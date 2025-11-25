반려가구 591만 시대에도 어려운 동반 외출…큐레이션 서비스로 개선한다 [서울과기대 x 글로벌 뉴스]
유망 딥테크 스타트업을 우리나라 내외에 소개합니다.
반려동물을 키우는 반려가구 수가 591만에 달하지만, 반려동물과 함께 이용 가능한 시설은 태부족인 상황이다. 여기에 반려인들의 외출을 어렵게 하는 또 하나의 요인이 있다. 반려동물 동반 가능 장소에 대한 정보 부족이다. 관련 정보를 찾을 창구도 마땅치 않거니와 정확한 정보가 부족해 많은 반려인이 불편을 겪는다. 이에 펫테크 기업 포들러스가 정보 비대칭 해소를 위한 반려동물 동반 장소 큐레이션 서비스 ‘포들리 스팟(Pawdly Spot)’ 개발에 나섰다.
펫 테크 기업 포들러스, 내년 3월 반려동물 동반 장소 큐레이션 서비스 ‘포들리 스팟’ 출시 예정
KB금융지주 경영연구소가 발간한 ‘2025 한국 반려동물 보고서’에 따르면 지난해 말 기준 반려동물을 키우는 국내 인구는 1546만 명이다. 가구 수로는 591만 가구에 달한다. 전체 가구의 26.7%에 해당하는 수치다. KB금융지주 경영연구소는 “수많은 보호자는 반려동물의 행복을 위해 충분한 시간과 교감을 원하지만, 일상에서 그 시간을 보낼 만한 장소는 여전히 턱없이 부족하다”고 지적한다.
반려동물과 외출 경험이 있는 보호자는 동반 가능 장소 부족과 함께 정확한 정보의 부재를 지적한다. 실제로 펫 프랜들리 식당을 찾아 방문했지만, 대형견은 입장 불가라는 안내를 받고 발길을 돌리거나, 유모차 또는 캐리어를 지참하지 않아 방문을 거절당하는 사례가 빈번하게 발생한다. 장소 검색 시 단순히 ‘반려동물 동반 가능’ 표시 여부만으로는 충분하지 않다는 지적이 나오는 이유다.
반려인들에게는 실내 동반이 가능한지, 대형견 출입이 되는지, 반려동물 전용 메뉴가 있는지, 좌석 간 간격과 공간 분위기는 어떠한지 등이 모두 중요한 정보다. 하지만 인터넷 검색만으로는 확인이 어려운 경우가 대부분이다. 이같은 문제를 개선하기 위해 펫 테크 기업 포들러스가 나섰다.
포들러스는 보호자와 반려동물 미용실을 위한 예약 및 고객관리 솔루션 ‘포들리(Pawdly)’를 운영한다. 반려동물 미용을 원하는 보호자를 위해 24시간 안에 예약을 주선하는 서비스를 제공한다. 수의사와 함께 만든 문진표를 기반으로 반려동물의 수술 이력이나 건강 상태 등 특이사항을 미용 전문가에 알려 안전한 서비스가 이뤄지도록 돕는다. 가맹점에는 예약금 사전 결제 기능을 제공해 노쇼를 방지한다. 이 기업은 반려동물 용품을 구매할 수 있는 마켓 플레이스(Market Place)도 함께 운영한다.
포들러스는 포들리, 마켓 플레이스에 이어 반려동물 동반 장소 큐레이션 서비스 ‘포들리 스팟(Pawdly Spot)’을 선보이기 위한 연구개발을 진행 중이다.
포들러스는 포들리 스팟을 통해 반려동물 동반 가능 장소 찾기 기능을 넘어 감도 높은 큐레이션 서비스를 제공할 예정이다. 예컨대 반려동물의 견종과 크기, 사회성, 성향과 더불어 보호자의 성향, 취미, 라이프스타일 등을 반영한 맞춤형 장소 추천을 제시하는 방식이다.
이같은 서비스 구성이 가능한 배경은 데이터와 감성 큐레이션의 결합이다. 커뮤니티 앱 내에서 반려인들이 직접 공유한 장소 경험과 인스타그램 등 SNS를 중심으로 실제 방문자의 내러티브를 더한 결과다. 서로 정보와 경험을 공유하는 과정에서 자신의 지역과 가까운 보호자가 추천하는 장소 정보, 나와 취향이 맞는 보호자가 방문한 장소 정보 등을 제공받을 수 있다.
포들러스는 이렇게 반려동물과 함께 동반 장소에 가고 싶은 이유를 스토리텔링 형식으로 정리하면 ▲반려동물 전용 메뉴 또는 공간 구성 ▲브랜드의 철학과 분위기 ▲보호자 취향(여행, 미식, 디자인 등) 등을 고려한 보호자 라이프 스타일 맞춤형 장소 발견과 매칭이 가능하다고 강조했다.
이신혜 포들러스 대표는 “내년 3월 출시를 목표로 포들리 스팟을 개발 중이다. 보호자가 안심하고 반려동물 동반 장소를 선택하도록 정확한 조건과 최신 정보, 실제 경험 기반의 후기를 제공할 것”이라며 “포들리 스팟은 단순한 장소 검색 기능을 넘어 사용자가 직접 장소 정보를 만들고, 서로의 지도를 공유하며 취향을 발견하고 추천하는 장소 공유 커뮤니티 서비스다. 나와 가깝고 취향에도 딱 맞는 반려동물 동반 장소 찾기 서비스를 제공하겠다. 장기적으로는 반려동물과 보호자의 라이프스타일 데이터에 AI 에이전트 기술을 접목, 각 보호자에 맞춤형 장소를 자동으로 추천하는 방식으로 서비스 고도화를 추진하겠다”고 말했다.
