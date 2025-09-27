말하고 먹는 기쁨 빼앗는 ‘턱앓이’ 3대 증세 무시마세요[베스트 닥터의 베스트 건강법]

권정승 연세대 치대병원 구강내과 교수
디스크-인대-근육 등 정교한 턱관절… 딱 소리-통증-입 안 벌어지면 위험
서걱서걱 소리 나면 퇴행성 관절염… 근육 이상 심해지면 전신 통증 동반
마사지 신중히… 교정 전 검진 필요… 긍정적으로 위험 요소 관리해야
40대 학원 강사 김경미 씨(가명)는 반년 전부터 ‘턱앓이’를 했다. 입을 벌리면 ‘딱딱’ ‘달그락’ 소리가 났고, 다물 땐 묘한 어긋남을 느꼈다. 음식을 씹을 땐 묵직한 통증이 턱을 쑤셨다. 증세는 하루 이틀 이어지다 사라지길 반복했다.
과중한 업무와 운동 부족 때문이려니 하고 넘기길 6개월. 어느 날 아침 입이 벌어지지 않았다. 뒤늦게 찾은 치과에선 턱관절 장애 진단을 내렸다. 말을 많이 하는 직업인 데다가 스트레스가 누적된 영향이 클 거라고 했다.
세 끼 식사와 이어지는 간식타임, 수시로 나누는 대화와 하품까지. 턱을 여닫는 동작은 종일 이어진다. ‘열일’하는 만큼 탈도 많다. 국내 성인 12%가 턱관절 장애 증세를 경험했고 54만 명 이상이 치료를 받은 것으로 알려졌다.
하지만 턱관절 장애는 병이라고 생각하지 않는 경향이 있다. 통증 자체가 모호한 데다가 많은 경우 증세가 곧 사라지기 때문이다. 권정승 연세대 치대병원 구강내과 교수는 “턱관절 장애는 통증이 묵직하고 뻐근한 느낌이라 방치하는 경우가 많다”라며 “병을 키우지 않으려면 초기에 치과(구강내과)에서 검진을 받아야 한다”라고 했다.
● 3대 증세 무시해선 안 돼
턱관절은 머리뼈와 아래턱뼈를 잇는 관절이다. 관절, 뼈 사이 충격을 완화하는 디스크, 근육, 인대 등이 정교하게 얽혀 있다. 이 구조물에 이상이 생기는 걸 턱관절 장애라고 한다.
턱관절 장애에는 여러 종류가 있으나 크게 근육 이상, 관절 이상, 퇴행성 골관절염 등으로 나뉜다. 근육 이상은 씹는 동작을 담당하는 저작근에 문제가 생긴 것이고, 관절 이상은 관절 디스크 인대 등에 문제가 생긴 것이다. 골관절염은 디스크가 이동하면서 턱관절 뼈가 마모되거나 변형되는 것을 의미한다.
턱에 문제가 생겼다는 신호는 크게 3가지가 있다. 딱딱 소리가 나는 관절 잡음, 귀 앞 턱관절 부분 통증, 음식을 먹거나 입을 벌릴 때 턱 근육이 불편한 개구(開口)장애다. 근육 이상, 관절 이상, 골관절염은 이 3가지 증세가 조금씩 다르게 나타난다.
근육에 이상이 생겼다면 저작근이 위치한 뺨과 턱 주변에 통증이 나타난다. 씹거나 이를 악물 때 턱 주위 근육이 뻐근하다. 자고 일어난 아침에 턱이 뻣뻣하게 느껴지는 경우도 흔하다. 통증이 약하다 해도 한 달을 넘겨선 안 된다. 일시적 통증은 차츰 강도가 약해지다가 2, 3주 안에 사라진다. 통증이 비슷한 세기로 한 달 이상 간다면 턱 근육에 문제가 생겼다는 신호다.
근육 이상이 심해지면 전신 통증으로 번지기도 한다. 이때 상당수 환자는 정형외과, 이비인후과, 한의원 등을 전전하다 치료 시기를 놓친다. 목, 어깨, 눈, 귀, 치아 등의 통증을 턱 문제로 인식하지 못하는 것이다. 목 디스크 증세로 오해하는 경우가 가장 많다.
권 교수는 “턱 근육이 문제일 때는 씹거나 입을 크게 벌릴 때 통증이 느껴지는 반면 목에서 비롯된 통증은 움직이지 않을 때도 뻐근함이 지속된다. 통증 치료를 위해 재활의학과, 통증의학과 등과 종종 협진한다”라고 했다.
● 모래 갈리는 소리 나면 관절 손상
디스크에 이상이 생기면 입을 벌릴 때 ‘딱딱’ 소리가 난다. 턱이 걸린 듯 움직임이 부자연스럽고, 심하면 입이 잘 벌어지지 않는다. 소리가 난다고 바로 병원에 갈 필요는 없다. 소리가 작고 일상에 지장이 없다면 특별한 치료가 필요하지 않을 가능성이 높다. 최근 소리가 나기 시작했거나 먹고 말하기 힘들다면 진료를 받는 게 좋다. 권 교수는 “관절 잡음은 흔한 현상이므로 주관적 불편함을 기준으로 진료 여부를 판단해야 한다. 디스크가 빠져 입을 벌리기 힘들 땐 1주일 내로 병원에 가야 한다”고 했다.
골관절염은 턱관절에서 서걱서걱 모래를 가는 듯한 마찰음이 들린다. 씹을 때 턱관절이 아프고 날씨에 따라 통증이 심해지기도 한다. 초기에는 통증이 약해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다. 방사선 검사에서 턱관절이 손상된 모습이 관찰되고, 심하면 윗니와 아랫니가 어긋난 부정 교합이나 안면 비대칭이 나타난다.
