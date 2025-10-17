[리뷰] DJI 미니 5 프로, 전문가급 기술·기능을 품은 소형 드론

250g 이하 소형 드론은 자격증이나 비행 승인 없이도 자유롭게 운용 가능해 소비자들이 선호한다. 우리나라도 250g 이하(최대 이륙 중량) 소형 드론은 조종사 준수사항만 지킨다면 장치 신고, 보험가입, 조종사 증명 등 복잡한 절차를 거치지 않아도 된다. 비행금지·승인 구역(관제권)을 제외하면 고도 150m 내에서 사용 가능하다.
휴대성과 규제 완화 등 이점 덕분에 전 세계 소형 드론 시장은 성장세다. 시장조사기업 포춘 비즈니스 인사이트 자료에 따르면 2025년 전 세계 소형 드론 시장은 지난해 대비 28% 성장한 2734억 달러(약 389조 5403억) 규모로 예상됐다. 콘텐츠 크리에이터, 프리랜서 영상 작가, 소규모 사업자들이 시장 확장을 주도할 것으로 봤다.
이번에 출시된 DJI 미니 5 프로(DJI Mini 5 Pro)는 소규모 드론 시장 성장에 밑거름이 될 제품이다. 249g 무게의 본체에 5000만 화소 1인치 이미지 센서, 4K/120fps 촬영, 라이다 센서 탑재, 225도 회전 짐벌 등 고성능 드론에서 볼 법한 다양한 요소를 담았기 때문이다. 여행 가방에 쏙 들어가는 크기지만, 전문가급 촬영 성능을 갖춘 셈이다.
한 손에 쏙 들어올 정도로 작은 소형 드론
DJI 미니 5 프로는 접었을 때 157×95×68mm, 펼쳤을 때 304×380×91mm 정도다. 제품을 한 손에 쥐어도 부담 없는 수준이다. 무게는 249.9g으로 규제 없이 비행 가능한 기준을 충족한다. 접이식 프로펠러를 펴면 자동으로 전원이 켜지고, 접으면 꺼지는 방식을 채택했다. 단순해 보이는 기능이지만 현장에서 빠르게 촬영을 시작하고 싶을 때 유용하다.
드론 본체는 후방 지지대를 제거, 불규칙한 지형 착륙이 쉽도록 만들었다. 날개(프로펠러)는 공구 없이 클릭 방식으로 장착되며, 짐벌 보호 커버는 후면 벤트 스트랩이 추가돼 운반 중 안전성을 높였다.
DJI 미니 5 프로에는 이전 세대의 2GB 대비 20배 이상 증가한 42GB 용량의 내장 저장 공간이 제공된다. 부족하면 기기 후면에 제공되는 마이크로 SD 카드 슬롯을 활용하면 된다. 기본 용량이 넉넉한 편이어서 4K 해상도/120프레임(초당 120매 이미지 기록) 동영상 기준 50분 정도 촬영 가능하다.
리뷰에 쓰인 DJI 미니 5 프로는 RC 2 컨트롤러가 포함된 플라이 모어 콤보 패키지다. 하단에 5.5인치 디스플레이가 탑재된 컨트롤러 외에 인텔리전트 플라이트 배터리 3개, 충전 허브, ND 필터 세트, 예비 프로펠러, 가방(숄더백) 등이 제공된다.
DJI 미니 5 프로의 핵심은 카메라와 라이다 센서
DJI 미니 5 프로가 이전 세대와 달라진 부분 중 하나는 카메라다. 미니 시리즈 처음으로 1인치 규격 이미지 센서를 탑재, 최적의 사진영상 기록을 지원한다. 이미지 센서는 5000만 화소 사양으로 고해상도 사진과 최대 14스톱의 다이내믹 레인지를 지원한다. 최대 4K 해상도/120프레임 영상 촬영이 가능해 전문가 수준의 결과물을 만들어낸다. 더 넓은 색역을 담는 HDR(High Dynamic Range) 기능을 적용하면 4K 해상도/60프레임 기록이 가능하다.
