그룹웨어 시장, 코로나 팬데믹 이어 주 4일제로 더 힘 받나?

정치권에서 주 4일제, 주 4.5일제 근무제 도입 논의가 다시 힘을 얻고 있다. 이재명 대통령은 ‘장기적으로 주 4일제까지 가야 한다’며 사회적 대화를 통한 점진적 추진 의지를 밝혔고, 경기도는 2025년부터 전국 최초로 민간 기업 50곳을 대상으로 주 4.5일제 시범사업을 실시하고 있다. 공공기관 시범 도입 가능성이 제기되며 민간 기업에서도 ‘근무제 전환’에 대한 관심이 높아지는 중이다.
하지만 실제로 주 4일제를 도입하는 건 제도만 정하면 끝나는 문제가 아니다. 단순히 근무일만 줄이는 것으로는 의미가 없으며 5일치의 근무를 4일에 몰아넣는 방식도 오래 지속될 수 없다. 핵심은 줄어든 근무시간 안에서도 기존과 동일하거나 더 나은 생산성을 유지하는 것이다.
근무일 줄어도 생산성 보전하는 방법은?
해외에는 이미 성과를 거둔 사례가 있다. 보스턴대 소속 Wen Fan 부교수와 Juliet Schor 교수 등으로 이루어진 연구팀은 141개 기업 대상으로 연구해 지난 7월 영국의 온라인 학술지인 ‘네이처휴먼비헤이비어(Nature Human Behaviour)’에 보고서를 발표했다. 이에 따르면 임금 감소 없이 주 4일제를 시행한 기업 근로자들의 주당 평균 근무시간은 39.12시간에서 34.48시간으로 4.64시간 감소했지만, 업무 능력은 향상하고 번아웃은 줄어드는 긍정적 효과를 가져왔다. 이들이 분석한 성공의 열쇠는 운영 간소화, 관리 부담 감소, 영향력이 큰 업무 우선순위 설정이었다.
더불어 성과 관리 기준도 근본적으로 바뀌어야 한다. 주 4일제 성공의 큰 걸림돌로 ‘일을 하지 않아도 월급을 받는 제도’라는 안이한 인식이 꼽힌다. 이 인식을 없애려면 시간 기준이 아닌, 성과 기준으로의 업무 성과 평가 체계로의 전환이 꼭 필요하다는 분석이 나온다. 줄어든 시간 안에서 동일하거나 더 나은 결과를 만들어내는 것이 목표라는 점을 구성원들과 지속적으로 소통해야 한다.
사내 커뮤니케이션 구조와 조직 문화를 바꾸는 것도 중요하다. 대면 회의를 줄이면서도 효율 좋게 협업하도록 돕는 열린 정보 공유 체계는 필수로 꼽힌다. 젊은 구직자들은 유연한 근무 시간을 선호한다. 그렇기에 열린 정보 공유 체계를 복지가 아닌, 생산성을 높이는 도구로 여기고 준비해야 한다.
디지털 인프라 정비 역시 이러한 변화에 대응하기 위한 주요 방법론 중 하나다. 이는 앞서 언급한 모든 과제들의 성공을 뒷받침하는 토대가 된다. 출퇴근 관리, 일정 조율, 전자결재, 메신저가 모두 하나로 연결된 통합 업무 환경 없이는 업무 재배분도, 성과 관리도, 효율적 협업도 불가능하기 때문이다.
팬데믹이 만든 토대 위에 주 4일제라는 새로운 도전
이러한 디지털 인프라의 중요성은 코로나19 팬데믹 경험에서 이미 입증된 바 있다. 국내 그룹웨어 시장은 2020년 전후의 코로나19 팬데믹을 기점으로 폭발적인 성장을 경험했다. 갑작스러운 재택근무와 원격협업의 필요성이 대두되면서 그룹웨어와 협업툴에 대한 수요가 급증했기 때문이다.
당시 많은 기업들이 기존의 오프라인 중심 업무 환경에서 벗어나 디지털 기반 협업 도구를 도입하기 시작했다. 화상회의, 실시간 메신저, 클라우드 기반 문서 협업, 전자결재 시스템 등이 필수 인프라로 자리 잡았다. 이 과정에서 그룹웨어는 단순한 업무 관리 도구에서 종합적인 업무 플랫폼으로 진화했다.
주 4일제라는 새로운 근무 형태를 준비하는 기업이라면, 단순히 제도를 도입하는 것이 아니라 전체 업무의 디지털 전환을 함께 고려해야 한다. 코로나19 팬데믹 때에는 ‘어디서든 일하는 환경’이 주목받았다. 주 4일제 하에서는 ‘언제든 효율 좋게 일하는 환경’이 주목받는다. 그렇기에 팀원들의 근무 시간을 잘 관리하고 의사결정을 빠르게 하도록 돕는, 나아가 언제 어디서나 결재를 가능케 하고 비대면 협업의 고도화까지 돕는 그룹웨어가 각광받는다.
새로운 근무 패러다임, 준비된 인프라가 성공 좌우
관련 업계도 주 4일제 이슈에 대응 중이다. 토스랩의 협업툴 ‘잔디’의 ‘알림 수신 스케줄’ 기능은 각기 다른 날에 근무하는 사람끼리의 원활한 소통을 돕는다.
국내 그룹웨어의 주요 주자, ‘하이웍스’를 서비스하는 가비아의 움직임도 주목할 만하다. 이정환 가비아 하이웍스사업팀 이사는 “주 4일제, 주 4.5일제 관련 논의가 활발해지면서 그룹웨어에 대한 문의가 눈에 띄게 늘고 있다”며 “가비아 하이웍스는 메일, 메신저, 전자결재, 근태관리 등이 유기적으로 연동하는 통합 환경을 제공해 주 4일제 시대에도 효과적으로 대처 가능”이라고 강조했다.
한국의 평균 연간 노동시간은 1872시간으로 OECD 회원국 중 여섯 번 째로 높다. 이런 상황에서 주 4일제, 주 4.5일제 근무제도의 도입은 큰 도전이다. 마이크로소프트, 유니레버 등 글로벌 기업들은 이미 주 4일제를 정착시켜 생산성 향상과 인재 유치에 성공한 사례로 주목받고 있다.
다만, 명확한 목표 설정, 업무 프로세스 재설계, 구성원 공감대 형성 없이 성급하게 도입할 경우, 업무 혼란, 생산성 저하, 고객 불만 증가 등의 부작용으로 이어져 결국 제도를 철회하는 경우가 발생한다. 따라서, 주 4일제, 주 4.5일제와 같은 새로운 근무 패러다임을 준비하는 기업이라면, 단순한 제도 도입을 넘어 전반적인 업무 인프라의 디지털 전환을 함께 고려해야 할 것이다.
