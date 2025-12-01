“우주 잔해 수거하는 로봇팔, 2027년 누리호 6차 발사 때 실증”

한재흥 KAIST 우주연구원장 인터뷰
국내 첫 우주 잔해 처리 기술 목표
위성 조작-무력화 등 활용도 높아
고도의 기술력-인력 안정화 필요
“한국 최초 위성 ‘우리별 1호’가 KAIST 우주연구원의 모체인 KAIST 인공위성연구소에서 탄생했습니다. 당시만 해도 국내 첫 위성 개발이라는 도전을 한 셈이죠. 개소한 지 1년여 된 KAIST 우주연구원은 이제 우주 잔해 처리 기술(능동제어기술) 개발, 소행성 탐사 등 또다시 도전적인 우주 임무를 설계하고 실행에 옮기겠습니다.”
지난달 25일 대전 KAIST에서 만난 한재흥 KAIST 우주연구원장은 KAIST에 축적된 우주·물리·양자·인공지능(AI) 등 지식과 기술을 기반으로 우리별1호와 같은 도전을 이어나가겠다고 밝혔다. 이 과정에서 우주항공청(우주청)과 연구기관, 산업을 잇고 핵심 기술 연구와 실증, 인재 양성 등을 수행하는 통합 플랫폼이 되겠다는 목표다. KAIST 우주연구원은 지난해 9월 KAIST 인공위성연구소를 중심으로 KAIST 우주 기술 개발 역량을 한데 모으기 위해 출범했다.
KAIST 우주연구원은 인공위성연구소를 비롯해 우주기술혁신인재양성센터, 우주 서비스 및 제조 연구센터(ISMRC), 우주 사이버 보안연구센터 등으로 구성됐다.
한 원장은 “한국이 이제 도전적인 우주 임무를 해야 할 시점이라고 생각한다”며 “우주 잔해 처리 기술(능동제어기술) 개발, 소행성 탐사, 우주 서비스·제조 궤도상 인프라 구축, 고성능·고효율 우주 이동성 기술 등이 앞으로 우주연구원이 집중할 전략기술”이라고 소개했다.
연구원은 우선 국내 최초로 우주 잔해 처리 기술 확보에 나선다. 우주 잔해 처리 기술이란 지구 궤도에 떠다니는 수명이 다한 위성, 발사 잔해물 등을 수거하거나 제거하기 위한 기술이다. 위성 충돌 위험을 방지하고 위성을 원하는 궤도로 옮기거나 위성을 우주에서 붙잡아 무력화하는 데 쓰일 수 있어 전략적·군사적 도구로 전환 가능한 기술이다. 4개의 로봇팔로 포획 목표 물체에 접근해 붙잡는 우주 잔해 처리 기술을 적용해 개발한 위성을 2027년 누리호 6차 발사로 쏘아올려 기술을 검증한다.
한 원장은 “우주 잔해 처리 기술을 운용하려면 목표물에 수 m 내로 접근 가능한 항법, 목표물을 정확히 잡는 로보틱스, 연료를 최소로 쓰며 최적 궤도로 접근하는 수학·동역학 등 수준 높은 과학기술 확보가 필요하다”며 “KAIST가 2020년부터 개발을 시작해 기술 수준이 높다”고 말했다.
ISMRC를 중심으로 진행되는 우주 서비스·제조 연구에도 집중한다. 한국형 무인 우주정거장·궤도상 플랫폼 개념을 정립하고 로보틱스 기반 우주 제조, 물자 회수 등을 할 수 있는 차세대 우주개척 핵심 기술을 확보하는 것이 목표다.
KAIST 우주연구원은 제도상 우주연구원 정원을 늘리기 쉽지 않아 현재 인력 60명 중 3분의 2가량이 비정규직이다. 한 원장은 도전적인 임무를 설정한 만큼 안정적인 인력 확보가 필요하다고 강조했다. 2003년부터 KAIST 항공우주학과 교수로 학생을 지도해 온 한 원장은 “우주 분야가 보안 규정을 지켜야 하고 위험한 대형 프로젝트라는 ‘공포 교육’에서 벗어나 다채로운 임무가 있다는 사실을 실습을 통해 교육할 수 있는 우주 인력 양성 시스템을 만들겠다”고 설명했다.
댓글 0