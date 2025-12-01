“쥐어 짜는 가슴 통증”…겨울철 돌연사 부르는 ‘이 질환’

겨울철 심근경색증 위험 증가…가슴 통증시 ‘응급실’
추운 날씨에 혈관 수축되고 혈액 끈적해지면서 발생
기온이 급격히 떨어지는 겨울철에는 심근경색 위험이 크게 높아진다. 심근경색은 전조 증상 없이 갑자기 찾아와 돌연사로 이어질 수 있어 주의가 요구된다. 가슴을 쥐어짜는 듯한 통증, 식은땀, 구토, 호흡곤란이 30분 이상 지속된다면 지체하지 말고 119에 신고해 신속히 병원 치료를 받아야 한다.
16일 의료계에 따르면 심근경색은 심장 근육에 혈액을 공급하는 관상동맥이 갑자기 막히면서 발생한다. 혈류가 차단되면 심장 근육은 산소와 영양분을 공급받지 못해 손상되고, 시간이 지날수록 심근(심장 근육)의 괴사가 진행된다.
주원인은 죽상동맥경화증(동맥경화)으로, 혈관 벽에 콜레스테롤과 염증세포, 섬유질이 쌓여 플라크(Plaque)가 만들어 지는데 있다. 이 플라크가 파열되면 혈소판이 달라붙어 혈전이 형성되고, 혈전으로 인해 관상동맥이 막히면 심근경색이 발생하게 되는 것이다.
심근경색 환자는 남성이 여성보다 3배 가까이 많다. 질병관리청이 발표한 2022년 심뇌혈관질환 발생통계에 따르면 2022년 심근경색증 발생 건수는 3만4969건으로, 남성(2만5944건)이 여성(,025건)보다 약 2.8배 많았다. 심근경색증 인구 10만명당 발생률은 68.2건이었다. 연령별로는 80세 이상에서 327.5건으로 가장 높았다. 연령이 높을수록 발생률이 증가하는 경향을 보여, 고령층에서는 각별한 주의가 필요하다.
심근경색의 대표적인 증상은 쥐어짜는 듯한 가슴 통증(흉통)이다. 환자들은 ‘가슴을 짓누르는 듯하다’, ‘뻐개질 듯 아프다’, ‘숨이 막힌다’ 등으로 표현한다. 통증은 가슴 중앙에서 시작해 어깨·팔·턱으로 퍼지는 방사통이 동반되며 호흡곤란·식은땀·구토·현기증이 함께 나타날 수 있다. 협심증은 활동을 멈추면 통증이 5분 이내 사라지지만, 심근경색은 30분 이상 지속되고 휴식으로도 호전되지 않는다. 치료가 늦어지면 심장 근육이 손상돼 심부전이나 돌연사로 이어질 수 있다.
심근경색은 폭염이나 한파, 큰 일교차 등 기온 변화와 관련이 있지만, 우리나라에서는 특히 겨울철 발생률이 높다. 찬 공기에 노출되면 교감신경이 활성화되어 혈관이 수축하고, 혈압과 맥박이 상승한다. 심장은 체온을 유지하기 위해 더 빠르고 강하게 뛰어야 하므로 부담이 커진다. 또 추운 날씨에는 혈액 점도가 높아져 끈적해지고, 혈전이 쉽게 형성되는 점도 위험 요인이다. 여기에 활동량 감소, 체중 증가, 과식·과음, 수면 부족 등 겨울철 생활습관 변화가 겹치면 위험은 더 커진다.
심근경색이 의심될 때 가장 중요한 것은 시간이다. 증상이 시작된 후 가능한 한 빨리 막힌 혈관을 열어야 심장 손상을 최소화할 수 있다. 가슴 통증과 함께 호흡곤란, 식은땀, 구토 등의 증상이 나타난다면 지체 없이 119에 신고해야 한다. 병원에 도착하면 심전도와 혈액 검사를 통해 심근경색 여부를 확인하고, 항혈소판제 투여 등 초기 처치가 즉시 이뤄진다.
막힌 혈관을 열어 심장으로 가는 혈류를 회복시키는 것이 급성 심근경색 치료의 핵심이다. 가장 흔히 시행되는 치료는 관상동맥 중재술(스텐트 시술)로 하나 또는 두 개의 관상동맥이 좁아졌을 때 주로 시행된다. 대퇴부나 손목을 통해 가느다란 관(카테터)을 넣어 좁아진 부위에 풍선을 부풀려 혈관을 확장시키고, 그 자리에 금속망 형태의 스텐트를 삽입해 혈류를 확보한다. 스텐트는 영구적으로 혈관 내에 남아 재협착을 방지하며, 전신마취가 필요하지 않아 회복이 빠르다. 그러나 혈관이 여러 개 막혔거나 주요 혈관의 협착이 심한 경우에는 관상동맥우회술이 필요할 수 있다.
시술 후에는 재발을 막기 위한 약물치료와 생활관리가 반드시 병행돼야 한다. 대표적인 약물은 항혈소판제와 콜레스테롤 강하제로 의사의 지시에 따라 꾸준히 복용해야 한다. 또한 혈압·혈당·콜레스테롤을 철저히 관리하고 체중 조절, 금연, 규칙적인 유산소 운동 등 건강한 습관을 유지하는 것이 중요하다.
김나래 강동경희대병원 심장혈관내과 교수는 “흡연은 혈관을 손상시켜 혈전을 쉽게 만들 수 있어 반드시 금연해야 한다”며 “빠르게 걷기, 자전거 타기, 수영 등 유산소 운동은 도움이 되지만, 추운 새벽이나 한파 속 무리한 운동은 피하고, 특히 고혈압·당뇨병·고지혈증 환자는 정기검진과 꾸준한 약물치료가 필수”라고 말했다.
댓글 0