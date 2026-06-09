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국제
슈퍼컴 1만번 돌렸더니…북중미 월드컵 우승은 ‘이 나라’
동아일보
업데이트
2026-06-09 13:53
2026년 6월 9일 13시 53분
입력
2026-06-09 11:39
2026년 6월 9일 11시 39분
최재호 기자
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7일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 과달라하라 광장에 설치된 2026 북중미월드컵 디데이(D-day) 전광판 앞에서 멕시코 축구팬들이 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1
2026 북중미 월드컵에서 아르헨티나 축구대표팀이 우승을 차지할 확률이 높다는 슈퍼컴퓨터 시뮬레이션 결과가