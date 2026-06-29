“휴대폰 가져오지 마” 학생들 앞에서 휴대전화 부순 中 교사들

중국의 한 사립학교 교사들이 학생들에게서 압수한 휴대전화 100여 대를 운동장에서 망치로 부수는 장면이 공개돼 논란이 일고 있다. 학생들이 지켜보는 가운데 교직원들이 휴대전화를 하나씩 파손하는 영상이 SNS를 통해 확산되면서 학생 권리 침해와 재산권 훼손 논란으로 번졌다.
지난 28일 중화망 등 중국 매체들은 후난성 천저우시 한 학교 교사들이 학생들로부터 압수한 휴대전화를 부수는 영상이 SNS에 확산되고 있다고 보도했다.
영상에는 운동장에 모인 학생들이 지켜보는 가운데 교직원으로 추정되는 남성들이 망치로 휴대전화 100여 대를 하나하나 내리쳐 부수는 모습이 담겨 있었다.
영상이 퍼지며 학생들의 권리 침해 및 개인 재산 훼손 논란이 일자 학교 측은 “오래 전 압수되어 오랫동안 주인이 찾아가지 않아 방치된 기기들이었으며, 학생들에게 학교에 휴대전화를 가져오지 말라는 경고의 의미로 부순 것” 이라고 해명했다.
그러나 중국 현지 누리꾼들은 “개인 재산을 마음대로 훼손하는 것은 불법”, “예전에는 학교에서 물건의 소중함을 가르쳤는데 이제는 휴대전화를 부수는 걸 가르치나”, “구시대적인 학생 통제 방식”이라며 학교 측을 비판했다.
논란이 확산되자 천저우시 교육 당국도 학교 측 대응이 부적절했다는 입장을 내놨다.
교육 당국은 “(압수당한 뒤) 주인이 찾아가지 않았다 해도 학생 개인의 소유물이므로 학교 측이 마음대로 폐기할 수 없다. 학교 측의 대응은 부적절했다”며 적법한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.
이예리 기자 celsetta@donga.com
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