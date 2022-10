[가상자산 제대로 알기] 2. 국내외 가상자산 현황과 성장 가능성

출처=동아닷컴



가상자산 시장은 첫 가상자산인 비트코인 등장 이후 현재까지 가파른 성장세를 보이는데, 그 중에서도 코로나 대유행(2020년 ~ 현재) 시기에 특히 급성장했다. 그 주요 요인으로 ① 풍부한 시장 유동성, ② 블록체인 생태계의 확장, ③ 스테이블코인의 등장으로 보고 있다.

가상자산 규모가 커짐에 따라 기존 금융 시스템에도 영향을 미치게 된다. 일단 긍정적 영향 요소로는 (1) 가상자산은 기존 화폐 및 자산을 보완/대체함으로써 금융시스템의 효율성을 제고, (2) 블록체인 생태계를 확대해(금융서비스 개선 외 메타버스, NFT, 디파이 등 혁신산업의 성장) 금융혁신, 경제성장에 기여할 수 있다. 이에 국가와 금융당국은 이런 가상자산이 긍정적 효과를 낼 수 있도록 법과 제도를 신속하고 적극적으로 마련, 정비해야 하며, 규제가 아닌 활성화에 초점을 두기를 기대한다.

[가상자산 제대로 알기] 1. 가상자산을 제대로 알기 위한 첫 단계 - 용어 이해이번 연재에서는 국내와 해외의 가상자산 현황과 그 성장 가능성에 관해 살펴보려 한다. 사실 다루기가 다소 조심스러운 내용이지만, 대부분의 독자가 가장 궁금할 부분이라 주제로 선정했다. 가상자산에 대해서는 관련 전문가나 기관의 견해와 예상에 쉽게 동의하기 어려울 수 있고, 실제 상황도 시시각각 급변하는 불안정한 상황이다. 그 이유의 핵심은 지난 글에서 언급한 '화폐의 조건'과 관계가 깊다.① 코로나 극복 과정에서 우리나라를 비롯한 전 세계에 걸쳐 경기부양을 위한 확장적 재정정책 및 완화적 통화정책이 시행됨에 따라 시장 유동성이 풍부해져 가상자산에 대한 수요가 증가② 블록체인의 기술인 스마트계약이 NFT, 디파이(DeFi) 같은 새로운 블록체인 산업을 만들어 내며 블록체인 생태계가 확장됨으로써 가상자산 수요가 증가③ 투자의 불안요소인 높은 가격 변동성을 보완하는 '스테이블 코인'이 등장으로, 불안은 다소 줄면서 지급/결제수단으로 활용을 꿰하면서 다양한 블록체인 서비스가 파생되는 기반이 됨여기서, 스테이블 코인(stable coin)은 기존의 화폐 또는 실물자산과 연동시켜 '가격 안정성을 보장'하는 암호화폐다. 종류는 크게, 법정화폐 담보형(Fiat-Collateralized Stablecoin), 암호자산 담보형(Crypto-Collateralized Stablecoin), 그리고 무담보형(Non-Collateralized Stablecoin) 등 3가지로 구분되며, 가장 선호되는 게 법정화폐 담보형이다. 스테이블 코인에 대한 전망과 각 유형에 관해서는 관련 주제에서 추가 설명하겠다.아래 도표를 보면, 위 언급한 성장 요인의 영향을 알 수 있다. 코로나 대유행 시대에 들어선 후 많은 투자가 이루어지고, 거래도 많이 발행해 예치되어 그 규모가 엄청나게 성장했다.반면 부정적 영향 요소도 있다. (1) 급격히 커진 시장 규모에 비해 투명성이 낮고 규제체계가 미비하여, 소비자(투자자) 보호가 미흡하고 자금세탁/탈세 등 불법 거래에 활용될 소지가 높음 (2) 기업의 가상자산 보유 확대, 스테이블 코인에 의한 지급결제 기능 강화, 가상경제와 실물경제의 융합 심화 등 가상자산과 실물경제의 연계성이 높아짐에 따라 금융안정과 통화정책을 저해할 우려가 높다고 볼 수 있다.