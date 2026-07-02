“AI는 디지털 핵무기” 美 CIA, 기술 중심 조직으로 바꾼다

랫클리프 국장 이례적 공개 연설
“기업들, 핵폭탄 위력급 기술 개발
양자 컴퓨팅기술 업무 적용 노력”
지난해 1월 취임한 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장(사진)이 지난달 30일 “첨단 인공지능(AI) 기술의 위험성은 ‘디지털 핵무기’와 같은 수준”이라며 한때 대면 위주의 정보 수집에 치중했던 CIA를 사이버·기술 중심 조직으로 전면 개편하겠다고 밝혔다. 미국이 올 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하고, 4월 이란에서 추락한 미 공군 F-15E 전투기 조종사의 위치를 찾아낸 것도 CIA의 발달한 AI 기술 덕분이라고 강조했다.
뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 랫클리프 국장은 지난달 30일 워싱턴에서 열린 아마존웹서비스(AWS) 서밋 행사 기조 연설에서 “AI가 혁신적인 무기가 되어 미국이 적대국과 벌이는 경쟁 판도를 바꾸고 있다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령, 그의 참모진과 AI 활용 방안을 적극 논의하고 있다고도 강조했다. 미 정보기관 수장이 공개 연설에 나선 건 이례적이다.
그는 AI 기술의 위력을 거듭 강조하며 “주요 AI 기업은 모두 ‘종말의 날’ 장치와 유사한 모델을 개발하고 있다”고 공개했다. 이 장치는 수소폭탄, 핵폭탄처럼 전 세계를 파괴할 정도의 위력을 가진 기술을 뜻한다.
급격히 발전한 드론 기술이 현대전의 방식을 대대적으로 변화시켰다고도 진단했다. 랫클리프 국장은 “현재 우크라이나 전선에 투입된 러시아 병사의 평균 생존 시간은 35분 미만”이라며 “드론이 매우 효율적이고 저렴한 살상 무기로 진화했기 때문”이라고 설명했다.
또 AI, 양자컴퓨팅 기술을 CIA의 각종 업무에 적용하기 위한 노력도 기울이고 있다고 밝혔다. CIA 산하 사이버 정보센터를 독립 기관으로 승격시켰고 민간 기업과의 협력을 통해 CIA의 AI 신기술 도입 시간을 기존 3년에서 약 6개월로 대폭 단축했다고 공개했다.
또 다른 기술 부서인 디지털혁신국의 이름을 임무시스템국(DMS)으로 바꾸고 역량을 강화하겠다고 밝혔다. 기존의 공개 정보 수집 임무 대신 사이버 보안, 첨단 데이터·인프라 구축 같은 기능에 집중하겠다는 것이다. 그는 “더 많은 CIA 요원이 휴민트(인적정보망)를 다루는 것만큼이나 컴퓨터 코드 라인을 다루는 데 익숙해져야 한다”고 강조했다.
다만 정보 수집과 검증 및 판단의 최종 의사결정권은 AI가 아닌 인간에게 있다고 밝혔다. 랫클리프 국장은 “아무리 훌륭한 정보라도 마지막 순간에는 인간의 올바른 판단력을 필요로 한다. 의사결정을 기술에 완전히 넘겨주는 일은 없을 것”이라고 했다.
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