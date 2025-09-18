통기성 좋고 가벼운 착용감… 몸에 달라붙지 않아 시원한 인견팬티

남자의 하체는 시원하고 쾌적한 환경이 유지돼야 한다. 하체 온도가 남성 생식 건강과 직결되기 때문이다. 사람의 평균 체온은 36.5도지만 정자는 체온보다 2∼3도 낮은 33.5도에서 가장 활동이 왕성해진다. 그래서 답답하고 공기가 잘 통하지 않는 팬티를 입으면 남성 건강에 문제가 생길 수 있다. 통기성이 떨어지는 팬티를 오래 입다 보면 습진으로 고생하기도 한다. 팬티 속이 축축한 상태로 유지될 경우 세균이 번식하기 쉬워 가려워진다.
최근 이러한 남자의 고민을 해결하는 ‘인견팬티’가 인기다. 인견은 나무 펄프에서 추출한 실로 만든 자연섬유다.
인조 실크라고도 불리며 비단을 대체하는 고급 소재로 가볍고 부드러우며 촉감이 상쾌하다. 땀을 빠르게 흡수하고 정전기 걱정도 없어 팬티 내부 환경을 쾌적하게 유지한다. 식물성 자연섬유라 피부가 약한 사람도 걱정 없이 입을 수 있다. 그래서 남성 속옷 소재로 꾸준히 사랑받는다.
인견팬티는 통기성이 탁월하고 몸에 달라붙지 않아 하체 온도를 적절하게 조절한다. 매우 가벼워서 착용감을 거의 느낄 수 없는 편안함으로 인기를 끌고 있다. 우수한 기술력으로 100% 국내 생산해 품질을 믿을 수 있다.
색상은 네이비, 그레이 두 가지며 사이즈는 95, 100, 105, 110, 115까지 있다. 4장 9만8000원에서 약 46% 할인해 5만3000원, 6장 7만7000원, 8장 9만9000원에 판매한다.
