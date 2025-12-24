서울창경·올리브웍스 “초창패 딛고 컨테이너 클라우드 보안 전파”

서울창조경제혁신센터(대표 이영근, 이하 서울창경)는 창업 3년 이내 기업의 안정화와 성장을 돕는 ‘초기창업패키지’를 운영한다. 자금 지원과 네트워킹, 다방면의 멘토링과 지원을 제공하는 초기창업패키지의 도움을 받고 수많은 스타트업이 성장의 과실을 맺었다.
이 가운데 서울창경은 오픈 이노베이션과 투자 밋업, 세계화 프로그램 등 다양한 스타트업 성장 정책을 운용하면서 쌓은 인맥·경험을 초기창업패키지 기업에게 전수한다. 서울창경과 함께 초기창업패키지를 진행 중인 컨테이너 클라우드 보안 전문 스타트업 올리브웍스를 만나 함께 성장한 과정과 성과를 물었다.
보안 플랫폼 오빗 시큐리티 선보인 올리브웍스, 초기창업패키지 토대로 도전 과제 해결
올리브웍스는 클라우드 네이티브 애플리케이션 보안 플랫폼 ‘오빗 시큐리티(Orbit Security)’를 개발 중이다. 오픈소스와 코드, 컨테이너와 런타임 등 클라우드 보안 애플리케이션 모든 부문을 지원하는 플랫폼이다. 이 가운데 주력하는 것은 ‘컨테이너 보안’이다. 컨테이너 이미지의 구성과 배포와 실행에 이르기까지 모든 주기의 보안 위협을 방지하는 체계다.
세계 주요 정보통신기업과 우리나라 정부 기관이 클라우드 컨테이너 보안을 주목하지만 정작 이것을 원활하게 제공하는 곳은 드물다. 구글이 최근 보안 기업 위즈를 320억 달러, 약 46조 원에 인수한 것 역시 그 일환이다. 정현석 올리브웍스 대표는 오랜 기간 클라우드 기업에서 상품 개발자로 일하며 이 점을 깨닫고 자신의 개념과 경험을 토대로 우리나라의 실정에 맞는, 나아가 세계에서도 활약 가능한 클라우드 보안 기업을 세우기로 마음 먹는다.
이렇게 태어난 올리브웍스의 오빗 시큐리티는 엔터테인먼트 기업, 게임 개발사 등 디지털 기반 기업 대부분에 대입 가능하다. 이 플랫폼은 설치 즉시 해당 기업의 클라우드 보안 관련 모든 소프트웨어를 감지, 어느 정도의 보안 성능을 만족하는지 점수화해 관리자에게 제시한다. 관리자는 이를 토대로 현재 보안 수준이 어느 정도인지, 취약한 부분은 어느 곳이고 어떤 조치를 해야 하는지 직관적으로 확인한다.
정현석 대표는 세계 주요 보안 기업의 플랫폼과 비교해 오빗 시큐리티만이 가진 장점 세 가지를 소개한다. 우선 보안 관련 요소를 알기 쉽게 점수로 표시, 관리자가 클라우드와 보안 모두를 면밀하게 파악해 정책을 세우도록 돕는 점이다. 보안 관련 요소에 부여된 점수를 토대로 관리자가 손쉽게 관리 정책을 만들도록 돕는 장점도 있다. 덕분에 관리자는 우리나라 ISMS-P를 포함, 세계 각국이 제시하는 보안 기준을 한결 손쉽게 관리한다. 세계 주요 보안 기업의 플랫폼은 대부분 보안 담당자를 대상으로 만들어진다. 반면, 컨테이너 보안은 개발자가 만들고 관리한다. 즉, 컨테이너 보안 구조에 문제가 생기면 보안 담당자가 아닌 개발자가 해결해야 하는 탓에 기민하게 대응하지 못하는 경우가 많다. 오빗 시큐리티는 보안 담당자와 개발자와 관리자를 각각 상정한 페르소나를 제공, 이들이 바로 문제를 파악하고 협업하면서 해결하도록 돕는다.
정현석 대표는 올리브웍스 핵심 구성원이 클라우드와 보안 양 부문의 전문성을 모두 갖췄기에 오빗 시큐리티의 완성도가 더 좋아졌다고 말한다. 경험과 실력과 아이디어가 어우러진 것. 이 덕분에 클라우드와 컨테이너, 소프트웨어와 오픈소스 등 각종 보안 요소를 통합 관리하는 기술을 현실화했고 이를 내세워 서울창경과 초기창업패키지를 함께 했다고도 밝혔다.
서울창경은 초기창업패키지를 활용해서 올리브웍스의 성장을 직간접으로 도왔다. 자금 지원은 물론 투자금 유치를 간접 지원, 올리브웍스가 팁스에 선정되도록 이끌었다. 각종 서류와 계약서 검수, 기업 운영 관련 사무 업무, 다방면의 전문가가 참여한 멘토링도 지원했다. 덕분에 올리브웍스는 2024년 8월에 문을 연 이후 불과 1년여 만에 오빗 시큐리티를 완성하고 팀의 기본기도 굳혔다.
