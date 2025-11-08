세계 첫 연중 산란 기술로 ‘1달러 고등어’ 시대 여는 메가플랜[허진석의 톡톡 스타트업]

파산 직전에 일본 능가… “고등어 6개월이면 1만배”
수조 100개로 과감한 실험… 2년 반 밤낮없이 매달려 성공
해양 설비 제작 전문 경험 살려 연중 산란-육상 양식법 동시 개발
내년 초 대형마트 납품 시작… “일본-동남아 진출도 검토”
제주시에 본사를 둔 스타트업 메가플랜은 세계적으로 사라져 가는 어종인 고등어의 대량 생산 기술을 개발한 스타트업이다. 지난달 29일 서귀포시 표선면 제주 민속촌 인근에 있는 메가플랜 양식장에서 유철원 대표이사(49)를 만났다. 메가플랜은 세계에서 처음으로 고등어 연중 산란 기술을 개발했다. 표선 양식장에서는 현재 20만 마리의 고등어를, 가두리가 아닌 육상 양식 방법으로 기르고 있다. 유 대표는 “산란 시기를 조절해 출하 시기까지 조절할 수 있는 기술은 우리가 세계에서 처음 개발했다”고 했다. 연중 산란은 아니지만 인공 산란 기술로 상업화에 먼저 성공한 곳은 일본이다. 국내에서는 2008∼2009년 경남 수산자원연구소 등이 인공 산란과 치어 양식 등에 성공했지만 양식장으로 옮겨 성어까지 키우는 상업화에는 성공하지 못했다. ● 삼성중공업에서 쌓은 경험이 도움
유 대표는 삼성중공업에서 10년 이상 해양 건축 및 특수선 설계를 담당했던 엔지니어였다. 2019년 그는 건축 설계와 가상현실(VR)을 접목한 사업으로 창업했고, 2022년까지 매출 23억 원을 올리며 나름 성장을 하고 있었다.
하지만 부동산 경기가 나빠지면서 미수금이 쌓이기 시작했다. 유 대표는 “이대로는 안 되겠다 싶어서 사업 전환을 고민했다. 그때 제주에서 자라면서 아버지와 친지분들이 양식업 하시던 게 생각났다”고 했다. 그는 치어를 인공 산란하는 종묘 사업을 할 수 있으면 높은 수익성으로 회사를 살릴 수 있겠다 싶었다. 해양 설비로 수중 환경을 제어하는 데는 자신이 있었기 때문에 가능한 선택이었다.
유 대표가 주목한 건 고등어였다. 고등어에 대한 수요는 높은데, 점점 개체 수가 줄고 있다는 것을 알게 됐다. 고등어를 양식으로 키우게 되면 횟감(활고등어)으로 팔 수 있어 수익성이 좋다. 11월 초 기준으로 활고등어는 소형(300g대) 1마리가 2만 5000원 안팎으로 횟집으로 팔려 나간다.
현재 남해안과 제주에서는 고등어를 가두리에서 양식하는 곳이 있다. 치어는 낚시로 잡은 것을 구매해서 쓴다. 유 대표는 “해수온이 높아져서 가두리로는 장기적이고 안정적으로 고등어를 생산하기 힘들고, 미세 플라스틱 등 해양 오염 문제도 염두에 두고 육상 양식을 택했다”고 했다. 육상 양식장에 필수적인 수조 시스템의 안정화, 물의 용존산소(DO)와 pH 조절, 수온과 빛의 정밀한 제어, 이 모든 게 그가 삼성중공업에서 다뤘던 해양 설비 기술과 맞닿아 있었다.
● 미니 수조 100개와 표선 앞바다의 눈물
유 대표는 10억∼15억 원이면 충분히 개발을 끝낼 수 있을 것으로 예상했다. 하지만 현실은 달랐다. 2022년부터 본격화한 개발은 2년이 지날 때까지 결과를 내지 못했고, 15억 원이던 잔액은 바닥을 보였다. 유 대표는 “잘 될 줄 알고 지름 9m짜리 큰 수조로 시작했다. 한 가지 조건밖에 실험을 못 하니 너무 오래 걸렸다. 그래서 2m짜리로 바꿨다. 4∼5개 환경으로 동시에 시험했지만 여전히 답을 찾지 못했다”고 했다.
절박했다. 수조를 더 작게 나눴다. 100개의 미니 수조를 두고 빛의 세기와 수온, pH 등을 전부 다르게 설정해서 한꺼번에 돌렸다. 기존 연구를 참고해 시행착오를 빠르게 반복하며 최적의 조건을 찾아갔다. 그래도 쉽지 않았다. 표선 바닷가에서 반려견 표선이와 함께 울기도 많이 울었다고 했다.
