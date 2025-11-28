넥스트챌린지스쿨, “AI 인재 양성 교육, 대한민국 롤모델이 되겠다”

최근 방영된 KBS 다큐멘터리 〈인재전쟁〉이 학부모들 사이에서 뜨거운 화제다. “의대에 미친 한국 vs 공대에 미친 중국”, 이 한 줄의 제목이 의미하는 것은 단순한 입시 트렌드의 차이가 아니다. 인공지능(AI)이 산업과 일자리를 재편하는 이 시대, 우리는, 우리 교육은 과연 미래를 준비하고 있는 걸까?
중국은 AI, 로봇공학, 우주항공, 자율주행 분야에 최고 인재들이 몰리고 있고, 미국 실리콘밸리는 스탠퍼드·MIT 출신 창업가들이 테슬라, 메타, 구글 등과 같은 빅테크를 만들며 세계 경제를 주도하고 있다. 우리나라는 어떠 한가? 수십 년째 반복되는 입시 중심의 교육 체재, ‘의대 쏠림’으로 대표되는 과도한 사교육 경쟁 속에서, AI·글로벌 시대의 미래형 혁신 인재를 길러내는 사례는 거의 없다는 것이 현실이다.
우리나라 공교육의 이러한 인재 육성 한계를 극복하려는 시도는 있다. 지난 2월 개교한 대안교육기관, ‘넥스트챌린지스쿨(Next Challenge School)’이 그 중 하나다. 서울시 교육청 등록 대안교육기관(대안학교)로, 입시 위주의 교과 과정이 아닌, 역사, 기술, 기업가 정신, 글로벌 인재를 핵심 교육 목표로 한 미래형 글로벌 교육기관이다. 중소벤처기업부 인가를 받은 넥스트챌린지재단(2019년 설립)이 모재단으로서 운영하고 있으며, 구글플레이, 인텔, 로레알, 탈레스 등 글로벌 빅테크 기업와 협업 프로그램을 진행하는 글로벌 액셀러레이터이기도 하다. 넥스트챌린지스쿨은 기존의 대안학교나 국제학교 모델에서 벗어나, ‘마이크로 대학’을 지향하는 학습 생태계를 실현하며 개교 10개월 만에 가시적인 교육 성과를 거뒀다.
넥스트챌린지스쿨의 차별된 특징은 폭넓고 수준 높은 교수진 네트워크다. 카이스트, 서울대, 미국 카네기멜론대, 인도공과대학(IIT), 난양공대, 중국 상해푸단대 출신 교수진을 비롯해, 글로벌 대기업 임원, 스타트업 CEO, 해외 유명 디자이너, 공공기관장 등 다양한 분야의 전문가들이 매주 학교를 방문해 학생들과 프로젝트 및 세미나형 수업을 진행한다. 글로벌 혁신대학인 미네르바 대학 교수도 오프라인 강의를 위해 학교를 방문한다. 이 교육 과정에서 학생들은 단순 지식 습득을 넘어, 문제 해결력, 창의적 발상, AI·데이터 활용 능력, 글로벌 시야, 창업 관련 정보 등을 직접 배우고 체화한다.
주요 프로그램 특별하다. 넥스트챌린지스쿨의 대표 프로그램인 ‘6개국 글로벌 탐방’은 일반적인 해외 연수가 아닌, 각 국가의 철학과 역사, 문화, 기술, 산업 생태계를 통합적으로 체험하며 배우는 체험형 글로벌 교육이다. 학생들은 미국, 싱가포르, 스페인, 두바이, 베트남, 인도네시아 등 대륙별 각 국가의 혁신 현장을 직접 방문해 세계의 흐름과 산업 구조를 이해하고, 글로벌 리더들과 교류하며 어린 나이부터 국제적 감각을 깨우는 경험을 한다. AI 생태계와 스타트업 기초/심화/글로벌 과정 등 3년간 체계적인 혁신가 양성을 위한 교육도 포함된다.
