초격차 개방형 혁신 수요기업 협의회 “대기업·스타트업 동반 성장 고도화”

‘초격차 스타트업 프로젝트’는 초격차 신산업(A = AI, 반도체, 양자·보안·네트워크, 로보틱스, 모빌리티, B = 생명·신약, 헬스케어, C = 콘텐츠, D = 국방·우주·해양, E = 기후, 에너지·원자력, F = 센서·공정 등 6대 전략사업 12대 기술)의 핵심 기술과 제품을 다루는 스타트업이 성장하도록 이끄는 프로젝트다. 이 가운데 ‘링크업’과 ‘AI 챌린지’는 스타트업과 세계 대·중견기업을 연결, 함께 개방형 혁신을 하며 동반 성장하도록 돕는 프로그램으로 자리 잡았다.
세계 선진국들이 고부가가치 신산업 스타트업의 발굴·육성에 매진하는 가운데, 우리나라에서도 초격차 스타트업 프로젝트 링크업과 AI 챌린지 구성원들이 모여 성과를 공유하고 발전 방향을 논하는 자리가 만들어졌다. ‘초격차 개방형 혁신 수요기업 협의회’다.
1월 29일과 1월 30일 양일간 전남 영암 호텔현대 바이라한에서 열린 이번 협의회에는 창업진흥원과 SBA, 초격차 링크업과 AI 챌린지 수요기업 구성원들이 참석했다. 첫 행사는 초격차 링크업과 AI 챌린지 수요기업들이 지금까지 거둔 성과를 발표하는 발표회였다.
초격차 링크업에 참여한 세계 모빌리티 기술 기업 아우모비오(AUMOBIO)는 ▲운전자 건강 모니터링 ▲자동차 에어백 시스템 최적화 ▲디지털 차량 개인화 ▲차세대 라이팅 기술 ▲차량 개인정보 보호 ▲차량 열관리 설루션 등 6개 부문의 개방형 혁신을 위해 스타트업 7곳을 선정, 개념 검증(PoC)에 나섰다. 모빌리티와 동력 전문 기업 서한그룹의 서한이노빌리티는 소형 PBV(Purpose Beyond Vehicle, 통합 모빌리티 설루션)용 모빌리티 플랫폼 하에서 실외 무인 순찰·경비 모빌리티를 실증했다.
호반그룹은 로봇 스타트업과 손 잡고 호텔 공용부 표면 살균용 방역 로봇, 영유아 방문자에게 색다른 고객 경험을 줄 키즈콘텐츠 로봇, 세탁물 자동 이송 특화 로봇을 연구했다. 현대건설은 피지컬 AI 로봇을 주목했다. 이 기술로 아파트 특화 로봇 순찰 시스템과 건설 현장의 바닥 먹줄 프린팅 로봇의 개념 검증 계획을 세웠다
삼성중공업도 피지컬 AI를 활용, 야드(야외 공간)에서 운용할 인공지능 무인 드론과 무인 공장 로봇 카메라 모듈의 개념 검증을 시도했다. 포스코홀딩스는 에너지 부문 스타트업과 함께 전고체 배터리 소재 기술, 배터리 집전체와 친환경 재활용 기술, 그래핀 코팅 등 차세대 배터리 관련 기술을 연구했다.
한국전력공사는 스타트업과 함께 개발한 에너지 관련 기술 성과를 공개했다. 센서·제어장치와 기상 데이터를 활용한 풍력 발전량 예측 모델의 고도화, 수소 생산에 유리한 암모니아 크래킹 시스템의 연구 개발, DC 500V 입력이 가능한 AC 변환기 시제품 제작 등이다. HD현대삼호는 초격차 개방형 혁신에 참여해 선박 건조 효율을 높일 하우스 팬 제어 모델, 선박 강판 불량의 실시간 검사 기술, 세계 조선 부문의 가짜 정보를 판별하는 인공지능 기술 등을 연구했다. 친환경 선박 부품 소재와 라이다 인공지능 화재 경보 시스템의 개념 검증도 마쳤다.
이어 AI 챌린지에 참여한 KT와 오라클이 스타트업과의 협업 결과물을 소개했다. KT는 신뢰 가능한 인공지능 보안 설루션과 시각화 리포트 생성 에이전트, 소상공인을 위한 인공지능 콘텐츠 제작 에이전트와 건축 프로젝트의 정보를 분석하는 에이전트, 교사가 수업을 원활히 하도록 돕는 지원 에이전트와 CCTV 기반 아동행동분석 에이전트 등을 스타트업과 연구했다.
오라클도 초격차 기술 스타트업과 함께 다양한 개념 검증에 임했다. 물류 특화 공정과 안전관리 설루션, 거대언어모델을 활용한 미국 주식 분석 리포트의 실시간 생성 서비스, 거대언어모델 인터랙티브 학습 에이전트, 초개인화 인터랙티브 학습 관리 플랫폼 등이 이 과정에서 태어났다. 인공지능 맞춤형 치료와 생명과학연구, 맞춤형 이커머스를 위한 인공지능 취향분석기반 초개인화 추천 엔진도 돋보인다.
이튿날 구성원들은 HD현대삼호로 이동, 초격차 개방형 혁신의 실증 현장을 견학하고 선박 부문의 실증 사례를 공유했다. 초격차 개방형 혁신과 AI 챌린지의 운영 효율을 높이고 성과를 더할 질의응답도 이어졌다.
초격차 스타트업 프로젝트의 링크업 주관기관인 SBA 관계자는 “구성원들과 함께 2025년 초격차 개방형 혁신 링크업 프로그램, AI 챌린지의 협업 성과를 공유하고 의견을 나눴다. 운영상 보완 사항과 개선 방향 논의 결과를 토대로 프로그램의 완성도를 높이겠다.”고 밝혔다.
