숙취해소 문구 광고 제품 90%, 인체시험으로 효과 입증

10월까지 실증 미흡 품목엔 광고 금지 조치 예고

한 시민이 편의점에 진열된 숙취해소제를 고르고 있다. /뉴스1

식품의약품안전처는 숙취해소 관련 표현을 사용해 표시·광고하는 식품에 대한 인체적용시험 실증자료를 검토한 결과 실증자료를 갖추고 표시·광고하는 총 46개사 89품목 중 약 90%에 해당하는 39개사 80품목이 숙취해소 효과가 있는 것으로 확인됐다고 19일 밝혔다.이들 제품은 숙취 증상 완화와 관련해 △혈중 알코올 분해 △혈중 아세트알데히드 분해 △숙취 정도 설문 등 조사 결과에서 효과를 보인 것으로 나타났다. 식약처는 임상시험·예방의학·식품영양 분야 전문가들과 함께 실증자료의 객관성·타당성을 확인했다.숙취해소 효과가 확인된 80개 품목은 식약처 식품안전나라 누리집에 공개된다. 이번에 실증자료의 객관성·타당성이 미흡한 일부 품목에 대해선 실증자료 보완을 요청했다. 오는 10월 말까지 실증자료가 객관성·타당성을 갖추지 못했다고 판단되는 품목은 해당 제품의 숙취해소 표시·광고를 금지할 예정이다.식약처 관계자는 “앞으로도 식품에 대한 무분별한 기능성 표시·광고로부터 소비자를 보호하고 올바른 유통 질서를 확립하기 위해 기능성 표시·광고 실증과 부당광고 모니터링을 강화할 계획”이라고 말했다.

▲다음은 숙취해소 효과가 입증된 39개사 80개 제품 목록△광동 더 진한 헛개차 골드라벨 △광동헛개파워 △광동 헛개파워 스틱 망고맛 △광동 헛개파워 스틱 포도맛 △광동 헛개파워 찐한포▷놀이터컴퍼니△모닝 이즈백 △모닝이즈백 스틱 레몬 △모닝이즈백 스틱 블루베리 △모닝이즈백 스틱 그린애플▷대원헬스케어주식회사△아사이치케아▷동국제약㈜△이지스마트 구미 츄 △이지스마트필름▷동성바이오 주식회사△해취굿모닝△모닝케어 PRESSON G △모닝케어 PRESSON H▷ 주식회사 랩온랩△K-2 히말라야 숙취해소제 △K-2 히말라야 숙취해소제 젤리▷롯데칠성음료㈜△깨수깡▷주식회사 메디스턴△새로고침 필름▷메디카코리아△주당의 비결 Energy▷바이오모아메디칼△깨나리▷주식회사 베리오컴퍼니△모닝컴스 레이디스 앤 젠틀맨▷주식회사 보령△엑스솔루션▷㈜삼양사△상쾌환 △상쾌환 Booster △상쾌환 Booster ZERO △상쾌환 스틱 ZERO 납작복숭아맛 △상쾌환 스틱 ZERO 청사과맛 △상쾌환 스틱 망고맛 △상쾌환 스틱 샤인머스캣맛 △상쾌환 스틱 복숭아맛 △상쾌환 스틱 사과맛▷㈜수미인터네셔널△파티스마트 소프트 츄스 △파티스마트 소프트츄스 망고맛▷㈜씨엘팜 아산지점△닥터필술깨Q▷㈜아리바이오에이치앤비△슬간생▷아리즈웰△더 리듬▷아미코젠주식회사△큐어자임 에이스 (2025.6.4 변경: 아세토베타TM)▷㈜알리코제약△다깼지▷㈜앤비비에이치앤비△선포하라 숙취해소 스틱 에너지드링크향 △선포하라 숙취해소 스틱 콜라향▷에스더포뮬러 주식회사△굿모닝 숙취해소 젤리▷주식회사에이앤에이바이오△미라클 모닝▷에이치케이이노엔㈜△컨디션 레이디 △컨디션 CEO △컨디션 헛개 △컨디션스틱 그린애플 △컨디션스틱 망고 △컨디션스틱 자두 △컨디션스틱▷㈜엔바이오△케이쿨(K-COOL)▷주식회사 엘에스바이오△화깨수▷영진약품 주식회사△수리팍▷유한양행△내일엔 △내일N △내일N 스틱▷㈜종근당△헛개땡큐골드▷종근당건강㈜△써리미닛QHS-30▷㈜천지개벽△더 빠르게 천지개벽▷케이지랩주식회사△숙취해소제 깨워조 △슈퍼 딜리셔스 숙취해소 젤리스틱▷코스맥스바이오 주식회사△깨깨확깨▷코스맥스엔비티㈜△간편한 위세상 액상 △숙취해소 노니샷 △밤새노니 △땡큐샷 △깨노니 스틱▷㈜피코엔텍△뉴키스립비타 △키스립 코드레드 487▷㈜하루비결연구소△하루비결 숙취해소비결▷주식회사 한독△레디큐 드링크 오리지널 △레디큐드링크 프로 △레디큐 드링크 플러스 △레디큐 스틱 망고맛 △레디큐 스틱 패션후르츠맛▷주식회사 홀썸브랜드△알디콤A △알디콤 Plus △알디콤D △알디콤V▷주식회사 화인내추럴△주전후애 액(서울=뉴스1)