정현석 대표는 서울창경과 초기창업패키지 덕분에 자금 확보라는 도전 과제를 해결했다며, 이제는 다음 도전 과제인 오빗 시큐리티의 보급과 수익화에 나선다고 밝혔다. 기술의 완성도와 효용에 자신 있다며 바로 우리나라 내외 기업으로의 공급에 도전한다고도 덧붙였다. 이미 우리나라에서 오빗 시큐리티를 전파할 파트너 기업과의 논의를 마쳤다. 이를 토대로 일본과 싱가포르, 두바이 등 보안 수요가 많은 세계 선진국으로의 진출도 가늠한다.
기술 고도화도 올리브웍스가 꾸준히 도전하는 과제다. 먼저 세계에서 수요가 많은 컨테이너 보안의 중요성을 업계에 알리고, 가장 정확한 답안과 유용한 서비스를 제시하는 기업으로 자리매김한다. 이를 토대로 연구 개발에 집중해 세계의 보안 영역 전반을 다루는 기업으로 성장하는 목표를 밝혔다.
서울창경 “맞춤형 지원, 네트워킹 토대로 초기창업패키지 기업 성장 적극 도울 것”
올리브웍스의 성장을 도운 초기창업패키지 담당자, 김여민·박재윤 서울창경 신사업기획팀 매니저는 각자의 경험을 살려 만든 차별화 프로그램을 소개했다. 김여민 매니저는 스타트업의 IR 피치 자료 고도화와 컨설팅을 맡았다. IR 피치 덱의 스토리라인을 재구성하고, 투자자 관점에서 매력적인 장표를 구성할 수 있도록 도운 것. 다른 기관에서도 이러한 프로그램은 많이 운영한다. 서울창경은 여기에서 몇 단계 더 나아가 멘토링 전문가 섭외 단계에서부터 참여 기업과 연관 있는 펀드 보유 기관, 투자 경험을 가진 전문가를 연결했다.
이는 스타트업의 대외 홍보 기본기를 강화해 스스로 투자금을 유치하고 지원 사업에 참여할 역량을 기르도록 도운 것이기도 하다. 덕분에 올리브웍스는 실제 투자금 유치에 성공했다. 또 다른 서울창경 소속 초기창업패키지 기업은 두바이에서 열린 세계 규모 스타트업 박람회 자이텍스에 참가, 슈퍼노바 챌린지 대상을 받는 성과도 거뒀다.
박재윤 매니저는 대·중견기업과의 오픈 이노베이션 경험을 토대로 스타트업과 다른 기업의 동반 성장, 지자체나 공공 기관과의 협력 기회를 제공했다. 스타트업과 가장 어울리는 전문가나 협업 기업을 찾아 연결하는 것도 차별화로 소개했다.
서울창경은 초기창업패키지를 함께 할 스타트업을 선정한 후, 사전 진단을 거쳐 이들에게 가장 필요한 지원이 무엇인지 파악한다. 이를 토대로 스타트업 맞춤형 프로그램을 지원하고, 사후 진단을 거쳐 효용을 파악한다. 초기창업패키지 진행 전후 어떤 성과를 거뒀는지, 그 과정에서 어떤 어려움을 겪었는지도 조사한다. 이것을 데이터로 만들어 스타트업의 성장을 가장 잘 이끄는 유형 검사를 만들 목적이다. 이와 함께 서울창경은 지금까지 쌓은 스타트업 진흥 정책의 성과와 네트워킹을 초기창업패키지 참여 스타트업에게 적극 전수한다.
한편으로는 지금 성과를 배가할 목적으로 프로그램 고도화에도 나선다. 서울창경 내부 조직간 연계를 강화, 스타트업에게 가장 유용한 시점에 꼭 필요한 지원을 한다. 창업 지원 사업이 이어지는 1년간 스타트업의 성장 계획을 파악하고 여기에 맞도록 프로그램의 구성을 변화한다. 물론, 전문가 멘토링과 기관·기업간 네트워킹, 협업 기회 창출도 강화한다.
김여민·박재윤 매니저는 “예비 창업자나 초기 기업 가운데 초기창업패키지를 포함한 창업 지원 사업을 모르는 이들이 의외로 많다. 서울창경은 이들의 창업 지원 사업 참가를 도울 원스톱 스타트업 지원 센터를 운영한다. 나아가 초기창업패키지를 포함해 예비 창업자나 초기 기업의 성장을 이끌 다양한 프로그램도 지원한다.”며 “창업 지원 사업의 문턱은 의외로 낮다. 서울창경을 찾아와 어떤 점이든 문의하기를 바란다. 서울창경은 창업 지원 사업은 물론 전문가와 네트워킹, 고유의 성장 지원 프로그램을 제공해 기업이 크게 성장하도록 돕는데 집중하겠다.”고 밝혔다.
댓글 0