“악랄한 일에 내 곡 쓰지마”…아리아나 그란데, 백악관에 공개 경고

세계적인 팝스타 아리아나 그란데가 도널드 트럼프 미국 행정부를 향해 자신의 음악을 정책 홍보에 사용하지 말라고 공개적으로 요구했다. 백악관이 이민자 체포 영상을 홍보하면서 그란데의 히트곡을 배경음악으로 사용한 데 따른 반발이다.
그란데는 11일(현지시간) 백악관 공식 틱톡 계정에 직접 댓글을 달아 “이 야만적이고 비인도적이며 악랄한 헛소리와 관련해 내 음악을 절대 사용하지 말아 달라”고 밝혔다.
논란은 백악관이 이민세관단속국(ICE)의 이민자 체포 장면을 담은 영상에 그란데의 2024년 히트곡 ‘Bye’를 삽입하면서 시작됐다.
이에 대해 애비게일 잭슨 백악관 부대변인은 “진짜 야만적이고 비인도적인 것은 무고한 미국 시민을 해치고 살해한 범죄자 불법 이민자들”이라며 그란데의 비판을 정면으로 반박했다.
트럼프 행정부와 유명 아티스트가 음악 사용을 둘러싸고 충돌한 것은 이번이 처음이 아니다. 최근 몇 달 사이 사브리나 카펜터와 올리비아 로드리고도 백악관이 자신들의 노래를 반이민 정책 홍보 영상에 활용한 데 대해 공개적으로 불쾌감을 드러냈다.
앞서 트럼프 측은 선거 유세 과정에서도 닐 영, 아델, 에어로스미스 등 여러 음악가의 곡을 사용해 저작권 논란을 빚은 바 있다.
일각에서는 이 같은 행보가 의도적인 ‘노이즈 마케팅’ 전략이라는 분석도 나온다. 대중에게 익숙한 음악을 정책 홍보 영상에 활용해 화제성을 높이고, 아티스트들의 반발을 통해 지지층을 결집하려는 의도가 깔려 있다는 해석이다.
실제로 트럼프 행정부의 소셜미디어에는 이민 단속뿐 아니라 이란 관련 군사 작전 등 민감한 이슈를 인기 대중음악과 함께 편집한 영상이 잇따라 게시되고 있다.
다만 미국 연방법상 정부 기관을 상대로 음악 사용 금지 명령을 받아내기는 쉽지 않다. 손해배상을 청구할 수는 있지만, 정부가 배상금을 지급하면서도 음악을 계속 사용할 가능성이 있어 아티스트 입장에서는 실효성이 제한적이라는 지적도 제기된다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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