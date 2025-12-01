美빌보드, 케데헌 열풍 ‘올해의 음악적 순간’ 선정

미국 빌보드가 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST)의 세계적 열풍을 ‘올해 가장 파격적인 음악적 순간(Wildest Music Moments)’으로 꼽았다.
23일 빌보드 공식 홈페이지에 따르면 ‘2025년 대중문화를 정의한 가장 파격적인 음악적 순간 10선(選)’ 중 하나로 ‘케데헌 OST의 음원차트 돌풍’이 선정됐다. 빌보드는 “그 누구도 어린이용 애니메이션이 음악으로 모든 것을 평정하리라고 예상할 순 없었다”며 “‘케데헌’은 OST 4곡이 싱글차트 ‘톱10’에 드는 최초의 사례를 남겼다”고 평가했다.
케데헌 OST 중 하나인 ‘골든(Golden)’은 애니메이션 속 가상 그룹의 곡으로는 처음 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상을 차지했다. 내년 열리는 미국 대중음악 시상식 ‘그래미 어워즈’에서 본상에 해당하는 ‘송 오브 더 이어(Song of the year)’를 비롯해 5개 부문 후보에도 올랐다. OST 앨범 역시 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 기록했다.
빌보드는 이 밖에 팝스타 테일러 스위프트의 결혼, 가수 케이티 페리의 우주 비행 도전, 콜드플레이 콘서트 ‘불륜 생중계’ 사건 등을 10대 이슈로 꼽았다.
