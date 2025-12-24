국내 대표 의료플랫폼 이노케어플러스-키메디, ‘K-메디컬 디지털 혁신’ 위한 MOU 체결

대한민국 대표 의사 커뮤니티 운영사인 ㈜이노케어플러스(대표 진현준)와 ㈜키메디(대표 김정수)가 K-메디컬 디지털 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
양 사는 이번 협약을 통해 의사들의 진료와 병원 경영에 도움이 되는 콘텐츠와 솔루션을 함께 제공함으로써 시너지를 창출하고, 디지털 혁신을 추진해 나갈 계획이다.
이노케어플러스가 운영하는 의사 커뮤니티 ‘닥플(docple)’ , 진료비 심사청구 사전점검 서비스 ‘닥플 체크’와 키메디가 축적해온 웨비나·개원 세미나·커뮤니티 등 콘텐츠 역량을 유기적으로 연계해, 의사들이 진료·개원·운영 과정에서 겪는 고민을 보다 입체적으로 해결할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다. 이를 통해 콘텐츠와 솔루션이 결합된 실효성 높은 의료 플랫폼 경험을 제공하고 의료 시장 전반의 변화를 이끌겠다는 목표다.
진현준 이노케어플러스 대표는 “이번 협약은 의사 플랫폼으로 대표성을 띄는 양사가 각각 강점을 결합해 의료 현장에 실질적인 가치를 제공하기 위한 전략적 출발점”이라며 “의사 커뮤니티의 대명사였던 닥플은 앞으로 커뮤니티 영역을 넘어 진료실에 꼭 필요한 의료 플랫폼으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
김정수 키메디 대표는 “국내 의사 커뮤니티 플랫폼 간 협력이 본격화되는 만큼, 콘텐츠와 솔루션이 결합된 전략적 제휴를 통해 메디컬 플랫폼 생태계의 확장을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 이노케어플러스는 개원의 중심 의사 커뮤니티 ‘닥플’, 진료비 심사청구 사전점검 솔루션 ‘닥플 체크’, 지역 기반 건강관리 플랫폼 ‘동네의사’ 등 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 운영하고 있다.
댓글 0