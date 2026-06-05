우크라, 국제포럼 개막 맞춰 러 제2도시 드론 공격

젤렌스키, 폭격 사진 SNS 올리며
“러 공습에 대한 정당한 대응” 밝혀
러 “영토 공격받으면 핵 사용” 경고
우크라이나가 이른바 ‘러시아판 다보스 포럼’이라고 불리는 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF) 개막일에 맞춰 러시아 제2의 도시인 페테르부르크 일대를 3일 드론으로 공격했다. 이 행사엔 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 5일 참석해 기조연설에 나설 계획이었다. 미국 주도의 우크라이나 전쟁 종전 협상이 올 2월 미-이란 전쟁 여파로 중단된 상황에서 양국 간 교전이 격화하는 양상이다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 3일 소셜미디어 X에 폭격으로 연기가 나는 석유 저장시설 영상을 공개하며 “밤 사이 러시아 영토 내 주요 시설들이 (우크라이나군의) 공격을 받았고, 페테르부르크 석유 터미널도 포함됐다”고 썼다. 이어 이번 공격을 전날 러시아 공습에 대한 “정당한 대응”으로 규정하며 “종전을 위해 푸틴 대통령과 직접 대화할 준비가 돼 있다”고 했다. 러시아는 전날 미사일 73기와 드론 656대로 우크라이나 전역을 공격해 최소 23명이 숨지고 130여 명이 다쳤다. 러시아는 이날 대규모 공격이 있었음을 인정하면서도 주요 시설 피해 규모를 공개하진 않았다.
우크라이나의 이번 공격은 러시아 정부가 매년 주최하는 국제경제포럼인 SPIEF를 겨냥한 것으로 분석된다. 올해는 우즈베키스탄과 탄자니아 대통령을 비롯해 130개국 약 2만 명이 참석할 예정이다. 포럼 개최지로부터 약 16km 떨어진 곳을 타격하면서 페테르부르크 공항 운영이 일시 중단되고, 도심 곳곳에서 검은 연기가 목격됐다. 다만 포럼은 예정대로 진행되고 있다고 NYT는 전했다.
한편 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 같은 날 우크라이나 수도 키이우를 방문해 젤렌스키 대통령과 공동 기자회견을 열고 “우크라이나가 계속해서 굳건히 버티며 전장에서 성과를 내는 만큼 러시아는 점점 더 절박해지고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “안타깝게도 러시아는 멈출 조짐을 보이지 않고 있다”며 러시아 청년들이 부당한 거래에 팔리고 있으며, 참전 시 제대로 된 훈련과 보급을 받지 못하고 전사할 가능성이 높다고 주장했다.
이에 맞서 세르게이 랴브코프 러시아 외교차관은 같은 날 SPIEF 행사에서 기자들과 만나 러시아 영토가 공격받을 경우 핵무기를 사용할 수 있다고 경고했다. 그는 “무기 사용이 가능해지는 극단적인 상황은 러시아 연방의 군사 독트린 등에 매우 명확히 나와 있다”며 “공격자가 핵무기를 보유하지 않은 국가라고 하더라도 최악의 시나리오에선 핵무기를 사용해 대응하는 결과로 이어질 수 있다”고 했다.
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