그러다가 2024년 5월 2일 오전 8시 38분 16초, 결정적인 순간을 맞았다. 현미경으로 알 속 고등어 유생을 관찰하는 데, 작은 심장이 뛰는 것이 보인 것이다. 그토록 보고 싶었던 박동이었다. 2년 반 동안 밤낮 매달리며 고생한 순간들이 떠오르며 눈물이 멈추지 않고 흘러내렸다고 했다. 그해 12월에는 겨울철 산란까지 성공하며 연중 산란 체계를 완성했다.
● 산란 시기 조절이 중요한 이유
산란 시기를 조절할 수 있으면 연중 최상의 맛을 내는 고등어를 생산할 수 있다. 유 대표는 “고등어는 여름에 알을 품으면 지방이 알 쪽으로 가서 살이 퍼석퍼석해진다. 우리는 소비 시기를 계산해서 알이 차지 않게 출하 시기를 조절할 수 있다”고 했다.
메가플랜의 핵심 기술은 빛과 수온 등을 조절해 고등어의 산란 시기를 조절하고, 육상 양식 기술로 성어로 키우는 것이다. 모두 정교한 제어 기술과 노하우가 필요한 부분이다.
양어장에는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술이 적용됐다. 적외선 카메라와 머신 비전으로 고등어의 행동과 건강 상태를 실시간 분석하고, IoT 센서가 수질을 24시간 모니터링한다.
양식에 사용하는 제주 용암 해수도 큰 역할을 한다. 지하 70m에서 뽑아 올리는 이 물은 현무암층을 거쳐 여과된 수만 년 전 바닷물이라고 했다. 미세 플라스틱과 바이러스가 거의 없고, 수온이 연중 18도로 안정적이어서 양식에 최적이다.
위험 요인이 없지는 않다. 양식업에서는 자연산을 1세대라고 했을 때, 3세대까지 성어가 돼야 안정적이라고 평가받는데, 아직은 2세대다. 단가를 낮추기 위해 대규모 양식장을 새로 갖춰야 하는 것도 숙제다. 해수 설비를 다룬 전문적인 경험을 살려 경제성 있는 대형 시스템을 갖출 계획이다.
유 대표는 현재 제주대 해양생명과학 박사과정을 밟고 있다. 그는 “제주대 허성표 교수님의 도움을 많이 받으며 실무와 학문을 병행하며 기술을 고도화하고 있다”고 했다. 고등어 양식 기반 확대를 위해 작년 제주해양수산연구원의 요구로 고등어 치어를 제공했고, 연구원은 광어 대체 어종으로 고등어 양식법을 연구하고 있다.
● 국내 공급하고 세계로 진출
양식장에서는 10개 수조에서 20만 마리의 고등어가 내년 1월 출하를 앞두고 220g까지 자란 상태다. 유 대표는 “암수가 섞인 고등어 20마리로 수정란을 만들면 200cc 정도가 된다. 그 알을 대부분 살려 20만 마리로 만든 것이다. 횟감으로 다 판다면 1만 원씩 잡아도 20억 원어치가 되는 셈”이라고 했다. 내년 1월 일부는 대형마트에 납품될 예정이다. 유 대표는 “지방 비중 조절을 가능해 자연산보다 더 맛있는 고등어라고 자신한다”고 했다. 메가플랜은 대형마트와 전용 목장 계약도 맺어 둔 상태다. 횟감용과 구이용 모두 공급 가능하다. 또 일본과 베트남 등에도 공급 제안이 와서 수출이나 진출을 검토하고 있다고 했다.
메가플랜에 따르면 국내 횟감 시장만 연간 9000억 원, 구이용까지 합치면 수조 원 규모다. 유 대표는 1회 200만 마리로 연 15회 출하하는 규모로 회사를 키울 계획이다. 물량을 늘려 소비자 가격을 낮춰야 회사의 지속 가능한 성장도 가능하다고 본다. 양식장을 현대적 시설로 지어 사람 손이 거의 가지 않는 시스템도 KAIST 등과 공동 개발 중이다. 용암 해수가 없는 곳에는 바닷물을 필터로 걸러서 사용하는 순환 여과 방식을 적용할 계획이다.
유 대표는 고등어 육상 양식으로 세계에 진출할 꿈을 꾸고 있다. 그는 “아프리카 등 식량이 모자라는 지역에 양어장을 지으면 저렴하게 단백질을 공급할 수 있다. 인건비가 저렴하기에 더 싸게 생산할 수 있다“고 했다. 그의 꿈은 소비자 가격이 1달러인 고등어를 안정적으로 공급하는 것이다.
