흡연자, 제2형 당뇨병 발병 위험 최대 2배 더 커

흡연자는 제2형 당뇨병에 걸릴 위험이 최대 두 배 더 높으며, 특히 유전적 소인을 가진 경우 그 위험이 더 커진다는 새로운 연구 결과가 나왔다.
스웨덴 카롤린스카 연구소(카롤린스카 의과대학) 연구자들에 따르면, 흡연 경험이 있는 사람은 제2형 당뇨병의 네 가지 아형(인슐린 저항성·인슐린 결핍성·비만성·노화성) 모두에서 발병 위험이 증가하며, 특히 과도 흡연자(헤비 스모커)일 경우 위험이 훨씬 더 컸다.
연구진은 노르웨이와 스웨덴에서 수행한 당뇨병 연구에 참여한 제2형 당뇨병 환자 3325명과 대조군 3897명의 데이터를 분석했다.
흡연자, 제2형 당뇨병 아형과 상관없이 위험 증가
그 결과, 흡연 경험이 있는 사람은 담배를 피운 적이 전혀 없는 사람보다 중증 인슐린 저항성 당뇨병 발병 위험이 두 배 이상 높았다. 이 아형은 혈당을 에너지로 전환하는 과정에서 인슐린을 효율적으로 사용하여 못하는 것이 특징이다.
흡연 경험이 있는 사람들은 다른 아형의 위험도 증가했다. -중증 인슐린 결핍성 당뇨 발병 위험 20% 증가 -비만 관련 경증 당뇨 발병 위험 29% 증가 -노화 관련 경증 당뇨 발병 위험 27% 증가
헤비 스모커는 위험 더 커
연구진은 하루 20개비의 담배를 15년 동안 피우는 것을 과도 흡연(헤비 스모킹)으로 정의했다. 이런 사람들은 네 가지 아형 발병 위험이 더욱 상승했다.
-중증 인슐린 저항성 당뇨병 발병 위험 2.4배 증가 -중증 인슐린 결핍성 당뇨 발병 위험 52% 증가 -비만 관련 경증 당뇨 발병 위험 57% 증가 -노화 관련 경증 당뇨 발병 위험 45% 증가
연구진은 전체 중증 인슐린 저항성 제2형 당뇨병 환자의 3분의 1 이상이 흡연과 관련이 있을 것으로 추정했다.
흡연, 인슐린 반응 저해할 수 있어
제1 저자인 에미 키센달(Emmy Keysendal) 칼롤린스카 연구소 박사과정 학생은 “가장 강한 연관성은 중증 인슐린 저항성 관련 아형에서 나타났다”며 “이는 흡연이 신체의 인슐린 반응 능력을 저해해 당뇨병 발병을 유발할 수 있다는 것을 보여준다”라고 설명했다.
제2형 당뇨병이 발병하는 과정은 다음과 같다. 음식을 섭취하면 혈액 속에 포도당(혈당)이 생긴다. 이때 췌장에서 분비하는 인슐린이 포도당을 세포 안으로 운반해 에너지로 쓰거나 저장할 수 있도록 돕는다. 그런데 인슐린 저항성이 생기면 근육, 간, 지방 세포 등이 인슐린에 제대로 반응하지 못한다. 그 결과 포도당이 세포 안으로 잘 들어가지 못해 혈당이 높게 유지된다. 몸은 이를 해결하려고 췌장에서 인슐린을 더 많이 만들어 내 혈중 인슐린 과잉 상태가 된다. 이는 제2형 당뇨병 전단계나 초기 단계에서 흔히 보인다. 이러한 상태가 오래 지속되면 췌장이 지쳐서 더 이상 인슐린을 충분히 분비할 수 없게 된다. 결국 혈당이 만성적으로 높아지면서 제2형 당뇨병이 생기게 된다.
연구진은 인슐린 분비 기능 관련 유전적 위험이 큰 사람은 중증 인슐린 저항성 당뇨병 발병 위험이 3배 이상 높다는 사실도 알아냈다.
금연이 곧 당뇨 예방
‘이번 연구 결과는 제2형 당뇨병 예방에서 금연이 매우 중요하다는 점을 강조한다’라고 연구진은 강조했다.
연구 결과는 오스트리아 빈에서 지난 13일(현지 시각) 열린 유럽 당뇨병학회(EASD) 학술대회에서 발표했다. 이번 연구는 예비 연구(preliminary study)로 아직 동료 심사를 거쳐 학술지에 정식으로 게재되기 전 단계이다.
