꾸준한 소통 캠페인으로 환자-의료진 만족도 높여

한림대 한강성심병원은 1971년 설립 이래 생명 존중과 환자 중심 가치를 추구하는 화상전문병원이자 종합병원으로, 2014년부터 현재까지 의료기관 인증을 유지하고 있다. 총 88개 기준, 484개 조사 항목을 모두 충족해 의료의 질과 환자 안전 전반에 걸쳐 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 전 직원이 자긍심과 적극적인 태도로 진료에 임하고, 환자는 병원 환경과 서비스 질에 높은 만족도를 보이고 있다. 짧게는 수개월에서 길게는 수년에 걸친 수술과 재활 치료가 필요한 화상 질환의 특성상 환자 만족도를 높이는 일은 쉽지 않지만 환자 경험평가에서 전국 평균 점수를 크게 웃도는 우수한 성과를 보였다. 이는 2018년부터 시작된 전 직원 및 환자와 보호자 대상 ‘SPEAK UP’, 화상 중환자실의 환자 인권을 위한 ‘존중 캠페인’, 경영진이 직접 현장을 둘러보고 의료진과 소통하는 ‘Safety Rounding’ 등 꾸준하고 지속적인 노력으로 안전하고 소통이 원활한 조직문화를 만든 결과로 판단된다.
화상 질환은 진료 난도가 높지만 수익성은 낮아 많은 의료기관이 기피한다. 인프라 투자와 전문인력 양성뿐만 아니라 ‘그게 우리가 해야 할 일이니까요’라고 말하는 직원의 담담한 한마디가 앞으로 더욱 환자 안전과 의료 질 향상을 위해 노력하는 한강성심병원을 기대하게 한다.
