바다보며 휴양-레저-미식 한번에 즐긴다… 라이프스타일 호텔 ‘신라모노그램 강릉’

신라모노그램 강릉은 도시 전체가 관광지인 강릉의 송정 해변에 오픈해 휴양과 레저, 미식까지 전반을 아우르는 라이프스타일 호텔로서 여유로운 휴식을 선사하고 있다.
신라모노그램 강릉은 전 연령층 고객을 위한 6개 타입의 호텔 객실과 8개 타입의 레지던스 객실, 다양한 액티비티를 즐길 수 있는 23개의 부대시설을 갖췄다.
객실 90%가 송정 해변을 대표하는 오션과 파인(솔밭) 뷰를 동시에 갖췄다는 점도 신라모노그램 강릉의 특징이다.
호텔과 레지던스로 오픈하는 신라모노그램 강릉은 커플부터 가족까지 다양한 고객을 위한 선택지를 마련했다. 호텔은 총 315실 규모이며 5층 전체 객실은 어린이 고객을 위한 키즈 객실로 꾸몄다. 아이의 호기심을 자극하는 벙커룸과 패밀리 베드가 있는 가족을 위한 객실로 마련했다.
총 602실에 달하는 레지던스는 리조트형으로 모던한 디럭스 객실은 물론 반려견과 함께 숙박할 수 있는 펫 객실, 가족 고객을 위한 다양한 스위트 객실로 조성했다.
최근 늘어나는 반려견과의 동반 여행 수요에 맞춰 디럭스, 주니어 스위트, 코너 스위트 등 다양한 타입에서 일부 객실을 펫 동반 전용 객실로 운영한다. 해당 객실에는 반려견과의 여행이 더욱 편안하고 안전할 수 있도록 강아지용 침대와 계단, 배변 패드와 배변판, 강아지 전용 탈취 스프레이, 강아지 안전 울타리 등 다양한 펫 전용 물품이 비치된다. 또한 체크인 시 프런트 데스크에서 신라모노그램 에코백, 물그릇 등 특별한 선물을 제공한다.
커플 고객을 위해서는 파노라마처럼 펼쳐진 바다를 바라보며 자쿠지를 즐길 수 있는 시그니처 스위트 객실, 전용 테라스와 수영장이 있는 테라스 스위트 객실을 갖췄으며 객실 내 즐길 거리를 마련해 오붓한 시간을 보낼 수 있도록 했다.
어린이 프리미엄 놀이 공간인 ‘리틀 모노그램’을 조성했으며 친구 및 가족 모임을 즐길 수 있는 ‘프라이빗 파티 룸’뿐 아니라 몰입감 있는 콘텐츠 경험을 할 수 있는 ‘프라이빗 미디어 룸’과 골프 고객을 위한 ‘스크린골프’ 시설도 구비해 호텔 내에서의 레저 경험을 제공한다.
아울러 식재료 본연의 맛을 살린 다양한 ‘다이닝 시설’, 싱그러운 솔밭과 바다가 보이는 ‘실내외 수영장’, 휴식과 재충전을 위한 럭셔리 스파 시설인 ‘스파 파빌리온’ 등 다양한 부대시설도 마련했다.
신라모노그램 관계자는 “도시 전체가 관광지인 강릉에 국내 처음으로 라이프스타일 호텔 신라모노그램이 진출하게 됐다”며 “휴양과 레저를 위한 객실과 부대시설은 물론 관광지와의 접근성까지 갖춰 여행객들에게 큰 인기를 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.
신라모노그램은 국내 고객의 간편하고 편리한 예약을 위해 최근 국내 객실 예약실을 오픈했다. 신라모노그램 강릉은 물론 다낭(베트남) 관련 예약 및 문의는 신라모노그램 국내 대표 번호를 통해 가능하다.
‘더 신라’ 필두 3대 브랜드 체제 구축
호텔신라가 3대 호텔 브랜드 체제를 국내에서 완성했다. 호텔신라가 7월 31일에 강릉에 선보인 신라모노그램 강릉은 어퍼업스케일이자 라이프스타일 호텔 브랜드다.
현재 호텔신라는 최상위 럭셔리 브랜드 ‘더 신라(The Shilla)’를 중심으로, 어퍼업스케일급인 ‘신라모노그램(Shilla Monogram)’, 그리고 업스케일 등급의 ‘신라스테이(Shilla Stay)’를 운영 중이다.
더 신라는 최고의 품격과 가치를 경험할 수 있는 최상위 럭셔리 브랜드다. 서울신라호텔과 제주신라호텔이 이에 속하며, 세계적인 럭셔리 호텔 연합인 LHW(The Leading Hotels of the World) 가입을 통해 글로벌 수준의 품격을 인정받고 있다.
신라모노그램은 2020년 베트남 다낭에 첫 선을 보이며 론칭한 라이프스타일 호텔 브랜드다. 진출 지역의 현지 문화를 조화롭게 융합해 휴양지 호텔에 최적화된 휴식 경험을 제공하며, 관광 도시 강릉에 국내 최초의 신라모노그램을 오픈하며 브랜드 확장을 이어가고 있다.
신라스테이는 비즈니스 호텔 수요 증가에 대한 선제적 분석을 바탕으로 탄생한 프리미엄 비즈니스 호텔 브랜드다. 2013년 론칭 이후 현재 국내 16개 호텔을 운영하고 있으며, 단일 브랜드 기준으로 국내 최다 객실 수를 보유하고 있다.
호텔 등급은 전통적인 5성 체제 외에도 객실 평균 단가를 기준으로 나뉘며, 상위 15%의 호텔 중 가장 높은 수준을 ‘럭셔리(Luxury)’, 그 다음을 ‘어퍼업스케일(Upper Upscale)’, 업스케일(Upscalse), 이어 ‘어퍼미드스케일(Upper Midscale)’, ‘미드스케일(Midscale)’, ‘이코노미(Economy)’ 순으로 분류한다.
댓글 0