을 기존 대비 96% 단축하는 효율성을 보여주며 ‘스마트 병원’의 표준을 제시했다. 이제 용인세브란스병원은 디지털을 넘어 인공지능(AI)을 병원 운영 전반에 이식하며 ‘AI 병원’으로의 도약을 본격화하고 있다.
●통합반응상황실, 입원환자 사망률 낮춰
용인세브란스병원에서 디지털 심장 역할을 하는 곳은 ‘통합반응상황실(IRS)’이다. 비행기 관제탑을 연상시키는 이곳에는 생체신호 모니터 결과, 응급실과 수술실 현황, 의료 서비스 로봇 관제 프로그램 등 병원 내 모든 데이터가 실시간으로 집결된다.
단순 모니터링에만 그치지 않는다. AI 알고리즘은 환자의 활력 징후와 의무기록(EMR)을 분석해 위험도를 실시간으로 계산한다. 이상 징후가 포착되면 ‘지능형 신속대응시스템(AI-RRS)’이 즉각 주치의와 간호사에게 알림을 보내 조기 개입을 가능하게 한다. 실제로 시스템 도입 후 일반병동 환자의 순사망률(병원 도착 후 48시간 지나 사망한 환자 비율)이 유의미하게 감소하는 등 안전 지표 개선으로 이어졌다. 이러한 성과를 바탕으로 용인세브란스병원은 ‘DX서비스어워드’ 종합병원 부문에서 5년 연속 수상하며 디지털 전환 역량을 입증받았다.
●AI 진단 활용해 ‘골든타임’ 사수
디지털 인프라는 진료 현장에서 AI와 결합해 파급력을 높이고 있다. 특히 영상진단 분야에서 AI는 의료진의 든든한 ‘제2의 눈’ 역할을 한다. 흉부 엑스레이, 유방 촬영, 뇌 자기공명영상(MRI) 등에서 AI가 미세한 병변이나 비정상 소견을 우선적으로 탐지해 판독의 정확도와 속도를 획기적으로 높였다.
효과는 응급 현장에서 극명하게 나타난다. 응급진료센터 내 AI 솔루션은 급성기 뇌졸중 환자의 영상을 분석해 즉시 시술해야 할지 판단하도록 돕는다. 덕분에 용인세브란스병원 뇌혈관중재시술팀은 뇌졸중 환자의 70%를 내원 90분 이내에 시술하고 있다. 이는 국내 주요 대학병원 평균(30%)을 두 배 이상 웃도는 수치로, AI가 환자의 생명을 살리는 ‘골든타임’ 사수의 핵심 동력임을 보여준다.
●치매부터 희귀병까지…‘맞춤형 정밀 의료’ 특화
진료의 질적 측면에서도 3차 병원을 압도하는 전문성을 갖췄다. 퇴행성 뇌질환센터는 치매와 파킨슨병은 물론 희귀 난치성 질환까지 아우르는 국내 최대 규모의 특성화 센터다. 최근 알츠하이머 신약 ‘레켐비’ 처방과 웨어러블 로봇을 활용한 보행 재활 등 개인 맞춤형 정밀 치료를 선도하며 유전체 연구와 치료제 개발에도 박차를 가하고 있다.
소아 희귀 질환 분야의 성과도 주목 받고 있다. 2022년 척수성 근위축증(SMA) 영아에게 국내 세 번째(교차 투여 미해당 사례 기준 최초)로 유전자 대체 치료제 ‘졸겐스마’ 투여에 성공한 이후, 현재까지 총 6명을 성공적으로 치료했다. 이는 국내 최다 기록으로, 고난도 희귀 질환 치료에서도 용인세브란스병원이 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다는 사실을 보여준다.
김은경 용인세브란스병원장은 “생명을 책임지는 의료기관의 가장 중요한 사명은 ‘환자가 안전한 병원’을 만드는 것”이라며 “기술보다 사람을 우선하는 철학을 바탕으로 디지털과 AI 기술 통해 환자 안전을 강화하고, 미래 의료의 기준을 제시하겠다”라고 밝혔다.
＜의료기관평가인증원 한마디＞
용인세브란스병원은 개원 초기부터 환자 안전과 의료 질 향상을 위한 체계적인 시스템을 단계적으로 발전시켜 왔다. 먼저 ‘질 향상·환자 안전 아카데미’를 운영해 관련 전문가와 환자 안전 파트너를 양성하는 데 주력했다. 또 환자 안전 문화 측정 결과를 바탕으로 경영진이 ‘괜찮아, 말해도 돼!’ 릴레이 영상에 참여하고, 환자 안전사고 보고 체계도 개선했다.
실제 일어날법한 일을 가상으로 구현한 ‘디지털 트윈’ 기반으로 전산장애와 방사선 피폭 사고 대응 모의 훈련도 실시하고 있다. 첨단 디지털 기술을 활용한 안전 관리시스템을 통해 재난 대응 역량을 강화했다는 평가를 받는다.
용인세브란스병원은 신축한 지 2년이 채 안 돼 치료 과정과 결과, 환자 안전 등의 지표들을 모니터링한 ‘2021 Outcomes Book’을 발간했다. 이는 환자의 알 권리를 보장하고 체계적인 의료 질 관리체계 구축을 통해 의료 투명성을 높이고 의료서비스를 혁신하겠다는 의지를 분명히 한 것이다. 이를 통해 환자와 의료진 간 신뢰를 형성하고, 다른 의료기관의 동참을 이끌어내는 역할을 해 왔다. 앞으로도 환자 안전과 의료 질 향상 측면에서 다른 의료기관의 모범이 되길 바란다.