이런 부정적 요소는 뉴스 등을 통해 자주 접하는 상황이라, 대중의 관심도와 이해도가 나날이 높아지고 있다. 그럼 만큼 법과 제도가 발빠르게 보조를 맞춘다면 부정적 요소는 최소화될 수 있으리라 판단한다. 익명성, 탈중앙화 등이 블록체인 기반 가상자산이 추구하는 기조이므로, 이를 규제 영역 안으로 끌어 들이는 게 옳은 방향인 지를 시장과 이용자 입장에서 면밀히 고려할 필요가 있다.다음은 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난 3월 2일에 보도한 '21년 하반기 가상자산사업자 실태조사(21년 하반기 / ’21.12.31.)'의 일부다. 이를 토대로 가상자산 현황을 알아보자.상반기에 비해 하반기는 많이 줄었지만, 거래 중단 및 유의 종목의 비율이 매우 높다. 특히, 코인마켓의 경우 신규 상장보다 거래중단(폐지)된 가상자산이 많다. 가상자산에 대한 부정적 영향을 갖게 만든 주된 이유다. 다음 내용을 보자.가상자산 사업자를 이용하는 국내 총 이용자수는 1,525만 명이며, 실제 거래에 참여하는 이용자수는 558만 명이다. (중복포함) 연령대로는 30/40대가 전체의 58%로 가장 많고, 대다수(56%)는 100만 원 이하 규모의 가상자산을 보유한 것으로 파악됐다.수치로 볼 때, 이제 MZ세대가 가상자산을 이해하고 활용하고 있으며, 가상자산 투자가 일상 활동이 되고 있음을 알 수 있다.끝으로, 가상자산의 향후 성장과 안정화 주요 이슈도 몇 가지 있다. 첫째, 단기적으로 인플레이션 대응을 위한 기준금리 인상 및 양적 긴축 등으로 시장 유동성이 빠르게 위축될 경우, 가상자산 시장의 안정화 과정 중 소비자 보호 이슈가 부상할 가능성이 있다. 둘째, 소비자 보호 및 금융시스템의 건전성 확보를 위해 스테이블 코인(특히 현금담보형)에 대한 규제체계 구축 논의가 가시화될 것으로 예상된다. 셋째, 장기적으로 민간 디지털 화폐에 대한 대응 및 지급결제 시스템의 안전성/효율성 제고를 목적으로 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행 논의가 활발해질 것으로 예상된다.이들 중 첫째, 둘째 내용은 올해 들어 루나 사태, 금리 인상 등으로 이미 겪고 있는 상황이고, 이런 상황에서 대체적으로 안전성을 위해 규제하고 직접 발행하는 등 시장에 적극 개입하여 자연스럽게 중앙은행 방식의 가상자산의 생태계를 만들어 이동하려는 모습을 세째 내용으로 짐작할 수 있다. 이러한 노력이 규제와 제재를 넘어, 가상자산 시장과 이용자가 바라는 전 세계의 추세인 지를 지속 확인하며 진행될 수 있기를 바라본다.많은 이들이 가상자산을 투자 기반 경험으로만 인식하다 보니, 활용 생태계의 실제 경험이 없어 안정적 성장을 확신하지 못하고 있는 듯하다. 투자용 자산이지, 일상에서 활용하는 자산이 아니라고 여기는 것이다. 자상자산과 그 관련 서비스가 일상에 적용되고 확대될 때, 그리고 해당 코인과 토큰이 그 목적의 가치를 다할 때 가상자산의 성장 가능성은 현실이 되고 확신이 될 수 있다고 생각한다.현재 블록체인/가상자산 지갑서비스 및 컨설팅 전문회사인 비피엠지에서 사업개발을 맡고 있으며, IT 개발 및 컨설팅 경험을 가지고 프로그래밍 분야 비롯해 다양한 IT 과목을 강의하고 있다.정리 / 동아닷컴 IT전문 이문규 기자 munch@itdonga.com자료참고: 금융위원회 금융정보분석원 2022년 3월 보도자료 - ’21년도 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과 / 보험연구원 CEO Brief 제2022-6호 - 가상자산 시장의 성장과 향후 주요이슈