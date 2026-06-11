日고치현 호텔, 안중근 의사 기념비 건립 6일만에 철거

일본에서 네 번째로 안중근 의사 기념 석비가 세워진 일본의 한 호텔이 건립 허가 전 비석이 기리는 내용을 제대로 확인하지 않았다며 철거를 결정했다. 해당 기념비는 설치 6일 만에 철거되게 됐다.
일본 고치현 고난시에 있는 구로시오 호텔은 10일 홈페이지 공지를 통해 지난 6일 이 호텔 부지에 건립된 안중근 의사를 기리는 기념비를 오는 12일까지 철거한다고 밝혔다.
구로시오 호텔은 고치현 일한친선협회 명예회장인 니시모리 시오조(西森潮三) 전 고치현의회 의장이 “일한 국교 정상화 60주년을 기념한 비석을 건립하려는데 호텔 부지 일부를 빌려줬으면 한다”고 요청해 부지 사용을 허가했으나 사전에 비석에 담긴 내용을 확인하지 못했다고 설명했다.
이 호텔은 “일한 우호를 상징하는 기념비라는 취지에 응해 부지 사용을 승낙했으나 비문 내용을 파악한 것은 지난 6일 제막식 당일이었다”며 “확인 부족과 기념비가 가지는 역사적·사회적 배경에 대한 검토가 불충분했던 것을 깊이 반성한다”고 했다. 그러면서 “많은 분들께 불쾌감과 폐를 끼쳐드린 점을 진심으로 사과드린다”면서 “지역 주민분들이나 관계없는 개인·단체·저희 호텔 직원에 대한 비방 중상, 억측에 기반한 정보 발신은 자제해 주시기를 부탁한다”고 했다.
해당 기념비에는 생전 안 의사가 추구한 가치인 ‘일한(한일)우호 동양평화‧日韓友好 東洋平和)’ 글귀가 전면에 새겨졌다. 하지만 기념비에 설치된 이후 일본 내에서는 인터넷 등을 중심으로 항의 의견이 나왔던 것으로 알려졌다.
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