“10분이면 전단 제작?” 오프라인 매장 홍보 서비스 ‘템플리’ 써보니 [부산ICT이노베이션스퀘어확산사업]
[IT동아 x 스파크랩] 동남권 ICT 이노베이션 스퀘어 확산사업은 부산정보산업진흥원이 주관하며, 부산·울산·경남 지역의 디지털 인재 양성과 지역 특화 산업의 디지털 전환, 창업 생태계 조성을 목표로 하고 있습니다. 이 사업에서 스파크랩이 육성하고 있는 스타트업을 IT동아가 소개합니다.
오프라인 매장은 새로운 행사 전단과 상품 진열대 홍보지(POP)를 자주 교체해야 한다. 행사 내용이 자주 바뀌는 데다 반복 작업이 많아, 그때마다 일일이 작업하거나 외주를 맡기면 시간과 비용 부담이 만만치 않다.
이러한 비효율을 해결하기 위해 부에노컴퍼니가 템플리(temply)를 선보였다. 템플리는 엑셀 파일을 바탕으로 전단, POP, 문자 발송까지 쉽게 완성하는 매장 홍보 SaaS 서비스다. 별도 설치 없이 웹에서 바로 사용할 수 있고, 실무자가 간편히 홍보물을 제작할 수 있도록 직관적으로 설계한 것이 가장 큰 장점이다.
전단 제작, 엑셀 업로드로 간편하게 자동 완성
템플리는 회원가입 후 사용할 수 있다. 현재 2주 무료 체험을 지원하며, 이후 연간 또는 월간 구독으로 서비스를 사용할 수 있다. 템플리 서비스에는 ‘점포 정보’, ‘고객 관리’부터 ▲모바일 전단 ▲POP 제작 ▲메시지 발송을 지원하는 ‘점포 광고’ 메뉴가 있다. 모바일 전단은 행사정보 입력, 할인상품 등록, 디자인 편집 3단계만 거치면 제작 가능하다.
먼저 행사명과 기간을 입력하고, 템플리에서 제공하는 테마 이미지를 검색해 넣거나 직접 이미지를 업로드한다. 할인상품 등록 단계에는 엑셀 업로드만으로 전단을 자동 제작해주는 템플리의 핵심 기능이 적용된다. 사용자는 엑셀 양식을 다운로드하여 행사 상품 정보(상품명, 가격, 할인가, 원산지 등)를 입력한 뒤 템플리에 업로드한다. 가격, 원산지 등 필수 표기 요소가 자동 배치되며, 이는 사용자가 실시간으로 확인 가능하다.
저작권 걱정 없는 유료 이미지가 상품명과 자동 매칭되며, 추후 편집을 통해 변경할 수도 있다. ‘50개 한정’, ‘카드 할인’ 등 홍보 효과를 높이는 스티커도 제공된다. 또한 정상가, 카드할인, 할인율 등 상품 정보를 표시하거나 숨길 수 있다.
상품 등록을 마치면, 디자인 편집 단계에서 상품을 코너(카테고리)별로 구분할 수 있다. 상품 카테고리, 유형별, 기간별로 코너를 자동 분류한다. 예컨대, 상품 카테고리별 코너는 채소/과일, 수산 등으로 묶는 방식이다. 사용자가 직접 상품별로 묶어 코너를 분류할 수도 있다.
이에 더해 제품 외 추가할 텍스트, 이미지 및 링크를 삽입할 수 있다. 예컨대, 이벤트 정보나 주차 안내를 할 수 있고, 쿠폰 제공 버튼을 만들 수 있다. 전단 제작을 완료한 후, 제작한 전단은 발행 이력에서 확인할 수 있다. 전단의 조회수 확인과 수정·복사가 가능하다. 또한 링크를 복사하거나, 이미지를 다운로드해 사용할 수 있다.
