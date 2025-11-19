겨울 칼바람에 배뇨 기능 악화… ‘온열 좌욕’으로 풀어주세요

잠깐 밖에 나갔다 왔을 뿐인데 갑자기 소변이 마렵다. 밤에도 두세 번 깨 화장실을 찾는 일이 잦아진다. 겨울철에는 추위 때문에 땀을 덜 흘리고 피부로 가던 혈액이 내부 장기로 몰리면서 신장의 여과 기능이 활발해지기 때문에 소변량이 많아진다. 특히 50대 이상 남성은 전립선이 비대해져 요도를 좁히는 경우가 많아 소변 줄기가 가늘고 끊기며 금세 다시 차는 느낌 때문에 화장실을 자주 가게 된다.
추위에 요도 압박 심해져… 배뇨 힘들수록 요로감염, 결석 위험
전립선은 방광 바로 아래 요도를 감싸고 있는 기관이다. 나이가 들면 노화와 남성호르몬 변화 등으로 전립선이 서서히 커져 요도를 압박하면서 소변이 잘 나오지 않게 된다. 특히 겨울에는 혈관이 수축해 전립선 주변 혈류가 줄고 조직이 쉽게 부어 요도 압박이 더 심해진다. 결국 소변 줄기가 약해지고 끊기며 방광에 소변이 남는 잔뇨가 생긴다.
문제는 방광에 소변이 계속 남아 있으면 방광 벽이 늘어나 근육이 약해지고 배뇨 기능이 점점 악화된다는 것이다. 또 소변이 방광에 오래 머무르면 세균이 증식해 요로 감염이 발생하기 쉬우며 결석의 위험도 뒤따른다. 정상이라면 소변이 자주 배출되면서 방광 속 노폐물이 씻겨 나가야 하지만 소변이 정체되면 칼슘이나 요산 같은 성분들이 점차 뭉치면서 작은 결정체가 생기고 방광 안에서 자라 딱딱한 결석으로 굳는다. 이렇게 생긴 결석은 요도를 자극해 통증이나 혈뇨를 유발할 수 있으며 요로 감염이나 신우신염 같은 2차 합병증 위험도 커진다. 심한 경우 소변이 역류하면서 신장 기능 손상으로까지 이어질 수 있다.
부작용 걱정 없는 온열 좌욕, 배뇨 장애 82% 호전돼
전문가들은 생활 속 작은 변화와 관리의 중요성을 강조한다. 특히 겨울철에는 체온을 유지하기 위해 혈관이 수축하면서 전립선과 방광의 순환이 더 나빠져 증상이 악화되는 경우가 많다. 이러면 혈류가 원활하지 않아 전립선 주변 체온이 낮아지고 이로 인해 염증이 생기거나 배뇨 기능이 떨어진다. 따라서 매일 일정 시간 하복부에 온기를 전달해 체온을 유지하는 것이 좋다.
이에 자연스러운 관리법으로 ‘온열 좌욕’이 주목받고 있다. 따뜻한 열이 전립선 부위의 혈류를 원활하게 하고 긴장된 근육을 풀어 배뇨 기능을 개선시켜 준다. 한국전립선관리협회에 따르면 전립선비대증이 있는 환자들이 2주간 매일 좌욕을 한 결과 야간 빈뇨는 82%, 절박뇨는 71% 증상이 호전됐다. 좌욕은 독소와 노폐물을 제거해 지방 배출을 원활하게 하며 따뜻한 기운이 괄약근의 경직을 풀어 치질을 예방하고 통증을 줄여준다. 또한 좌욕과 함께 케겔 운동을 하면 전립선 바로 밑에 있는 요도 괄약근을 단련시켜 배뇨 장애와 성기능 개선에도 효과적이다.
하루 30분, 전립선 온열과 케겔 운동을 동시에
