주성호 콘진원 게임1팀장 “내년 게임진흥정책 초점은 ‘다양성’과 ‘창의성’ 극대화”

“해외 퍼블리셔들을 만나면 한국 게임에 대해 선입견이 있는 경우가 많습니다. ‘페이투윈’ 중심의 게임, 혹은 인기있는 게임의 아류작들이 너무 많다는 거죠. 저도 이런 점을 일부 공감하고 있고, 때문에 보다 창의적이고 다양성이 높은 게임들을 집중 육성하는 정책을 만들어 나가려고 합니다.”
8월 20일부터 24일까지 독일 쾰른에서 개최 중인 세계 최대 게임쇼 게임스컴 2025 현장.
한국 인디 게임들의 글로벌 진출을 돕기 위해 마련된 한국공동관에서 만난 주성호 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원) 게임1팀장은 한국 게임사들이 조금이라도 좋은 성과를 낼 수 있도록 동분서주하는 모습이었다.
다양한 해외 퍼블리셔들도 유치하고, 인근 타 국가 공동관과 협업하여 서로 교류하도록 유도하고, 내부 이벤트 관리, 또 게임위 같은 타 기관과도 협의하는 등 먼 독일에서도 주 팀장을 비롯한 콘진원 직원들은 전혀 쉴틈이 없어 보였다. 그런 그를 만나 20분 정도 티 타임을 권유하며 얘기를 들어봤다.
“저는 한국 게임 생태계가 갈수록 ‘갈라파고스화’되고 있다는 지적을 듣고 있습니다. 인디 게임업계가 너무 상업적으로 치우친 게 아니냐는 우려도 많이 접하죠. 그래서 내년에 저희 콘진원에서는 건강한 한국 게임 생태계를 위해 파격적인 육성 정책을 시도해 보려고 합니다.”
주성호 팀장이 말하는 ‘파격 정책’은 무엇일까. 그것은 바로 8개월 가까이 진행하는 인디게임 서바이벌 캠프였다.
약 80개의 인디 게임사들을 기획 단계부터 모집한 후, 8개월 동안 개발을 진행하도록 하고 업계의 유명 전문가들과 선도기업(펄어비스, 스마일게이트, 네오위즈, 컴투스(협의 중), 크래프톤(협의 중)들이 이를 육성하고 평가하며 서로 경쟁하는 서바이벌 시스템을 만들어 보겠다는 것이다.
창의성과 다양성을 위주로, 획기적인 아이디어일수록 더 큰 가중점을 주고, 그렇게 20여 개 게임으로 압축되면 선도 기업들과 계약 기회를 주는 방안도, 또 향후 콘진원의 게임 제작지원 사업에 큰 가중치를 주는 방안도 고려하고 있다고 주 팀장은 설명했다.
또 주성호 팀장은 “이미 문화부에서 관련 정책이 확정되었고 예산도 결코 작지 않다.”라고 귀띔했다. 많은 인디 게임사들이 이러한 육성 정책을 보면서, 천편일률적인 베끼기 게임이 아니라 독창적인 게임 개발을 모색하게 되길 바란다는 말도 덧붙였다.
나아가 그렇게 창의적인 게임을 만들고 제작 지원으로 키우는 것 자체가 ‘한국 인디 게임의 붐업’과 함께 ‘한국 게임 인재 육성의 효과도 될 수 있다’라고 주 팀장은 진단했다.
“이외에도 많은 인디 게임사들을 만나보니 공통적으로 하는 얘기가 있었습니다. 바로 문서 내에 독소조항이 너무 많다는 거죠. 내년에는 그런 부분을 많이 덜어낼 예정입니다. 이 또한 문화부의 승인을 받았고, 내부에서 빠르게 작업을 진행 중입니다.”
주성호 팀장은 업계와의 지속적인 간담회를 통해 국내 게임진흥정책의 미흡한 점들을 많이 파악했고, 어떻게 하면 이를 해소할까 고민하고 있다고 했다.
대표적인 문제 중 하나인 문서 내 독소조항을 과감하게 걷어내기 위해 기존 문서를 검토 중이며, 이외에도 인디 게임사들의 해외 진출을 위해 해외 게임쇼 지원을 3대 게임쇼에서 5개로 늘리고, 출시 일정을 국내 게임사가 마음대로 정할 수 없는 콘솔 게임 진출 조건에 대해서도 유연하게 손보고 있다고 덧붙였다. 주요 해외 국가들의 이용자 평가도 더욱 지원을 보강할 것이라고 전했다.
“저는 과거 게임 아카데미에 10년간 교수직을 수행했고, 또 이전에는 미국 콘진원 비즈니스센터에 재직하며 인디 게임사들과 함께 해 왔습니다. 한국 인디 게임 업계분들이 촘촘하게 성장할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 확실히 달라지는 내년 콘진원을 지켜봐 주세요.”
웃으며 다시 업무 미팅을 위해 사라진 주성호 팀장과 여전히 분주하게 움직이는 콘진원 직원들을 보니, 이들이 정말로 인디 게임 육성에 진심이라는 생각이 들었다. 이들이 준비 중인 서바이벌 캠프를 통해 어떤 창의적이고 도전적인 게임이 탄생하게 될까. 귀추가 주목된다.
