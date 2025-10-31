스마트드림 “뇌 자극으로 식욕 완화, 두루미다이어트” [스타트업in과기대]

서울과학기술대학교 창업지원단은 창업보육센터를 통해 유망 스타트업에 입주공간과 멘토링, 네트워킹, 사업화 지원을 제공하며 그들의 성장을 돕고 있습니다. ‘스타트업in과기대’는 서울과학기술대학교 창업보육센터를 보금자리로 삼아 도약을 꿈꾸는 스타트업들의 얘기를 전합니다.
스마트드림은 미세한 전류로 뇌를 자극해 식욕을 약화시키는 체중 관리 기기 ‘두루미다이어트(영문명: NeuroShape)’를 개발했다. 두루미다이어트는 헤드밴드와 전용 앱으로 구성되며, 헤드밴드를 머리에 착용하고 앱으로 자극 강도, 패턴, 시간을 설정하면 미세 전류가 뇌를 자극해 가짜 배고픔이나 스트레스성 식욕을 완화한다. 스마트드림은 두루미다이어트가 기존 체중 관리 솔루션에 비해 저렴하고 부작용이 없으며 편리하다고 설명한다.
스마트드림은 지난 2024년 12월 두루미다이어트 베타 버전을 출시했으며, 제품 고도화와 맞춤형 AI 알고리즘 등을 적용한 정식 버전을 내년 상반기에 선보일 예정이다.
두루미다이어트를 통해 쉽고 안전한 체중 관리 솔루션을 제공하겠다는 손일수 스마트드림 대표를 만나 스마트드림과 두루미다이어트에 대해 이야기를 나눴다.
연구 성과 상용화 위해 교원 창업
IT동아: 안녕하세요, 손일수 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
손일수 대표: 안녕하세요, 스마트드림 손일수입니다. 저는 서울대학교에서 전기컴퓨터공학을 전공했고, 2013년 가천대학교를 시작으로 지금은 서울과학기술대학교에서 컴퓨터공학과 교수로 재직하고 있습니다. 주요 연구 분야는 디지털 헬스케어, 웨어러블 의료기기입니다. 스마트드림은 지난 2017년 창업했습니다.
IT동아: 교원 창업을 결심하게 된 계기는 무엇인가요?
손일수 대표: IT 분야를 연구하고 관련 논문을 발표하면서 저의 연구 성과를 일상에서 사용할 수 있는 제품으로 만들어 보고 싶다는 생각이 들었습니다. 제가 직접 상용화 과정에 참여하고 사업화 가능성을 확인하고 싶었어요. 마침 정부에서 대학이 보유한 기술을 기반으로 창업을 장려하는 창업 선도대학 사업을 진행했고, 해당 사업에 선정돼 본격적으로 스타트업을 창업하게 됐습니다.
IT동아: 스마트드림은 어떤 회사인가요?
손일수 대표: 스마트드림은 우리가 꿈꾸는, 세상에 없는 창의적이고 스마트한 제품을 사용자에게 제공하는 기업입니다. 사명도 스마트한 IT 기기를 의미하는 ‘스마트’, 우리가 꿈꾸는 제품을 의미하는 ‘드림(dream)’, 사용자에게 드린다는 의미의 ‘드림’을 합쳐서 만들었습니다.
처음에는 분실물 찾기 디바이스로 시작했습니다. 당시 상용화 및 출시까지 완료했지만, 만족할 만한 성과를 달성하지는 못했습니다. 유용한 제품이지만 소비자의 구매 의지를 끌어내지는 못했던 것이죠. 결국 사업 아이템을 변경하기로 하고, 소비자 관심도나 시장 확장 가능성이 높은 아이템을 고민했습니다. 그 결과 지난 2023년 두루미다이어트를 개발했습니다.
미세 전류로 뇌 자극, 식욕 완화
IT동아: 두루미다이어트를 개발한 계기가 있다면 말씀 부탁드립니다.
손일수 대표: 코로나19 팬데믹 이후 비만 인구가 급격히 늘고 있다는 뉴스를 접했습니다. 북미의 경우 2030년이 되면 비만 인구가 전체 인구의 절반 가까이 될 것이라는 전망도 나왔죠. 비만은 개인 건강에 악영향을 끼칠 뿐 아니라 국가 경제, 사회에 큰 손실을 야기합니다. 이에 비만 치료 시장과 체중 관리에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
그런데 기존 비만 치료법은 여러 가지 한계가 존재합니다. 외과 수술 치료는 위험도가 높고, 약물이나 주사제에 의한 치료는 부작용을 야기할 수도 있어요. 환자에게는 적지 않은 부담입니다.
이런 문제를 해결하고자 저희는 서울대학교병원 비만 연구팀과 함께 바이오 IT 기술을 활용한 체중 관리 솔루션 두루미다이어트를 개발하게 됐습니다. 연구팀이 의학적 근거 및 자문을 제공하고 제가 디바이스 개발을 담당했습니다. 참고로 제품명은 ‘두루미’의 날씬한 이미지, 제품을 머리에 ‘두르는’ 착용 방식에서 착안해 두루미다이어트라고 이름 지었습니다.
