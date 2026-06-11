‘말썽꾼’ 바이든 아들, ‘고백 콘텐츠’로 SNS 인기몰이[지금, 이 사람]

마약 중독 등 아픈 과거 솔직히 공개
민주-공화 구분 않고 ‘사이다’ 비판도
X 활동 한달 안돼 팔로어 75만명
조 바이든 전 미국 대통령의 아들이자 마약, 불법 총기 소지, 탈세, 혼외자 등 각종 개인사로 물의를 일으킨 ‘바이든의 아픈 손가락’인 헌터(56)가 최근 소셜미디어에서 인기를 끌고 있다. 마약 등 부끄러운 과거를 숨기지 않고 솔직히 털어놓으며 자조적인 농담을 던지거나, 민주당과 공화당을 가리지 않고 신랄한 비판을 쏟아내는 모습 등이 호감을 사고 있다는 평가다.
헌터가 소셜미디어 활동을 시작한 건 지난달 19일. 그는 X에 “저는 헌터 바이든입니다. 여러분은 제게 직접 이야기를 들어본 적이 없을 겁니다”라며 글을 올리기 시작했다. 특히 자신의 잘못을 숨기지 않고 쿨하게 시인하는 모습을 보였다.
그는 부친의 재임 시절이던 2023년 7월 워싱턴 백악관에서 코카인 봉지가 발견돼 논란이 일었던 사건을 두고 “절대 내 것이 아니었다. 나는 내 약을 잃어버리는 사람이 아니다”라고 썼다. 당시 발견된 코카인은 자신의 소유가 아니었지만 마약을 복용했다는 점은 인정한 것이다.
지난달 21일에는 그간 자신을 비판해 온 보수 성향 정치 평론가 캔디스 오언스의 팟캐스트에도 출연했다. 헌터는 오언스에게 “당신이 나를 중독자라고 부르는 걸 여러 번 들었다. 난 중독자가 맞다”고 인정했다.
도널드 트럼프 행정부의 반(反)이민 정책에 대한 ‘사이다 발언’도 주목받았다. 그는 현재 반이민 정책을 주도하고 있는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장을 겨냥해 “유치하고 추악한 개XX”라며 거친 욕설을 서슴지 않았다. 월가 출신의 억만장자 겸 성범죄자로 감옥에서 극단적 선택을 한 제프리 엡스타인과 가까웠던 미국의 엘리트 기득권층이 미국 사회를 분열시키고 있다며 기득권층 전체를 싸잡아 비판했다.
이런 그를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 “헌터가 반문화(counter-cultural)적 매력을 발산하며 트럼프 대통령의 지지자까지 사로잡았다”고 진단했다. 10일 기준 그의 X 팔로어는 75만 명을 넘겼다.
바이든 전 대통령은 퇴임 직전인 2024년 12월 헌터를 사면했다. 가족을 위해 대통령 사면권을 행사하지 않겠다고 수차례 공언했던 기존 입장을 번복한 것이어서 큰 비판을 받았다. 다만 헌터의 형사 범죄와 부친의 사면권 행사는 여전히 공적 검증의 대상이며 비판받아야 마땅하다는 지적이 있다. 소셜미디어를 통한 헌터의 공개 행보가 책임감 있는 자기 성찰보다는 이미지 회복을 위한 시도라는 지적도 여전하다.