3초 이내 초강력 난방은 기본… 원적외선 다량 방출해 건강까지 고려

전형적인 무늬와 로고, 감각적인 심플한 디자인으로 지속적인 사랑을 받고 있는 명품 브랜드 페르소나는 디자인 못지않게 뛰어난 품질을 자랑한다. 디테일은 물론 은은한 색감에 이르기까지 럭셔리함이 묻어나와 세계적인 명품 브랜드에 어울리는 고품격 재질과 패턴이 매력적이다.
최근 출시된 페르소나 ‘황금 카본히터’는 원적외선을 다량 방출해 건강과 난방 두 마리 토끼를 한번에 잡을 수 있는 제품으로 알려졌다. 순간적인 온도 상승으로 3초 이내에 최대 화력에 도달해 동일한 전기요금으로 약 3배 이상의 열효율을 발휘하며 세련되고 화려한 황금빛 외관으로 인테리어 효과까지 뛰어나다.
페르소나 황금 카본히터는 탄소관 나노 카본히터 채택으로 단위면적당 발열량이 매우 높다. 고효율 발열체로 시각 장애 없이 부드러운 열을 발생하며 가동 시 인체에 이로운 원적외선이 다량 방출돼 초강력 난방은 기본이고 건강까지 고려했다. 여기에 인테리어 효과까지 더해 가정, 사무실, 음식점 등에서 올겨울 최고의 난방기로 급부상하고 있다고 관계자는 전했다.
가격, 열효율, 기능 면에서 뛰어난 페르소나 황금 카본히터는 연료비 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다. 공기를 태우는 기존 난로와 달리 일산화탄소를 전혀 발생시키지 않고 소음·냄새·연기가 없는 ‘3무 히터’로 실내에서 안심하고 사용할 수 있다. 전도 안전 스위치를 부착해 히터가 쓰러지면 자동으로 전원이 차단돼 화재의 위험이 없으며 누전 시 전원을 자동 차단해 편리성과 안전성을 높였다.
㈜홈쇼핑코리아에서는 이번 출시 기념으로 할인 행사를 한다. △가정용(모델명: PER-2000, 전용면적: 42㎡, 열량: 2㎾(강)∼1㎾(약), 중량: 3.9㎏, 크기: 330X620㎜) 소비자가격 25만8000원을 10만 원 인하해 15만8000원에 △업소용(모델명: PER-2400, 전용면적: 54㎡, 열량: 2.4㎾(강)∼1.2㎾(약), 중량: 5㎏, 크기: 350X700㎜)은 소비자가격 27만8000원을 10만 원 인하해 17만8000원에 1000대 한정 할인 판매한다. 신용카드 무이자 할부 5개월이며 제조국은 대한민국이다.
댓글 0