종근당, 국내 제약업계 최초 AI 관제시스템 도입… “공장 생산 품질·효율 개선 기대”

자율형 공장 구축 사업 발대식 개최
AI 기반 실시간 관제·분석·예측 시스템 도입
“작업자와 AI 협업하는 자율형 공장 구축”
품질 경쟁력·생산 효율·자원 낭비 저감 등 기대
종근당이 충남 천안공장에 국내 제약업계 최초로 인공지능(AI) 관제시스템을 도입한다.
종근당은 지난 18일 충남 천안공장에서 ‘2025년 자율형 공장 구축 사업 발대식’을 가졌다고 19일 밝혔다. 노용석 중소벤처기업부(중기부) 차관과 안광현 스마트제조혁신추진단 단장을 비롯해 20개 업체 관계자가 발대식에 참석했다. AI 자율형 공장 도입 계획을 논의하고 천안공장 시찰, 간담회 등이 진행됐다.
이번 발대식은 중기부가 주관하는 자율형 공장 구축 사업 일환으로 개최됐다. 종근당은 AI 디지털트윈을 기반으로 실시간 관제, 분석, 예측 등 작업자와 AI가 협업하는 자율형 공장 구축을 통해 품질 경쟁력을 향상시킬 계획이다. 이를 위해 임직원 디지털 역량 강화와 신기술 도입을 추진하고 AI·디지털트윈·초거대언어모델(MLLM, Multi-Modal Large Language Model) 등을 기반으로 하는 지능형 자율 운영 체계를 갖춘다는 목표다.
특히 이번 사업으로 구축될 AI 관제시스템은 이미지와 영상 등 다양한 종류 데이터를 동시에 이해하고 추론하는 MLLM이 적용될 예정이다. 기존에 분산 운영되던 관제시스템을 하나로 통합해 사람에서 비롯되는 오류를 줄이고 설비 다운타임과 품질이슈를 사전에 방지한다. 여기에 자동화된 알람 분석 시스템이 운영자 의사결정을 보조해 업무 부담을 완화하고 교대근무 환경에서도 일관된 품질을 유지할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 에너지와 자원 등의 낭비를 줄여 공장 운영 효율도 개선될 전망이다.
김영주 종근당 대표는 “자율형 공장은 단순한 공정 혁신을 넘어 글로벌 시장에서 종근당의 지속가능한 성장을 이끌 핵심 전략으로 볼 수 있다”며 “AI와 협업해 품질을 향상시키고 생산 효율을 높여 글로벌 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.