IT동아: 두루미다이어트에 대한 소개 부탁드립니다. 어떤 원리를 활용한 제품인가요?
손일수 대표: 두루미다이어트는 미세한 전류로 뇌를 자극해 음식에 대한 충동을 약화시킵니다. 이를 통해 가짜 배고픔, 즉 배가 고프지 않은데도 먹고 싶다는 충동 때문에 배고픔을 느끼는 현상과 스트레스성 식욕을 완화합니다. 물론 식욕 자체를 없애는 것은 아닙니다. 뇌 자극으로 식욕을 완화해 사용자가 체중 관리를 쉽게 할 수 있도록 돕는 것이죠. 덕분에 부작용 없이 사용할 수 있어요. 또한 뇌 자극을 통해 심리 상태 안정, 숙면에도 도움이 됩니다.
사용법은 간단합니다. 두루미다이어트는 헤드밴드, 앱으로 구성됩니다. 헤드밴드를 머리에 두르고 단자를 스마트폰에 연결하면 앱이 실행되는데, 여기에서 자극 강도, 패턴, 시간 등을 설정합니다. 이후 설정한 시간만큼 뇌에 미세한 전류가 흐릅니다. 기기가 작동하면 살짝 간지러운 느낌이 들어요.
강도는 2단계, 시간은 10분, 20분, 30분 중 선택할 수 있습니다. 사람마다 적당한 자극이 다르기 때문에 다양한 옵션을 제공합니다. 설정을 바꾸면서 자신에게 맞는 자극을 선택하면 됩니다. 사용법이 간단해 집에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 스마트폰에 연결해서 사용하는 방식이라 배터리 충전도 필요 없습니다.
IT동아: 두루미다이어트의 효과는 어떤가요?
손일수 대표: 뇌 자극으로 음식에 대한 충동을 약화시키는 것은 이미 다양한 연구 결과와 논문을 통해 효과가 검증된 방식입니다. 병원용 장비도 있어요. 즉 두루미다이어트는 이러한 병원용 장비를 집에서도 쉽게 사용하도록 만든 휴대용, 가정용 기기입니다. 저희는 두루미다이어트의 정확한 효과 측정을 위해 연내 임상시험을 진행할 예정입니다.
지난해 베타 버전 출시, AI 기능 추가 후 정식 출시 예정
IT동아: 지금까지의 사업 진행 상황에 대해 말씀 부탁드립니다.
손일수 대표: 제품 개발 완료 후 시장 반응을 보기 위해 지난 2024년 12월 베타 버전을 출시했습니다. 가격은 20만 원대 후반으로 책정했습니다. 기존 체중 관리 솔루션에 비해 저렴한 편이죠. 실제 소비자에게는 ‘사용하기 편하다’ ‘식욕 완화 효과와 함께 수면의 질도 좋아졌다’ 등 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.
IT동아: 현재 서울과기대 창업보육센터의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
손일수 대표: 창업보육센터로부터 저렴한 업무 공간, 전시회 및 지원 프로그램 정보, IR 기회 등을 제공받았습니다. 글로벌 진출 희망 기업을 대상으로 진행한 글로벌 역량 교육, 멘토링 및 자문 등의 프로그램도 많은 도움이 됐어요. 창업보육센터는 저희 같은 스타트업이 좀 더 수월하게 성장하도록 많은 도움을 주고 있습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획, 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
손일수 대표: 현재 두루미다이어트에 대한 소비자 반응을 취합하면서 제품을 고도화 중입니다. 사용자 패턴을 학습해 기기 옵션을 최적의 상태로 자동 설정하는 맞춤형 AI 알고리즘도 개발하고 있습니다. 내년 상반기에는 해당 기능을 추가한 정식 버전을 선보일 예정입니다.
지금은 체중 관리에 초점을 맞추고 있는데 향후 수면 시장으로도 확장할 계획입니다. 앞서 언급한 것처럼 뇌 자극이 숙면 유도 효과도 있기 때문입니다. 이와 함께 효과 검증을 위한 임상시험, 의료기기 인증도 준비하고 있습니다.
내년에는 두루미다이어트를 널리 알리는 데에도 초점을 맞출 예정입니다. 사실 지금까지는 홍보, 마케팅 관련 노하우가 없다 보니 많은 어려움을 겪었습니다. 현재 투자 라운드를 준비하고 있는데, 이를 통해 전문 인력을 확보하고 본격적인 홍보, 마케팅 활동을 전개할 계획입니다.
저희는 두루미다이어트를 통해 쉽고 저렴하고 안전한 체중 관리 솔루션을 제시함으로써 개인 건강 증진과 나아가 국가 경제적, 사회적 비용 절감에 기여하고자 합니다.