기존 대안학교나 국제학교도 일부 해외 탐방이나 언어 중심 프로그램 등을 운영하지만, 급변하는 기술 시대에 적합한 교육 패러다임의 본질적, 기술적 전환에는 아직 이르지 못했다는 지적이 있다. 이에 사고력(철학) × 기술(AI·데이터) × 실행력(스타트업) × 20개국 글로벌 대학 협력을 하나의 구조로 통합해, 이른바 ‘상위 1% 대안학교 학부모만 아는 대학 직행 루트’를 만들겠다는 것이 넥스트챌린지스쿨의 각오다. AI 시대 핵심 역량을 유기적으로 연결, 교육하는 국내 유일의 대안교육 모델이 되겠다는 것.
이에 넥스트챌린지스쿨은 개교 5개월 만에 올해 국제 올림피아드에서 수상자를 배출하는 등 긍정적인 성과를 거뒀다. 이 학교에는 국제고나 자사고, 영재고, 과학고 등을 자퇴하거나 전학 온 상위권 학생들이 입학하고 있으며, 강남 대치동을 비롯 성남, 인천, 수원, 가평, 남양주, 시흥, 창원 등 각지 출신의 우수한 인재들이 학교 인근으로 이사하거나 통학하며 수업을 받는다.
넥스트챌린지스쿨 관계자는 “예측 불가능한 미래의 시대에서 생존하기 위해서는, 기존의 틀을 깨고 새로운 가능성을 찾는 과감한 접근이 필요하고, 정형화된 패턴을 부수는 ‘탈패턴 인재’로 성장해야 한다“며, ”기존 패턴을 답습하며 도태되지 않고, 새로운 길을 개척하는 전략적 사고의 인재로 양성하고 있다“고 말했다.
넥스트챌린지스쿨의 이러한 교육 철학에는 학교 설립자인 김영록 이사장의 독특한 경력이 반영됐다. 김 이사장은 국내 스타트업 육성과 글로벌 네트워크 확장을 선도하는 전문가로, 현재 벤처기업협회 부회장으로 활동하며, 올해 중국 명문 대학인 상하이 복단대학교(Fudan University) 객좌교수로 위촉되어, 한중 기술 교류의 핵심 역할을 맡고있다.
한국에서는 한양대학교 글로벌기업가센터 교수로 8년간 지냈다. 또한 그는 국방부 및 문화체육부 선정 도서인 〈변종의 늑대〉, 〈진격의 늑대〉, 〈미지의 늑대〉 시리즈의 작가이기도 하다. 이 3권의 시리즈 도서는 우리나라 및 아세안 주요 국가의 창업 트렌드와 스타트업 성공 사례 등을 망라한 스타트업 총서로, 10만 부 이상 판매됐다.
글로벌 혁신 생태계의 풍부한 경험과 인문학적 깊이를 기반으로, ‘10대를 위한 미래형 혁신가 교육 모델’을 설계했고, 청소년 시기(중학 2학년 ~ 고등 3학년)부터 인류의 직면 문제를 교육과 기술을 통해 해결하는 인재를 양성하겠다는 비전으로 학교를 설립했다.
넥스트챌린지스쿨은 오는 12월 20일(토) 2026학년도 3기 신입생 모집을 위한 입학설명회를 개최한다. 이날 김영록 이사장의 진로 특강도 함께 진행될 예정이다. 김 이사장은 “2030 AGI(범용 AI) 혁명, 피지컬 AI 시대를 준비하는 유일한 학교라는 교육 철학을 바탕으로, 기술과 인간을 잇는 철학적 통찰을 겸비한 인재를 양성하겠다”며, “한국 공교육의 한계에서 벗어나 진정한 미래형 대안을 찾는 학생, 학부모에게 이번 입학설명회가 새로운 기준이 될 것”이라 말했다.