카메라는 225도 롤 회전 짐벌과 호흡을 맞춘다. 90도 수직 회전을 지원해 9:16 화면비 세로 영상 촬영을 지원한다. 틱톡과 인스타그램 릴스 같은 숏폼 촬영에 맞춘 기능이다. 카메라의 상하 각도는 조절 범위는 150도(하단 90도, 상단 60도)다. 3축 기계식 안정화 장치도 적용해 흔들림 적은 영상을 기록한다.
또 다른 변화는 레이저로 거리를 측정하는 라이다(LiDAR) 센서의 적용이다. 기기 전면부에 적용된 라이다 센서는 안정적인 비행이 가능하도록 지원한다. 비전 센서가 무력화되는 야간이나 실내 비행에 유용하다. 이전 세대 대비 기체 부피가 약간 커졌지만, 소형 드론의 특징을 최대한 유지한 점이 눈에 띈다.
라이다 센서 추가로 DJI 미니 5 프로의 활용 범위는 크게 확대됐다. 고급 조종 보조 시스템(APAS)으로 장애물을 자동으로 우회하며, 맵 빌딩 기술로 비행 경로를 기억하는 시각적 위치 측정 기능을 지원한다. 이전에는 불가능했던 야간 복귀(RTH - Return To Home)도 가능하다. 위성항법시스템(GNSS)이 없어도 시각적 위치 측정으로 복귀 경로를 찾는 점이 특징이다.
빠르게 움직이는 피사체를 쫓는 것처럼 사람이 하기 어려운 촬영은 액티브트랙 360을 활용하면 된다. 자전거 주행, 스키, 표준 모드를 지원하며 개활지에서 최대 시속 50km로 추적한다. 드론의 최대 이륙 고도는 6000m로 초고도 비행에도 안정적인 성능을 제공한다. 풍속 저항은 12m/s(시속 43.2km)로 바람이 강하게 불어도 기체 제어력을 유지한다.
[DJI 미니 5 프로의 4K/120프레임 영상 / 출처=IT동아]
어디든 가볍게 휴대하며 전문가급 촬영이 가능한 소형 드론
DJI 미니 5 프로는 카메라와 라이다 센서만으로 이전 세대 대비 큰 변화를 이뤘다. 작지만 상급 드론인 매빅, 에어 수준의 기술이 적용됐다. 품질과 편의성 사이에 존재하던 장벽이 사라진 것은 환영할 부분이다. 이는 드론 시장 활성화를 염두에 둔 DJI의 조치로 해석된다.
[DJI 미니 5 프로의 4K/120프레임 영상 / 출처=IT동아]
부가기능 외에도 DJI 미니 5 프로의 사진영상 기록 성능, 비행 능력 모두 동급 제품 대비 우위다. 숙련도가 높은 전문가가 사용한다면 드론의 잠재력을 최대한 발휘해 멋진 사진영상 기록이 가능하다. 가격은 드론 본체와 배터리 1개, DJI RC-N3 조종기 등이 포함된 기본형이 93만 원이다. 사용 시간을 늘리고 싶다면 107만 원에서 137만 원에 판매하는 플라이모어 콤보를 선택하면 된다.
DJI 미니 5 프로는 취미 및 크리에이터에 초점을 뒀다. 어디서든 가볍게 휴대하며 고품질 사진영상을 기록하고 싶은 여행 브이로거, 독특한 노을 사진을 기록하고 싶은 사진작가, 카메라 보조가 필요한 1인 영상 제작자 등 다양한 소비자에게 맞춤형 기능과 성능을 제공한다.
아쉬운 점은 비행시간이다. 리뷰에 쓰인 플라이모어 패키지 속 인텔리전트 플라이트 배터리는 최대 36분 비행 가능하다. 비행 시간이 아쉽다면 배터리 용량을 확대한 인텔리전트 플라이트 배터리 플러스를 써야 한다. 문제는 배터리 무게가 증가하면서 드론 비행 규제에 포함되는 최대 이륙 중량 250g을 초과한다. 이 부분은 일부 소비자 입장에서 보면 애매한 인상을 줄 가능성이 있다. 향후 대용량 배터리를 쓰고도 무게를 250g 이하로 설계한다면 제품의 매력이 더 커질 것으로 예상한다.
