“살찌면 건강에 안좋다? 저체중이 사망위험 더 높아”…통념 뒤집은 연구결과

덴마크에서 8만 명 이상을 대상으로 장기간 진행한 연구에 따르면, 체질량지수(BMI) 기준 과체중이거나 경도 비만인 사람들은 정상 체중 상단(22.5 이상~25.0 미만)인 사람들과 비교했을 때 사망 위험이 더 높지 않았다. 흔히 의학계에서 불가능하다고 말하는 ‘뚱뚱하지만 건강하다(fat but fit)’ 현상이 실제로 존재할 수 있다는 뜻이다.
반대로 정상 체중 범위의 하단(18.5이상~22.5 미만)에 속한 사람들과 저체중 범위(18.5 미만)인 사람들은 사망 위험이 더 높았다.
오르후스 대학병원 연구진은 덴마크 성인 8만 5761명의 건강 데이터를 분석했다. 여성이 81.4%, 기초 조사 시점 중앙값 나이는 66.4세였다.
BMI는 체중(㎏)을 키의 제곱(㎡)으로 나눈 값이다. 세계보건기구(WHO) 기준 18.5 이상~25 미만은 정상 체중으로 간주한다. 18.5 미만은 저체중, 25 이상~30 미만은 과체중, 30 이상은 비만으로 분류한다.
추적 관찰 기간 동안 7555명(8%)이 사망했다.
저체중과 중증 비만이 특히 위험
유럽당뇨병학회(EASD) 연례 학술대회(9월 15~19일·오스트리아 빈)에서 발표한 연구 결과에 따르면, 저체중 범주에 속한 사람들은 정상 체중 상단(22.5 이상~25.0 미만)에 속한 사람들보다 사망 위험이 약 2.73배 더 높았다.
마찬가지로, BMI가 40 이상인 고도 비만 그룹도 기준 그룹보다 사망 위험이 2.1배 높았다.
정상 체중 하단 그룹과 과체중 그룹의 반전 결과
그러나 놀랍게도, 건강하다고 여겨지는 범위에서도 높은 사망 위험이 관찰되었다.
-BMI 18.5 이상~20.0 미만: 기준 그룹보다 사망 위험 2배 -BMI 20.0 이상~22.5 미만: 기준 그룹보다 사망 위험 27% 증가
반대로, 과체중(25 이상~30미만)과 경도 비만(30.0 이상~35.0 미만) 범위의 사람들은 기준 그룹보다 사망 위험이 더 높지 않았다.
다만 35 이상~40 미만 구간에서는 고도비만 그룹과 마찬가지로 사망 위험이 23% 증가했다.
이 모든 결과는 성별, 동반 질환 정도, 교육 수준을 보정한 후에도 일관되게 나타났다.
왜 이런 연구 결과가 나왔을까?
오르후스대학 병원 스테노 당뇨병 센터의 시그리드 비에르게 그립스홀트(Sigrid Bjerge Gribsholt) 박사는 역인과(reverse causation) 가능성을 제시했다. 즉, 일부 사람은 기저 질환 때문에 체중이 감소할 수 있으며, 이 경우 낮은 체중 그 자체가 아니라 기저 질환이 사망 위험을 높이는 원인이며, 그 때문에 높은 BMI가 오히려 보호적인 요인처럼 보일 수 있다는 것이다. 연구 데이터는 건강상 이유로 검진을 받은 사람들에게서 얻은 것이므로, 이러한 편향을 완전히 배제할 수 없다고 그는 지적했다.
아울러 높은 BMI를 가졌음에도 장수하는 사람들은 특정 보호효과를 지니고 있을 수도 있다고 그립스홀트 박사는 덧붙였다.
같은 학교 옌스 멜드가르 브룬(Jens Meldgaard Bruun) 교수는 지방이 축적된 위치에 따라 건강 결과가 달라진다고 말했다.
브룬 교수는 같은 BMI라도 지방이 어디에 쌓였는지가 중요하다며 복부 지방(내장지방)은 당뇨병이나 고혈압 등의 위험을 높이는 반면, 허벅지·엉덩이에 지방이 많은 경우에는 상대적으로 안전할 수 있다고 설명했다.
실생활에서 어떻게 참고할까?
연구진은 “저체중 범위에 속한 사람들이 훨씬 더 높은 사망 위험을 보였다”라며, 저체중은 영양실조·면역력 약화·영양소 결핍으로 이어질 수 있다고 강조했다. 따라서 균형 잡힌 식사로 필요한 영양분을 충분히 섭취해 체력을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다.
또한 단순히 체중계 숫자보다 지방이 어디에 쌓였는지를 눈여겨봐야 한다. 같은 BMI라도 뱃살이 많다면 내장지방이 축적돼 있을 가능성이 크다. 내장지방은 심혈관질환·당뇨병 위험을 높이므로, 이를 줄이는 데 집중해야 한다.
복부비만을 줄이기 위해서는 ▲걷기·수영·자전거 타기 같은 유산소 운동 ▲근력 운동으로 기초대사량 유지 ▲단순당과 가공식품 줄이기 ▲채소·통곡물·단백질 위주의 균형 잡힌 식단이 도움이 된다.
즉, ‘살이 찌면 무조건 나쁘다’는 단순한 통설보다 중요한 건 체중의 질과 지방 분포다. 건강을 위해서는 적정 체중을 유지하되, 지나친 저체중을 피하고, 뱃살 관리에 힘쓰는 것이 바람직하다.
