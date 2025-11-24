국가과학자에 年 1억 지원…국가적 의전 ‘예우’

정부의 과학기술과 인공지능(AI) 정책을 총괄하는 ‘과학기술관계장관회의(과기장관회의)’가 4년만에 부활했다. 24일 첫 회의에서는 과학기술인재 확보와 과학기술-AI 융합전략, 이공계 생태계 혁신 등을 위한 방안이 논의됐다.
정부는 이날 오전 정부서울청사에서 김민석 국무총리 주재로 ‘제1회 과기장관회의’를 열어 이같은 안건을 의결했다. 과기장관회의는 2004년 노무현 정부 당시 신설됐다가 2008년 이명박 정부 들어 운영이 중단됐다. 이후 문재인 정부 때인 2018년 복원돼 총리급 회의체로 운영됐으나 2021년을 마지막으로 열리지 않았다. 그랬던 과기장관회의가 4년만에 다시 열리며 ‘국가 과학기술 컨트롤타워’가 재가동된 것이다.
김민석 국무총리는 회의에서 “AI는 우리 경제의 혁신을 촉진할 새로운 성장 엔진이자 국가 대전환의 강력한 동인이며, 지속가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심”이라며 “한 부처의 힘만으로 할 수 있는 일이 아니다. 과기장관회의가 그 생생한 현장이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
정부는 이날 회의에서 과학기술 인재확보 전략을 의결했다. 존경받는 과학자의 위상을 확립하기 위해 ‘국가과학자’에겐 인당 연 1억 원의 지원금과 각종 국가적 의전을 제공한다. 리더급 국가과학자로 성장할 가능성이 높은 박사학위 취득 7년 이내 연구자를 대상으로 ‘젊은 국가과학자’도 선정해 지원한다. 또한 정부는 2030년까지 해외 인재 총 2000명을 유치할 계획으로, 이 중 70%를 한인 과학자로 채우기로 했다.
또 이공계 성장 생태계 조성을 위해 국가장학금, 연구생활장려금을 확대하고 주거부담을 완화하는 등 청년 연구자의 경제 기반을 지원하기로 했다. 상위 1%의 연구자에게는 파격 인센티브를 제공하며 연구자들의 대학, 연구기관, 기업 겸직을 활성화한다. 학문 분야별로 석학을 선정해 정년 후 연구를 지속하는 ‘석학지원사업’도 신설한다.
정부는 과학기술과 AI 융합을 위해 6개 강점분야의 과학기술 AI 파운데이션 모델 개발에도 나선다. 6대 강점 분야는 바이오와 지구과학, 수학, 재료·화학, 반도체·디스플레이, 이차전지 등이다. 이를 위해 정부는 전용 그래픽처리장치(GPU) 8000장을 확보해 지원할 계획이다.
정부는 또 이날 소비·보건·안전 등 분야에서 AI 기반 공공 서비스를 빠르게 도입하는 내용의 ‘AI 민생 10대 프로젝트’ 추진안도 함께 발표했다. AI로 농산물 가격을 비교 분석하고, 위기 청소년의 SNS를 분석해 치안에 활용하는 방안 등이 포함됐다.
