빅케어, 바쁜 현대인 맞춤 틈새 시간 건강 관리 ‘데일리 미션’ 출시

하루 세 번, 원하는 시간에 실천하는 미션형 건강 관리 기능
토탈 헬스케어 플랫폼 빅케어가 바쁜 일상 속에서도 부담 없이 건강을 관리할 수 있는 신규 기능 ‘데일리 미션’을 출시했다고 10일 밝혔다.
빅케어는 많은 사람들이 건강 관리의 필요성을 느끼고 있음에도 불구하고, 야근, 피로, 불규칙한 일정 등 현실적인 제약에 실행하지 못하는 경우가 많다는 점에 주목했다. 이에 ‘완벽한 계획’보다 지금 당장 실천할 수 있는 작은 행동을 반복하는 방식으로 건강 관리를 이어갈 수 있도록 이번 기능을 기획했다.
‘데일리 미션’은 하루에 세 번, 앱을 통해 제시되는 간단한 건강 행동을 사용자가 자신의 일정에 맞춰 실천하는 미션형 건강 관리 기능이다. 출퇴근길이나 식사 전후, 짧은 휴식 시간 등 일상 속 틈새 순간을 활용할 수 있도록 설계돼, 특정 시간에 얽매이지 않고 참여할 수 있다.
제공되는 미션은 가벼운 신체 활동, 식습관 점검, 수면 습관 등 생활 전반의 컨디션을 관리하는 요소들을 중심으로 구성된다. 각 미션은 짧은 시간 안에 완료할 수 있는 수준으로 제안돼, 일상 속에서 자연스럽게 실천할 수 있다. 모든 미션을 반드시 완료해야 하는 구조는 아니므로, 본인의 상황에 따라 자율적으로 참여하면 된다.
미션 완료 시 제공되는 ‘건강 포춘 쿠키’는 사용자에게 성취감을 부여하는 심리적 보상의 역할을 한다. 매일 달라지는 응원 메시지를 통해 하루의 성취를 매듭지을 수 있으며, 쿠키를 수집해 10개를 모을 경우 건강 콘텐츠로 교환도 가능하다. 이는 사용자가 건강 습관을 지속할 수 있도록 돕는 또 다른 동기부여 장치로 활용될 전망이다.
빅케어 관계자는 “이번 서비스는 사용자의 구체적인 계획이 아닌, 현실적인 삶의 패턴을 이해하는 것에서 시작됐다”라며 “실패에 대한 부담 없이 가벼운 마음으로 앱을 켜고, 그 과정에서 소소한 즐거움을 발견하는 것이 핵심”이라고 전했다.
이어 “바쁜 현대인들이 포기하지 않고 건강을 챙길 수 있도록 돕는 러닝메이트가 되길 기대하며, 앞으로도 일상에 밀착된 B2C 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
한편, ‘데일리 미션’ 기능은 구글 플레이 스토어 또는 애플 앱스토어에서 ‘빅케어’ 앱을 다운로드한 후 이용할 수 있다.
