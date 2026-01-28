시지바이오, 중남미 의료진 대상 K-에스테틱 교육 [헬스케어 소식]

바이오 재생의료 전문기업 시지바이오는 최근 칠레 산티아고에서 중남미 지역 의료진을 대상으로 한 학술 심포지엄 ‘2025 미트 더 마스터스 인 라탐(LATAM)’을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 에스테틱 치료 분야에서 주도적인 역할을 하고 있는 중남미 의료진을 대상으로 최신 시술 트렌드와 임상 적용 사례를 공유하기 위해 기획됐다. 시지바이오는 중남미 각국 의료진이 실제 진료 현장에서 활용할 수 있는 임상 중심 교육 프로그램을 통해 국가별 임상 경험과 지견을 교류하는 학습의 장을 마련했다.
행사에는 브라질, 멕시코, 칠레, 아르헨티나, 페루, 콜롬비아, 우루과이, 도미니카공화국 등 중남미 8개국에서 총 90명의 의료진이 참석했다. 참가자들은 에스테틱 분야의 최신 임상 동향을 공유하고 각국 환자 특성과 의료 환경에 따른 시술 접근법과 치료 결과를 중심으로 활발한 논의를 이어갔다.
이번 심포지엄에서는 중남미 각국을 대표하는 의료진이 강연자로 나서 주요 에스테틱 치료 영역에 대한 임상 경험을 공유했다. 환영 연설을 맡은 칠레 의료진은 중남미 미용의학 시장에서 히알루론산(HA)과 칼슘 하이드록시아파타이트(CaHA) 기반 시술의 임상적 흐름과 활용 트렌드를 소개했다.
첫 번째 세션인 ‘얼굴, 볼륨 및 바이오스티뮬레이션’에서는 안면 볼륨 회복, 바이오스티뮬레이션(콜라겐 등 소실된 조직 복원) 기반 리주버네이션(피부 노화 개선) 전략, 러너 페이스(러닝을 오래 하면 얼굴이 처져 보임) 현상에 대한 임상적 접근, 히알루론산과 칼슘 하이드록시아파타이트 병용을 통한 안티에이징 시술 전략 등이 다뤄졌다. 자연스러운 결과를 위한 입술 시술 테크닉에 대한 영상 강연도 함께 진행됐다.
두 번째 세션인 ‘보디, 컨투어링 및 리주버네이션’에서는 칼슘 하이드록시아파타이트의 작용 기전과 해부학적 접근을 기반으로 한 보디 리주버네이션 전략과 히알루론산을 활용한 보디 및 히프 컨투어링(윤곽 형성) 시술의 과학적 근거와 안전성, 환자 만족도에 대한 임상 경험이 공유됐다.
시지바이오는 이번 행사를 계기로 중남미 의료진과의 학술 교류를 강화하고 현지 시장 특성과 니즈를 반영한 에스테틱 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 회사는 향후에도 지역별 의료 환경에 맞춘 임상 중심 학술 활동을 통해 글로벌 에스테틱 시장에서의 입지를 단계적으로 강화한다는 방침이다.
유현승 시지바이오 대표이사는 “이번 심포지엄은 중남미 의료진과 최신 에스테틱 임상 지견을 공유하고 실제 진료 현장에서 바로 적용할 수 있는 경험을 나누는 자리였다”며 “앞으로도 각 지역의 의료 환경과 니즈에 맞춘 교육 프로그램을 통해 글로벌 에스테틱 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0