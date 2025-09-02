유니버설로봇, 테크니콘과 자동화 협력강화… “글로벌 1위 협동로봇 기술력 증명할 것”

북유럽 최고 자동화 기업과 글로벌 솔루션 파트너 계약
협동로봇 기반 제약산업 특화 솔루션 개발
생명과학 전 분야 효율성·안정성 향상 목표
덴마크 내 산업 자동화 솔루션 지속 공급
협동로봇(사람과 함께 작업 공간에서 안전하게 협업할 수 있는 로봇) 분야 세계 1위 기업인 유니버설 로봇은 2일 북유럽 대표 자동화 기업 테크니콘과 제약산업용 공인 솔루션 제공 파트너사(CSP) 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협력을 통해 글로벌 제약 자동화 시장 진출을 본격화한다는 방침이다.
테크니콘은 2019년부터 덴마크 내 유니버설 로봇 유통·통합업체로 활동해온 엔지니어링 전문기업으로, 자체 자동화 솔루션 설계·개발·제조 역량을 보유하고 있다. 이 회사는 유니버설 로봇의 사용자 친화적이고 유연한 협동로봇을 제약산업용 혁신 자동화 솔루션에 통합하는 풍부한 경험을 갖추고 있으며, 충전·완성라인 최적화부터 실험실 품질관리 개선, 포장·조립 공정 강화까지 생명과학 가치사슬 전반의 효율성과 안정성을 높여왔다.
장피에르 하스우트 유니버설 로봇 CEO는 “테크니콘의 공인 솔루션 제공 파트너사 전환은 양사 협력의 새로운 이정표다. 제약 분야를 비롯한 다양한 산업에 첨단 자동화 솔루션을 제공하겠다는 공동 의지를 재확인하는 계기”라고 밝혔다. 이어 “테크니콘의 접근법은 제약과 같이 규제가 엄격한 산업에서 요구되는 정밀성과 품질을 제공한다. 양사의 깊은 산업 전문성과 고객 중심 사고방식으로 설계·엔지니어링부터 배포·서비스까지 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 것”이라고 강조했다.
캐스퍼 한센 테크니콘 CEO는 “유니버설 로봇의 글로벌 공인 솔루션 제공 파트너사로 새롭게 자리매김한 것은 우리의 전반적 성장 전략과 완벽히 부합하는 필연적 단계다. 공인 솔루션 제공 파트너사로서 더욱 광범위한 국제 제약 기업들에게 세계적 수준의 솔루션을 제공해, 복잡한 제조공정 및 가치사슬 내 과제를 효과적으로 해결할 수 있는 역량을 강화할 것”이라고 말했다.
테크니콘은 글로벌 제약 솔루션 제공 파트너사 역할과 함께, 향후 덴마크 내 주요 산업 기업들의 복잡한 생산 과제 해결을 위해 통합형 유니버설 로봇 협동로봇을 지속 공급할 예정이다.