10대 골관절염 환자의 경우 안면 비대칭을 함께 겪을 가능성이 높다. 성장기라 성인보다 관절이 변형되기 쉬운 탓이다. 권 교수는 “아이들은 증세에 무감한 데다 아파도 부모에게 잘 알리지 않는다”라며 “평소 이갈이를 하거나 턱이 이상하다는 이야기를 하면 바로 병원을 방문해야 한다”고 했다.
근육 이상, 관절 이상, 골관절염이 한꺼번에 나타나는 경우도 꽤 많다. 무릎 관절이 약하면 인대, 종아리, 허벅지 등으로 통증이 번지는 것과 비슷한 원리다. 권 교수는 “소리만 나면 초기, 통증과 간헐적인 개구 제한 상태는 중기, 3개월 이상 입을 벌리기 힘들면 말기로 볼 수 있다. ‘서걱서걱’ 모래 갈리는 소리도 관절 표면에 변화가 생겼다는 말기 신호이므로 바로 병원에 가야 한다”라고 했다.
● 30분마다 자세 바꿔야
증세에 따른 치료법은 다양하다. 근육 이상, 관절 이상의 경우 초기에는 생활 습관 교정만으로도 효과를 볼 수 있다. 기본은 식습관 개선이다. 질긴 음식은 피하는 것이 좋지만 개인차를 고려해야 한다. 김치, 빵 등 부드러운 음식이라도 먹을 때 불편하면 피하는 게 좋다.
이갈이 이를 세게 무는 습관, 일부러 턱을 움직여 소리를 내는 행동 등은 턱을 망치는 주범이다. 경직된 자세, 긴장, 스트레스, 질 낮은 수면도 평소 관리해야 한다. 권 교수는 “같은 자세를 오래 유지하는 것은 반드시 피하라”고 조언했다. 스마트폰이나 컴퓨터를 사용할 때는 근육이 긴장하지 않도록 30분∼1시간마다 자세를 바꾸고 스트레칭을 해야 한다. 근육이 뭉쳤을 때는 따뜻한 찜질도 도움이 된다.
근육 이상과 관절 이상 모두 중기 이후로는 물리, 약물, 주사 치료 등을 병행한다. 불편한 부분에 초음파나 레이저로 자극을 주고 보톡스를 활용해 뭉쳐 있는 근육을 풀기도 한다.
디스크 이동으로 입을 벌리기 힘들 땐 수조작(手操作)술로 바로 잡는다. 1주일 안에 손을 입안으로 넣어 턱을 잡고 디스크를 맞추면 금세 풀린다. 기한을 넘기면 잘 풀리지 않고 만성적 불편을 겪을 수 있다.
만성 통증, 골관절염, 개구 장애 등에는 관절을 세척하는 관절 세정술이 효과적이다. 디스크가 빠지면서 뼈가 마모되는 골관절염의 경우 디스크 뒷부분을 디스크와 비슷한 조직으로 바꾸도록 도와준다. 이갈이나 이 악무는 습관이 있는 경우에는 잠자는 동안 교합안정장치(스플린트)를 착용해야 한다.
‘마음 관리’도 중요하다. 턱 통증이 오래 지속되면 신경계가 예민해진다. 이른바 중추감작 현상으로 다른 부위에도 통증을 느끼게 된다. 실제로 많은 환자들이 편두통, 허리 통증, 과민성 장 증후군, 섬유근통 등을 함께 겪고 있다. 권 교수는 “불안과 우울이 통증을 키우고, 그 통증이 다시 다른 부위의 통증을 낳는다. 필요에 따라 정신건강의학과의 도움을 함께 받으면 도움이 된다”라고 했다.
증세에 따라 다르지만 적절한 치료를 받으면 대부분 호전된다. 치료 후 통증이 재발하면 즉시 음식 섭취를 멈추고 소염진통제를 복용한다. 다음 날까지 아프면 가능한 빨리 병원에 가야 한다.
● 긍정 마음-꾸준한 관리 중요
치아 교정은 턱 건강과 관련이 있을까. 치아 교정을 하면 치아가 이동하면서 위턱과 아래턱 교합이 불안정해진다. 이때 턱관절이나 저작근이 건강하면 아무런 문제가 없다. 하지만 턱관절이 평소 취약한 경우엔 소리, 걸림, 통증 등을 겪을 수 있다. 권 교수는 “교정을 하기 전 턱 관절 상태를 점검해보는 게 좋다. 특히 골관절염 환자는 증상이 나빠질 수 있어 치료를 마친 뒤 교정을 진행하길 권한다”라고 했다.
얼굴 경락 마사지는 근육 긴장을 풀어주는데 도움이 된다. 다만 과도한 힘을 가하면 턱관절에 무리를 줄 수 있다. 실제로 턱을 강하게 당기는 미용 도구를 사용한 뒤로 통증이 심해져 병원을 찾는 사례가 있다.
전문가들은 턱관절 장애를 현대병으로 본다. 수면 부족, 스트레스, 스마트폰 사용 습관이 증상을 키운다. 권 교수는 “만성 통증에 시달리는 환자들은 간절히 먹고 말하고 웃는 일상으로 돌아가길 꿈꾼다”라며 “불안과 우울이 동반되면 통증의 악순환에 빠지기 쉽다. 긍정적인 마음과 꾸준한 관리가 회복의 열쇠”라고 했다.
댓글 0