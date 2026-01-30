지디코퍼레이션-대구보건대, ‘슬립테크 기반 헬스케어 인프라 구축’ MOU 체결

‘글로컬30’ 연계 스마트 헬스케어 생태계 조성 및 공동 연구과제 발굴 협력
대학 인프라 활용한 수면 데이터 허브 구축 및 헬스케어 표준모델 수립 박차
수면 라이프스타일 브랜드 기업 ㈜지디코퍼레이션(대표 김정성)이 대구보건대학교와 ‘글로컬30’ 사업 연계를 통한 스마트 헬스케어 비즈니스 활성화 및 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 지디코퍼레이션 관계자들과 함께 대구보건대학교 김영준 총괄부총장, 물리치료학과 한종만 학과장, 안경광학과 장우영 학과장 등 보건의료 핵심 인사들이 참석하여 슬립테크와 전문 보건 인프라의 융합 방안을 구체적으로 논의했다.
이번 협약은 대학의 보건의료 전문 인프라와 기업의 혁신 기술을 결합하여 실질적인 상호 이익을 창출할 수 있는 신규 사업 기회를 발굴하기 위해 마련됐다. 양 기관은 향후 ‘글로컬30’ 사업 추진과 연계하여 대규모 수면 생체 데이터 허브 및 리빙랩 조성을 위한 구체적인 실행 방안을 논의하고, 공동 연구과제 선정 및 관련 예산 확보를 위해 긴밀히 협력하기로 했다.
주요 협력 분야는 △대학 내 수면 라이프케어 플랫폼 실증 인프라 구축 △보건의료 데이터 기반의 딥러닝 분석 모델 공동 연구 △정부 지원 국책과제 및 R&D 사업 공동 발굴 △지역 사회 헬스케어 서비스 확대를 위한 상호 협업 등이다.
지디코퍼레이션은 이번 협약을 통해 실제 사용자 데이터를 대규모로 확보할 수 있는 테스트베드(Test-bed) 기반을 마련하고, 물리치료학과 등 전문 학과와의 공동 연구를 통해 슬립테크 솔루션의 과학적 공신력을 한층 강화할 계획이다. 이는 지자체 및 바이오 기업 MOU에 이은 전략적 기술 얼라이언스(Tech-Alliance)의 확장으로 평가받는다
지디코퍼레이션은 수면 라이프스타일 전문브랜드 ‘제로어클락’, ‘휴그램’, ‘휴시’를 운영하는 라이프스타일 전문기업이며, 지난 2024년부터 슬립테크 시장으로 사업영역을 확대해 가고 있다.
지디코퍼레이션 김정성 대표는 “대구보건대학교와의 협력은 슬립테크가 실질적인 보건의료 인프라로 자리 잡기 위한 중요한 첫걸음”이라며 “양 기관의 전문성을 결집해 향후 국책과제 확보와 차세대 헬스케어 표준 모델 수립에서 가시적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
