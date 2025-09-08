챗GPT의 거짓말, 이유는?…오픈AI “모르면 찍기 때문”

챗GPT가 사실과 다른 답을 자신 있게 말하는 ‘환각 현상’은 정답만 점수를 주는 평가 방식 때문이라는 분석이 나왔다.
오픈AI 연구진은 “모른다”는 답보다 틀리더라도 찍어서 답하는 게 유리한 구조가 문제라고 지적했다.
■ 환각 현상, 왜 생기나
오픈AI는 5일 ‘왜 언어모델은 환각 현상을 일으키는가’라는 보고서를 홈페이지에 게재했다.
환각(hallucinations)이란 AI가 그럴듯하지만 사실과 다른 답을 꾸며내는 현상이다. AI가 등장한 이후 꾸준히 지적돼 온 문제로, 지금도 완전히 해결되지 못한 고질적인 한계다.
■ “찍어서라도 맞추는 게 더 유리하다”
연구진은 AI가 정답만 점수를 받는 평가 체계에 맞춰 학습하다 보니, 틀리더라도 무언가 답을 내놓는 쪽을 택한다고 설명했다.
예를 들어 “내 생일이 언제야?”라는 질문에 “모른다”라고 하면 정답 확률은 0%지만, “9월 8일입니다”라고 답하면 365분의 1 확률이라도 맞을 수 있다. 게다가 답변이 구체적이고 단정적일수록 점수가 더 높기 때문에, 결과적으로 틀린 답을 맞는 것처럼 자신 있게 내놓게 된다는 것이다.
■ 사전 학습의 한계도 영향
언어모델의 학습 과정 자체가 환각을 키운다는 분석도 나왔다.
AI는 사전 학습(pretraining) 단계에서 방대한 데이터를 ‘옳고 그름’ 구분 없이 받아들인다. 그래서 문법이나 철자, 상식처럼 규칙이 뚜렷한 부분을 제외하면 ‘가장 그럴듯한 답’을 만들 뿐, 정답과 오답을 구별하지 못한다.
■ GPT-5와 이전 모델 비교해 보니
오픈AI는 자사 모델의 평가 결과도 공개했다. 최신 모델 ‘GPT-5-싱킹-미니’의 정답률은 22%, 이전 모델 ‘o4-미니’는 24%였다.
정답률에서는 수치상 큰 차이가 없지만, 오류율은 달랐다. GPT-5는 확신이 없을 땐 답하지 않아 오류율이 26%였으나, o4-미니는 거의 모든 질문에 추측으로 답해 오류율이 75%에 달했다.
모르면 모른다고 답하는 GPT-5가 상대적으로 ‘솔직한’ 모델이라는 것이다.
■ 환각 완전히 없앨 수 있을까
그렇다면 환각 현상을 완전히 없앨 수 있을까. 연구진은 “절반은 가능하고 절반은 불가능하다”고 진단했다. 암호 해독처럼 비밀키가 필요한 문제, 개인 정보, 아예 존재하지 않는 사실처럼 처음부터 답을 낼 수 없는 질문은 환각을 피할 수 없다는 것이다.
그럼에도 환각을 줄일 방법은 있다. AI에 “확신이 있을 때만 답하고, 확실하지 않으면 ‘모른다’고 하라”는 조건을 학습시키는 것이다. 동시에 평가 방식도 고쳐야 한다. 틀린 답을 자신 있게 내놓으면 페널티를 주고, 추측임을 밝히거나 “모른다”고 답하면 부분 점수를 주는 식의 다층적 평가 체계가 필요하다고 연구진은 강조했다.
