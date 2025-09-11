“건강하다” 믿고 마셨는데…말차, 잘못 마시면 두통·빈혈 유발한다

다이어트와 건강에 좋다고 알려진 말차가 오히려 철분 흡수를 방해해 빈혈을 일으킬 수 있다는 경고가 나왔다. 특히 철분 수치가 낮거나 채식 위주의 식단을 유지하는 사람은 각별한 주의가 필요하다는 지적이다.
8일(현지 시각), 영국 데일리메일은 말차 음료를 매일 마셨다가 빈혈을 겪은 사람의 경험담을 공유했다. 전문가들은 이것이 말차가 철분 흡수를 방해하기 때문이라고 경고했다.
말차는 찻잎을 곱게 갈아 만든 가루 형태의 차로, 일반 엽차보다 진하고 간편하다. 신진대사 촉진과 다이어트 효과로 알려지며 최근 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다.
■ 실제 빈혈 사례도 보고됐다
미국 간호사 린 샤진(28)은 평소 빈혈기가 있어 의사로부터 “균형 잡힌 식단을 유지하라”는 권고를 받았다. 건강을 위해 특별한 음료를 찾던 그는 말차가 항염과 활력 증진에 좋다는 이야기를 듣고 일주일에 한 번 정도 마시기로 했다.
하지만 말차를 꾸준히 마신 지 약 3개월쯤 지나면서 이상 신호가 나타났다. 이유 없이 몸이 으스스 떨리고, 일상생활이 힘들 정도로 졸음이 쏟아졌다.
혈액 검사를 받아보니 철분 수치가 평소의 절반 수준으로 급격히 떨어져 있었다. 린은 “내 식단에서 달라진 건 말차뿐이었다”며 “의사와 함께 여러 가능성을 검토했지만 결국 원인은 말차라고 확신하게 됐다”고 말했다.
■ 어떤 사람들이 특히 조심해야 할까?
영양학자들은 철분 수치가 낮거나, 간헐적 단식·채식 등으로 영양 균형이 부족한 사람은 말차 섭취로 인한 철분 결핍 위험이 크다고 경고한다. 두통·피로·어지럼증 등 빈혈 증상이 나타날 수 있다는 것이다.
실제로 말차에 들어있는 탄닌과 카테킨은 철분이 몸에 흡수되지 않고 그대로 배출되게 만든다. 이 때문에 과도하게 말차를 섭취하면 철분 결핍성 빈혈이 발생할 수 있다.
건강기술기업 헬리오스엑스의 소피 딕스 박사는 “균형 잡힌 식단을 유지한다면 하루 한두 잔은 문제없다”면서도 “철분이 부족하거나 채식 위주의 식단을 하는 사람은 말차를 마시기 1~2시간 전 철분제나 비타민C를 함께 섭취하는 게 좋다”고 조언했다.
한편 글로벌 시장조사 업체 더 비즈니스 리서치 컴퍼니는 세계 말차 시장 규모가 지난해 5조3457억 원에서 올해 5조9025억 원으로 10.4% 성장할 것으로 내다봤다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0