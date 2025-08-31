코로나 후유증 ‘암 재발’ 가능성… “일상 속 습관적 면역관리로 바이러스 예방해야”

호흡기 바이러스 암세포 재활성화 유도 연구결과 공개
“평소 면역관리와 예방에 초점 맞춘 대응 필요성 제기”
코 점막 보호제(노즈가드) 등 일상 속 예방 습관화 제안
“비타민B·우르사 성분 등 면역 증진도 예방·회복에 도움”
코로나19 후유증으로 추정되는 현상에 의학계가 들썩이고 있다. 코로나19 등 호흡기 바이러스가 암세포를 깨우고 증식을 도울 수 있다는 것.
지난달 국제학술지 네이처(Nature)를 통해 코로나19와 같은 호흡기 바이러스 감염이 암세포 재활성화를 유도할 수 있다는 연구논문이 공개됐다. 제임스 데그레고리(James DeGregori) 미국 콜로라도 의대 교수 연구팀은 동물실험을 통해 호흡기 감염 이후 폐에 잠복해 있던 유방암 세포가 급격히 증식하고 2주 안에 전이까지 진행된다는 사실을 확인했다.
해당 연구팀은 바이러스 체내 침입으로 작동하는 면역반응 신호물질 ‘인터루킨-6(IL-6)’의 과다 분비를 암세포 증식 주요 원인으로 꼽았다. 바이러스 때문에 면역 시스템이 과민해지면 IL-6가 비정상적으로 분비돼 과잉 면역반응으로 이어진다는 설명이다. 코로나19에 감염된 암 생존자 수도 유의미한 변화가 감지됐다. 연구팀은 영국 바이오뱅크 내 60만 명의 유전체 정보와 미국 의료서비스업체 플래티론헬스의 유방암 환자 4만 명의 데이터를 분석했다. 그 결과 코로나19에 감염된 암 생존자는 감염되지 않은 사람들보다 폐 전이 및 암 관련 사망위험이 높다는 분석결과를 내놨다. 팬데믹(세계적 대유행) 기간 암 사망률이 높아졌던 배경 중 하나로 비정상적인 면역반응을 지목한 해석이다.
암 재발 유도하는 호흡기 바이러스… 첫 방어 ‘코’부터 시작
호흡기 바이러스 감염이 암 재발 후유증으로 이어질 수 있다는 연구결과에 의학계는 향후 감염병 대응 전략이 치료뿐 아니라 예방에도 초점을 맞춰야 한다고 지적한다. 특히 호흡기 바이러스가 체내로 들어오는 첫 관문인 ‘코’를 1차 방어선으로 설정해야 한다고 강조한다.
코로나19 등 호흡기 바이러스는 비말(침방울)을 통해 전파되는데 대부분은 비강(코 안의 빈 공간)으로 침입하게 된다고 한다. 때문에 주 침입 경로인 코를 보호하는 예방적 접근을 가장 현실적인 방법으로 꼽을 수 있다. 특히 비강 내 외부 물질을 붙잡아 제거하는 ‘점막’ 보호가 핵심이다. 마스크 착용 의무가 없는 상황에서 코 점막 보호제 역할이 새롭게 관심을 받고 있다. 코 점막 보호제는 판매되는 제품 종류도 많지 않다. 대웅제약의 경우 코 점막에 직접 뿌리는 스프레이 형태 ‘노즈가드 스프레이’를 판매하고 있다. 식물 유래 성분 잔토모나스 발효 추출물을 통해 코점막에 물리적인 방어막을 형성하는 개념이다. 점막 보호를 돕고 해로운 오염물질을 차단하는 효과를 기대할 수 있다고 한다. 특히 여기에 추가로 더해진 카모스타트 성분은 외부 물질 세포 침투를 효과적으로 억제하는 것으로 알려졌다. 독일 괴팅겐 라이프니츠 영장류연구소가 지난 2020년 국제학술지 ‘셀(Cell)’에 게재한 연구에 따르면 카모스타트는 코로나19 바이러스 침투 관련 효소인 ‘프로테아제(TMPRSS2)’를 억제하는 결과를 보였다.
또한 코에 뿌리는 스프레이 타입으로 일상에서 불편한 마스크 착용을 대체할 수 있다. 사람이 붐비는 공간에 진입하기 전에 스프레이를 분사하면 된다. 하루 2~3회 분사로 생활 속에서 간편하게 감염 예방을 실천할 수 있는 셈이다.
면역증진으로 감염병 예방·회복↑… ‘UDCA·비타민B군’ 등 주목
의학계에서는 호흡기 바이러스 감염 이후 중증으로 진행하는 것을 막기 위해서는 평소 면역 체계를 건강하게 유지하고 강화하는 것이 병행돼야 한다고 강조한다. 건강한 면역체계는 호흡기뿐 아니라 다른 질환 예방을 위한 근본이기도 하다.
이에 감염 전과 후를 모두 커버할 수 있는 대응책에 대해서도 관심이 높아지고 있다. 특히 다수 국내외 연구논문에서 코로나19 바이러스 예방 및 중증 진행 억제 효과가 있다고 밝혀진 간장약 성분 우르소데옥시콜산(UDCA)을 주목할 만하다. 간 기능 개선제인 대웅제약 우루사의 주성분이기도 하다. 주요 면역 기능을 조절하는 기관인 간의 기능을 개선해 바이러스 감염이나 중증 진행 관련 면역체계에도 긍정적인 작용을 한다는 것이다. 실제로 UDCA는 국내외 연구에서 코로나19 바이러스 감염을 예방하고 중증 진행을 억제하는 효과가 밝혀진 바 있다. 평소 면역력 증진이 감염병이나 관련 증상 악화를 막기 위해 필수적이라는 점을 알려준다.
대규모 후향적 연구에서도 이러한 효과가 수치로 확인됐다. 국내 전북대병원 김종승 이비인후과 교수 연구팀은 국민건강보험공단의 약 1000만 명 규모 데이터를 분석한 결과 UDCA 복용군의 감염 위험은 복용하지 않은 인원보다 29%가량 낮았고 중증 진행 위험은 최대 79% 낮게 나왔다고 한다. 연구팀을 이끈 김종승 교수는 “국제학술지 네이처에 등재된 선행연구를 통해 UDCA가 코로나 바이러스 감염 경로를 차단하는 효과가 밝혀졌다”며 “한국인을 대상으로 후향적 코호트연구를 진행한 결과에서도 실제 UDCA 복용이 코로나19 감염과 중증 악화 위험도를 낮춘다는 결과가 나왔다”고 설명했다. 여기에 평소 먹는 비타민 복합제 역시 면역력 증진을 위해 복용하기 때문에 궁극적으로는 바이러스 감염을 예방하거나 감염 후 빠르게 회복하는데 도움을 줄 수 있다는 의견이다.
업계 관계자는 “코로나19 팬데믹은 끝났지만 감염병 팬데믹은 언제든지 발생할 수 있다”며 “암 재발처럼 심각한 후유증을 피하기 위해서는 결국 예방만이 유일한 해결책으로 볼 수 있기 때문에 평소 충분한 수면과 생활 속 손 씻기 등 간단한 개인위생부터 건강한 생활과 면역력 증진 습관이 중요하다”고 말했다.