제작한 전단과 연동해 POP까지 손쉽게
POP 제작 시에는 전단 상품 정보를 불러올 수 있어 효율적이다. 이미 만든 전단 상품 정보를 가져오므로 엑셀 업로드나 정보 입력을 반복하지 않아도 된다. 용지는 A4 사이즈부터 A0 사이즈, 프라이스 카드 용지까지 다양하게 제공된다. 특히 7*5 분할 등 다양한 형태를 지원한다.
POP 디자인도 자유롭게 설정 가능하다. ‘가격 POP’ 메뉴에서는 배너와 본문 디자인을 변경할 수 있다. 상품 상세 홍보, 카테고리 안내, 행사코너 등 ‘홍보 POP’도 간단하게 만들 수 있다. 상품별로 선택해 수정 및 변경할 수 있고, ‘스타일 복사’, ‘정보 일괄 변경’ 등 한 번에 수정 가능한 기능도 있어 편의성을 높였다.
특히 부에노컴퍼니는 인공지능(AI)을 통한 상품 상세 홍보 POP 제작을 지원한다. ‘AI 도구’에서 조리법, 건강상의 효능, 보관법, 홍보 문구 등을 자동으로 생성할 수 있다. 예컨대, 상품명 ‘거봉’을 입력 후 보관법을 주제로 작성하면, ‘냉장 보관 시 키친타월로 감싸거나 밀폐 용기에 담아두면 싱싱함을 유지할 수 있습니다’와 같은 문구가 생성된다.
한편, 템플리는 제작한 전단, POP의 ‘대량 메시지 발송’ 기능도 제공한다. 알림톡(인증 템플릿 기반), 친구톡(카카오톡 채널 친구 대상), 문자 메시지 등 다양한 채널로 메시지를 발송할 수 있다. 전단 URL 자동 생성 기능과 메시지 자동 삽입 기능이 제공된다.
편리한 사용성…기능은 지속적으로 고도화 중
템플리의 차별점은 자동화로 얻는 효율성이다. 이선희 부에노컴퍼니 대표는 “템플리의 서비스 기술 검증 과정에서 기존 업무 시간을 절반 가까이 단축하는 성과를 냈다”며, “이는 인건비로 환산 시 매장의 고정비 절감 효과로 이어진다”고 설명했다. 처음 도입 시 기존 데이터를 표준화된 엑셀 포맷으로 정리하는 데 시간이 소요될 수 있지만, 직관적인 UI/UX 덕분에 가이드라인을 통해 쉽게 익힐 수 있는 수준이다. 익숙해지면 반복적인 전단 제작 업무 시간을 대폭 줄여줄 것으로 기대된다.
단순 이미지 전단이 아니라 홍보물에 필요한 디자인, 레이아웃, 코너, 버튼 등을 자유롭게 구성할 수 있다는 점도 유용하다. 테마 이미지, 배너 디자인과 상품 정보 레이아웃이 기본으로 제공돼 클릭만으로 원하는 스타일을 완성할 수 있고, 스타일 복사 기능을 사용하면 글씨체, 색상, 구성 요소 위치를 통일할 수 있어 여러 장을 만들어도 디자인 일관성이 유지된다. 또한 대형 유통사를 위한 전용 테마·전용관도 제공하는 덕분에 매장별 톤앤매너를 하나로 맞출 수 있다.
다만, 하나의 엑셀 파일에 취급 상품이 너무 많을 경우, 속도가 느려질 때가 있어 작업을 나누어하는 게 좋다. 또한 사용 편의성은 충분하나, 전체적인 작업의 매끄러움은 개선할 부분이 남아 있다. 전문 디자인 툴 대비 템플릿 커스터마이징의 폭이 상대적으로 제한적이지만, 부에노컴퍼니는 지속적으로 기능을 추가하고 안정성을 유지하며 고도화를 진행하고 있다. 특히 내년 말 오프라인 고객 관계 관리(CRM) 마케팅 기능이 추가되면 더욱 유용할 것으로 기대된다.
